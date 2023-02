La hipoteca, jaja

Me enteré de lo de la dichosa y desdichada hipoteca de Román Rodríguez y su esposa a través de un wassapp de una amiga y la verdad es que me reí. Como varios miles de canarios en los últimos días. Porque en efecto, tiene su gracia que su abogado, para lograr la cancelación de una hipoteca multidivisa, argumente que don Román no estaba en disposición de entender la base económica y fiscal de la misma. Y don Román es –lo recuerda él mismo a diario por tierra, mar y aire– consejero de Hacienda, Presupuestos y Relaciones con la UE, jajajajaja. Sin embargo, más allá de una breve carcajada, yo no creo que la cosa, sin duda digna de contarse, tenga más recorrido precisamente que contarla.

Cuando Román Rodríguez firmó esa hipoteca no era consejero de Hacienda y Etcéteras del Gobierno de Canarias; si mal no recuerdo, entonces era vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico o algo así del Cabildo de Gran Canaria. Hace más de quince años de eso. Por entonces Rodríguez ganaba unos 65.000 euros anuales y para cambiar de domicilio –donde llevaba viviendo mucho tiempo– y adquirir otro pues pidió una hipoteca. No veo nada especialmente extraordinario en la operación y no, no se preocupen, no les voy a explicar lo que es una hipoteca multidivisa, entre otras razones, porque no lo necesito para rellenar medio artículo. En un momento dado, y como cliente de la entidad bancaria, el hoy vicepresidente estimó, acertadamente o no, que esa hipoteca, en los términos en los que había sido firmada, lesionaba engañosamente sus intereses, y le puso una denuncia al banco. ¿Y? No es una práctica precisamente inhabitual, en especial, entre los que firmaron productos financieros cada vez más enrevesados después de la sísmica crisis de 2007-2008. Lo que ha producido la guachafita –jocunda o malintencionada– es que uno de los argumentos utilizados por el representante legal de Rodríguez se basa en que carecía de suficientes conocimientos financieros para entender plenamente el documento que había firmado. Lo que no acabo de comprender es que esta declaración –que empleaban todos los abogados como recurso argumental en todas las demandas– constituya algo así como un demérito personal o profesional de Román Rodríguez o incluso el indicio de algo perturbadoramente anómalo, oscuro, sospechoso. Una pequeña confesión: si estuviera convencido de que un banco me había estafado estaría dispuesto, si me lo recomendara o tolerara mi abogado, a confesar muchas cosas, incluso convincentemente inciertas. Estaría dispuesto a declarar incluso que siempre he votado, invariablemente, a Román Rodríguez.

A mi juicio – el juicio de uno que no tiene hipotecas y que las entiende menos que los ensayos de Julia Kristeva– Rodríguez solo ha cometido un error en este pequeño y chusco asunto: negarse a declarar en el juzgado por temor que se le pregunte sobre sus conocimientos financieros. Podría haber respondido, perfectamente, la verdad: una cosa es ejercer la dirección política de un equipo de técnicos cualificados con un amplio apoyo administrativo para conseguir unos concretos objetivos económicos o fiscales y otra entender plenamente –y quizás privado del asesoramiento del propio banco– una hipoteca más compleja y tramposa aun de lo que parece. No ha sido el miedo, sino la inútil soberbia y un narcisismo que se ha agravado con los años los que llevaron a Román Rodríguez a eludir la declaración en los juzgados. Pero en todo caso este pleito hipotecario es solo una anécdota divertida o molesta, porque la crítica al consejero de Hacienda y Etcéteras tiene mucho trabajo que hacer sobre su voraz y despiadada gestión fiscal, su colaboración con una política económica fantasmagórica, su blanqueo vergonzoso al maltrato despectivo del Gobierno central sobre Canarias. Entre el pleito razonado y la pleitesía cómplice hacia Madrid Rodríguez ha optado –y ha arrastrado a su partido– por lo segundo.