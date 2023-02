Los clanes familiares

Por su condición endogámica y centrípeta, las Islas Canarias son muy dadas al fortalecimiento de clanes familiares que se enquistan en el sistema político a través de una estirpe donde se amamantan unos a otros para eternizarse. En el caso de la presunta red de extorsión y fraude en las ayudas a la ganadería a lo largo y ancho de España, cuya ramificación insular recae en Fuerteventura, sobresale la saga histórico-socialista de los Fuentes, poseedores de cargos públicos en distintos niveles de la más elevada representación parlamentaria y autonómica (hasta hace poco) y de la administración del Estado. Desgajados unos de otros, como cabras que se echan al erial, no parecen nada, pero vistos en las circunstancias judiciales y policiales del caso (todavía no bautizado) llama la atención, al menos para los que no vivan en la Isla y sean ajenos a su influencia. Y no voy a ponerme a recordar aquí los portentos de la corrupción engendrados y cebados por la búsqueda de mayorías, como fue el caso de Dimas Martín y su PIL de todas las salsas. La concentración del poder familiar en una ínsula debe ser observada con lupa para no encontrarse con un Casimiro Curbelo en evolución. Y en el affaire que nos ocupa debe dirimir el PSOE si se está ante un flagrante espécimen de caciquismo, sustentador de todo tipo de conexiones y supuestas irregularidades. No vale ahora apuntarse el tanto del cese previsor como director general de Ganadería por parte del ejecutivo de Torres de uno de los detenidos. La cuestión es saber si cayó en desgracia por falta de empatía con el sector (como argumentan), o bien existían ya sospechas. Los socialistas no están vacunados contra los reinos de taifas, de esos conseguidores que aprovechan un despacho público para montar un chiringuito. La insularidad y el control del voto contribuye mucho a este tipo de desviación, aceptada desde el núcleo duro del partido siempre que sea rentable electoralmente. Y la alarma se pone más roja aún por la presunta implicación de un alto mando de la Guardia Civil.