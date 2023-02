Amor tiene nombre de mujer

San Valentín, santo y fecha que ha devenido en pasión de enamorados y ganancia de los centros comerciales.

Antes siempre se decía que el patrón de los novios era San Antonio. Pero de un tiempo, ya largo a esta parte, no se acuerdan de él ni para prender las fogaleras en la primera de las tres fiestas de santos del mes de junio. Quien ha triunfado es un presbítero llamado Valentín que vivió en Roma en tiempos del emperador romano Claudio II. Dicho emperador no estaba por la labor de que los amantes se casaran porque restaba mozos de petate y rancho para combatir en los diferentes frentes del imperio. Entonces el sacerdote se dedicó a casar a los enamorados que, cristianizados, acudían a él para recibir la bendición sacramental. El emperador lo llamó a capitulo y lo amenazó con influir para que le quitaran el poder de administrar los sacramentos. Pero, ni por esas. Seguía casando a novios en secreto y, como consecuencia, continuaba sin crecer el número de soldados de gleba. Un 14 de febrero del año 270 se consumó la tragedia. El emperador mandó a ejecutar al sacerdote que, al paso del tiempo, se convirtió en el protector de los enamorados. Pasaron siglos hasta que la década de los setenta amantes, casados y novios se regalaban medallas doradas y presentes con el ya manido mensaje de «hoy te quiero más que ayer y menos que mañana». Y la fecha santificada por la Iglesia en honor de San Valentín se trocó en marketing que sigue jugando con los sentimientos y hacen su agosto en el tiempo que es invierno y carnavales en el que también las máscaras festejan una comedia de licencias y amores. Pero, comercio y mascarada, tienen poco que ver con las intenciones del curita romano. Aunque hay quien atribuye el origen del festejo a las rogativas de los amantes al dios Eros, la Iglesia y el Marketing se acordaron del santo que contravino las órdenes del emperador y convirtieron su martirio en una fiesta planetaria. Así comenzó la mercadería del amor. Cuya palabra, alguna vez elevada a la categoría de ser la más nombrada del año, tiene un origen de mujer. Procede de la raíz amma, madre por lo que su primigenio significado nos lleva a maternal y también a amistad. Se trata, el festejo de febrero, del triunfo de eros sobre thanatos, destrucción, muerte. Y así, desde los griegos y romanos aparece en miles de imágenes y murales de todo el mundo. Eros una visión asociada al sentimiento de «amor a primera vista», que entra por los ojos. Percepción de la belleza que despierta pasión. La que despertó la irresistible Frine una bella mujer griega que fue absuelta cuando le mostró sus inhiestos pechos a un tribunal que la juzgaba por desvergonzada y prostituta. La Iglesia desvinculó el primitivo significado de libido y lo enalteció con el cuidado, atención y lealtad «hasta que la muerte los separe» a través del sacramento del matrimonio. Los tiempos cambian y con los movimientos sociales y culturales también la Iglesia parece que no es tan dogmática con eso de contigo pan cebollas y fidelidad hasta la muerte. Lope de Vega define estar enamorada, enamorado como «mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso». Y para Quevedo es «fuego abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente», y Rilke, en su eterno afán de romántico desencantado, lo define como «dos soledades compartidas». La solución: tener la suerte de encontrar a bien y felicidad la otra mitad. Hormonas y millones de neuronas entran en ebullición cuando dos personas se atraen por eso que la ciencia moderna llama la química del amor mezclada con poetas, compositores y cantores que son los que mejor expresan el amor romántico, de entrega inquebrantable. Leyendas míticas de medio mundo que cuentan como hombres jóvenes y princesas morían en pilas de fuego o traspasados por la navaja del hechicero por amores imposibles. Los antiguos trovadores que se exponían y exponían a esposas, hijas y familias del señor o noble a morir emparedados si continuaban con sus músicas y verbos al pie de las muros y almenas de los castillos. Romeo y Julieta o Los amantes de Teruel. Son los poetas, trovadores, compositores y cantores los que recogen la tradición de los clásicos en esa cuasi definición cosmológica, divina, de sentimientos contradictorios que embarga a cualquier enamorado. A veces con desespero cuando se sueña, pero no se tiene. Boleros que cantan al amor como «un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer». «Ansiedad de tenerte en mis brazos». «Adelante quien quiera que sea que me esté llamando a las puertas del alma». Me consta como tuno universitario y tocador en cantinas y rumbas carnavaleras que hombres y mujeres añoran los viejos tiempos de las serenatas. Esas que, en la isla, daban los muchachos tocadores, con guitarras y requintos, a las muchachas en los patios de las casas y que, a veces, provocaba las iras del viejo a pique de correrlos con un palo o la tranca. Su significado etimológico evoca calma, reposo, baladas que enamorados o estudiantinas cantaban, cual romance musical, en anochecidas o amanecidas delante de las verjas y balcones de las casas de jóvenes y mujeres que escuchaban embelesadas o corrían, tímidas, las cortinas de las ventanas. Porque todo hombre enamorado es un merodeador. Es posible que sea el merecido homenaje y reconocimiento a la mujer y madre, origen de la palabra con mayor significado y trascendencia hacia los otros. Sea mortal o celestial. El sello lo pone Mario Benedetti con la sentencia de «hacedme inmortal con un beso».