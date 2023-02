Multas por ser pobre

Estamos en año electoral y los partidos políticos afinan las propuestas con las que convencer a los ciudadanos de que les voten. Casi todo vale –por no decir todo–; lo importante es que el pueblo se sienta escuchado y que le solucionen todo aquello que le perturbe o moleste. En estos meses veremos cómo se arreglan calles que llevaban años con el asfalto a modo de escenario de The Walking Dead, se aprobarán ordenanzas de convivencia que harán de los pueblos un lugar idílico y se subsanará todo aquello que atufe un poco. En resumen: elecciones a la vista. Estarán de acuerdo conmigo en que, en los últimos tiempos, desde que los políticos –o muchos de ellos– no están a la altura, hemos escuchado todo tipo de promesas irrisorias y hemos comprado, en más de una ocasión, humo. A mí ya me sorprende poco, o eso creía, pero siempre hay algo que me indigesta el café. El otro día mientras desayunaba leí en el periódico una noticia que me llenó de perplejidad. El ayuntamiento de un municipio sureño acaba de aprobar una ordenanza de convivencia en la que prohíbe la mendicidad. Como si uno eligiese ser pobre, porque claro, ser ricos nos viene muy mal. Según el grupo de gobierno se multarán «aquellas conductas que bajo la apariencia de mendicidad o formas organizadas representen actitudes de acoso y se interpongan en el tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos». Pero, tranquilos, que el concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana argumenta que, lean bien: «En esta lucha contra la mendicidad primero se buscará la forma de prestar ayuda a estas personas y facilitar su inclusión social»; sin embargo, se olvidó de decir cuáles son esas «formas» con las que pretende ayudar a las personas en riesgo de exclusión social o en situación de extrema pobreza. No se alarmen, que mientras el edil encuentra la manera de ayudar a estas personas ha establecido las siguientes multas: 750€ para quienes pidan dinero a los transeúntes o entre 751€ y 1.500€ para quienes limpien los parabrisas de los coches que se paran en la vía pública. También condena cualquier forma de explotación sexual a cambio de dinero, lo único que comparto con este grupo de gobierno. No creo que se deba comparar o medir con el mismo rasero la explotación sexual con la mendicidad. Porque, sinceramente, que a una persona que pide un euro en la calle para comer, o porque tiene el mono, me da igual, pero que está en un contexto de pobreza, se le castigue con una multa económica, me parece, cuando menos, cruel y mezquino. Quizá deberían haber empezado la casa por los cimientos y no por el tejado. ¿No sería más sensato emplear tanto esfuerzo en facilitar ayudas para una verdadera inclusión de este sector de la población, no sanciones que perpetúan su vulnerabilidad y su rechazo social? No sé, digo yo; pero, en realidad, yo qué voy a saber.