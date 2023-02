Esto de los ricos+ricos es terrorífico

No sé si exagentes de la Stasi analizan todavía la defensa de Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, de su sueldo de casi 400.000 euros. «Esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No, no acepto pulpo como animal de compañía», afirmó crípticamente sobre el potosí que le cae en su cuenta corriente al representante empresarial que se ha opuesto a la subida del salario mínimo a 1.080 euros. A la espera de una explicación freudiana de la frasecita, más allá del perdón público que instauró el emérito, a mayor masacre sobre los trabajadores mayor desparpajo de los dominantes para demostrar que ellos siguen flagelando, sea después del covid, la invasión de Ucrania por Putin, la crisis energética o la cesta de la compra del atraco. Los diputados canarios se guisan una subida salarial en coito con el IPC; los banqueros se protegen ante las millonadas que les caen como piedrones de granizo; las eléctricas siempre ganan como ocurre (cosas de antiguos) con la chochona de la tómbola; los bonus para los opulentos se despachan como golosinas; los millonarios entregados al porno de estrujar y estrujar el aparato legal de la fiscalidad para pagar lo menos posible... Y todo ello se desarrolla bajo un desparpajo terrorífico, sin complejo, sin miedo a ninguna revolución que pudiera o pudiese venir para desposeerlos de sus ganancias astronómicas. Entre otras medidas, si esto sigue así habrá que pedir la paralización de los carriles bici, el precio de la manduca no permite una alimentación con las calorías suficientes para hacer una pedaleada honrosa y sana. Tal como escupen un día sí y otro no las estadísticas oficiales y analíticas varias, la culpable de todo es la desigualdad, estúpido. Es el dogma comodín. No hay más nada de que hablar. El diagnóstico, pues, convive felizmente con las garamendiadas o las escenas donde los grandes de la España galáctica hacen pública su bulimia económica. Este nexo tan contra natura se ha impuesto. Todos los días hay un informe de cómo los ricos se hacen más ricos.