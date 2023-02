Pagar una casa

La mayor o menor sabiduría de Román Rodríguez sobre las hipotecas multidivisas me importa un bledo, y hasta me hace gracia que un banco se la clavase, pese a que no parece vulnerable intelectualmente. Pero igual que los ricos lloran, también la clase profesional (aunque de la política) se las ve y se las desea para hacer frente al pago de una casa. El caso del vicepresidente y consejero de Hacienda es un síntoma más del sistema tumefacto en el que se encuentra sumida España en cuanto al acceso a la vivienda. Los enredos y sablazos por las condiciones plasmadas en las hipotecas del ladrillazo aún colean por los tribunales, si bien la mayor parte de los damnificados por la orgía ya han visto reestructurado sus productos y han sido compensados tras exigirlo ante los tribunales.

Lo que no ha variado es el contexto, que sigue siendo el mismo de aquella época, aunque con los chorizos en duermevela. La promoción de vivienda pública es mínima, hay una burbuja de los alquileres, una parte importante del sueldo es para pagar la casa, los jóvenes no pueden emanciparse de sus padres y resurge el chabolismo y la infravivienda, entre otras lacras. Y para mal de males, sube la inflacción y el BCE aumenta los tipos de interés que afectan, cómo no, a las hipotecas con tipos variables. Ante este espectro, la cuestión romaní no deja de ser una pijada. Repito, ni es vulnerable ni se va a tener que declarar en quiebra por no poder afrontar la cuota, en el caso muy hipotético de perder el pleito. Un vecino de Lanzarote utiliza la azotea de su vivienda para alquilar tiendas de campaña a través de una plataforma. Y en el extrarradio de la capital y en el Sur de Gran Canaria reaparecen brotes de chabolismo, y en el paraje natural de El Confital un individuo se toma la paciencia de habilitar una casamata para tener una cama caliente. Entre otros ejemplos, son razones más que preocupantes para creer que se carece de una poderosa política para hacer frente a las necesidades de vivienda protegida (para adquirir o alquilar) en el Archipiélago. Las cifras de construcción son ridículas frente a una demanda que crece sin desmayo, y que no tiene el viento a su favor para la obtención de prestamos, ni tampoco en lo que se refiere a los efectos de la subida de precios en el consumo familiar. La tormenta es perfecta. Bajo el signo de la incertidumbre, son muchos los que esperan la influencia del Gobierno central, también del autonómico, para masajear a la banca privada y lograr arreglos que hagan viables sus hipotecas en una coyuntura de encarecimiento. Urge por tanto un contrato social, en sentido contrario a las trapisondas como la sufrida por el miembro del Ejecutivo canario. Hay que estar atentos para ver cómo se ventila la reivindicación histórica de la vivienda social en la campaña electoral que se avecina, en la que emergerán las primeras piedras, los cortes de cinta y el plagio de alguna cifra de años atrás.