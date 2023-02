Mi experiencia en UCAM Tokiers

En el momento que vi en Twitter que había un reclutamiento para la academia de UCAM Esports no me lo pensé ni dos veces y decidí probar. Pensé que sería la oportunidad de mi vida porque iba a estar jugando al League of Legends, que es mi videojuego favorito desde que tenía 10 años, mientras compaginaba la carrera de Educación Infantil.

Tras un mes y medio de duras pruebas, finalmente entré en el proyecto incluso como suplente del primer equipo. Cuando me dieron la noticia, yo no me lo podía creer. ¡No era consciente de lo que estaba pasando! Se lo dije a mis padres, que aunque al principio no estaban muy conformes, con la ayuda de mi hermano pudimos conseguir que entraran en razón.

Mi primer día en Murcia me sentí un poco desorientado ya que estaba fuera de mi zona de confort. El hecho de estar viviendo fuera se hace difícil porque te acostumbras a que te lo hagan todo, y en el momento de la verdad no sabes qué hacer. A medida que iban pasando las semanas me iba dando cuenta del valor que tiene el tiempo y cada segundo que pasaba lo aprovechaba al máximo.

Una vez empezadas las clases en la Universidad, todo iba sobre ruedas y lo compaginaba con los entrenamientos al acabar las clases. Al principio, pensaba que no iba a tener tiempo para todo esto, pero los días que no entrenaba los dedicaba a hacer apuntes y estudiar lo que se impartía por la mañana.

Me di cuenta de que no era la misma sensación jugar desde casa, estando solo, sentado detrás de una pantalla con los cascos, que jugar de forma presencial donde estás con tus compañeros de equipo y staff técnico en una misma sala.

De forma presencial te preparas de cara a una competición, donde los nervios pueden aflorar y la gente te está viendo jugar, te gritan y animan, etc. Nuestro equipo de esports tiene psicólogo deportivo, Sergio “Zenmty”, y gracias a él recibimos consejos sobre cómo afrontar los nervios y calmarnos ante este tipo de situaciones. Gracias a mis compañeros y a todo el staff que representa el equipo pudimos ascender a tercera división “Nexo”. Como diría Sergio: “JUNTOS”.

Cada vez que se acercaba el día de mi primer presencial, estaba más nervioso. Era como una sensación de temblor en las manos, piernas y escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. Nosotros sabíamos a lo que íbamos y era a “JUGAR” y pasarlo bien. Siempre me acordaré del consenso que tuvimos el día anterior a emprender este viaje tan bonito hacia Barcelona. Sergio nos preguntó si nos considerábamos buenos, todos nos quedamos callados, estuvimos reflexionando durante horas quiénes éramos o qué hacíamos aquí sentados en un banco a 7 grados un viernes. ¡Nos dijo que éramos los elegidos para este proyecto!

A partir de ese momento, nos unimos más. Pasamos de ser un grupo de colegas que conviven todos en una misma casa a ser un equipo donde si uno cae, caemos todos, y si uno gana, ganamos todos. Ese era nuestro lema.

Al llegar a Asobu (Barcelona), disputamos los partidos de la primera parada del Circuito Tormenta. Ganamos la semifinal 2-0 y pasamos a la gran final. Nuestro objetivo era estar juntos pasara lo que pasara y disfrutar de la experiencia. Finalmente, perdimos 1-2 aunque nos fuimos con la cabeza bien alta y con una sonrisa entre oreja. Mi segundo presencial fue en Gamergy (Madrid). Este evento fue el más épico a nivel nacional. Un mes antes de la velada, Sergio nos reunió a todos en una sala para recordarnos quiénes éramos y qué íbamos a hacer en Gamergy. Cada uno le contestamos lo que pensábamos, pero parecía que se nos había olvidado algo: “JUGAR COMO EQUIPO”. Mi experiencia en Madrid fue única e irrepetible. Lo que más ganas tenía de vivir era competir en un escenario donde cientos de personas gritan tu nombre por cada jugada que haces. ¡Era mi sueño desde que empecé a jugar a este videojuego! Ganamos las semifinales y finalmente mi sueño se hizo realidad. Mi primera sensación fue: ¿en serio esto está ocurriendo o estoy soñando? Subí al escenario y me sentí como si fuera jugador profesional. Una vez dentro de la grieta los nervios desaparecieron y aunque no supimos jugar correctamente perdimos la final 0-2.

Desde mi experiencia esto demuestra que los esports han crecido y están ganando mucho valor en nuestro país, sentirte como un jugador profesional ya es una realidad en grandes equipos desde hace años, pero cada vez más, y entre ellos podemos ver que existen muchos valores deportivos. Lo más importante que he aprendido durante los cuatro meses que llevo en UCAM es, como he mencionado antes, a valorar más el tiempo, conocer personas y lo mejor de todo es la experiencia personal que te llevas. Lo mejor de la vida es aprender de los errores y saber rectificar cuando es necesario. Solo digo que si os llega una experiencia así o parecida que la disfrutéis al máximo porque la vida es muy corta y hay que aprovechar el tiempo cada segundo.