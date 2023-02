Tierra quemada es una expresión utilizada en el ámbito militar para describir el procedimiento mediante el cual se destruye todo lo que pueda ser útil para el enemigo, cuando éste avanza por un territorio o se retira de él. El origen del término se remonta a la antigüedad (Heródoto ya lo describe en las guerras médicas), cuando se procedía a quemar los campos de cereales, para que el ejército contrario no tuviera con que alimentarse. Actualmente se aplica a destruir cualquier tipo de material propio, con el objetivo de retrasar el avance o dificultar la retirada de las fuerzas opuestas. La historia está repleta de episodios de «tierra quemada», aunque entre los más famosos quizás se sitúen los ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana de la Unión Soviética. Pueden apreciar que el fenómeno es plenamente actual en la retirada rusa en territorio ucraniano.

«Tierra quemada: hacia un mundo postcapitalista» (Ed. Ariel, Barcelona, 2022) es también el título de un libro recientemente publicado por el ensayista y crítico de arte americano, Jonathan Crary, actualmente profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York. El texto no trata tanto de la forma clásica del término, sino de la realidad en la que vamos sumiendo a todo el planeta, con las consecuencias de la pandemia, el capitalismo atroz en el que estamos sumidos, los efectos de la globalización y, fundamentalmente, por la acción aniquiladora del ser humano, a partir de la internacionalización de «internet». Haciéndose eco del pensamiento filosófico de otros autores contemporáneos, como Jean Pierre Dupuy (París, 1941), nos envía el mensaje que «todos los problemas creados por la ciencia y la tecnología, no podrán ser resueltos por la misma ciencia y tecnología que contribuyeron a generarlos». Coincidirán conmigo que este uso amplio del concepto «tierra quemada» no obedece a la definición previa, pero es de uso generalizado al referirse a la forma en que vamos dejando nuestro planeta. Según el autor, la única manera de reanudar la vida sobre esta tierra quemada en que hemos convertido el medio, consistirá en explorar nuestra creatividad, encontrar nuevas reservas de conocimiento, incentivar otras formas de comunicación y descubrir necesidades más sencillas y naturales. La escasez será la base de un nuevo momento histórico y seremos hijos de la precariedad generada por haber «chamuscado» la naturaleza.

Resulta difícil imaginar que la ciencia básica y su aplicación posterior no serán capaces de encontrar soluciones prácticas que resuelvan estos problemas. Tenemos ejemplos recientes de grandes éxitos (el uso de combustibles menos contaminantes, las vacunas para el coronavirus), pero el tiempo transcurre con tal rapidez que el margen para detectar propuestas es cada vez más estrecho. Las respuestas no vendrán por la acción de individuos aislados, sino que únicamente la acción conjunta de las diferentes sociedades planetarias logrará que la tierra quemada pueda volver a su color verde original.

«Tierra Quemada» es el nombre de una banda musical procedente de Barcelona. «Será un placer» es su primer disco que vio la luz en 2020. En él nos ofrecen diez canciones, de lo que ellos llaman «Rock obrero», que no es otra cosa que un conglomerado de rock, punk, metal con guitarras afiladas y voces guturales. «Yo solo veo tierra quemada en la tierra del Señor. Han construido las iglesias del miedo y el rencor», dicen sus textos. «Scorched Earth» es también un videojuego muy popular en algunos medios, en el que se utilizan armas de guerra para combatir el hastío.

Tierra quemada es un concepto con olor apocalíptico del que debemos huir y reproducir en su lugar un inmenso campo de trigo, que pase del color verde oscuro de la primavera al dorado de finales de junio. O si prefieren naturaleza en estado puro, sumérjanse en los compases vibrantes del poema «Finlandia» de Jean Sibelius (1865-1957). Elijan la interpretación dirigida por el también finlandés Jukka-Pekka Saraste, en la inauguración del auditorio de la extraordinaria «Casa de la Música» de Helsinki (31 de agosto de 2011). No dejen de apreciar el canto final a cargo de los coros distribuidos entre el público. Pocos países pueden presumir de un himno (en este caso el poema es como el himno nacional de Finlandia, compartido con los Países Bálticos), escrito por un compositor famoso (hecho compartido con Alemania, cuyo himno nacional es obra de Joseph Haydn). Vean y escuchen primero, quizás más de una vez, hasta reconocer todas las melodías y disfrutar de los sonidos. Luego, en una tercera audición, cierren los ojos e imaginen el agua, el hielo, los bosques, las auroras boreales y toda la plenitud de la naturaleza nórdica. De esta forma podrán neutralizar el sabor de la «tierra quemada» que nos espera, si no sabemos poner remedio a esta brasa oscura y tenebrosa con la que hemos envuelto el planeta.