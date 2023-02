El baile de las máscaras

No hay acuerdo sobre el origen del Carnaval. Unos, que procede de la expresión latina carrus navalis, carro naval, las milenarias batallas festivas en las que mujeres y hombres cantaban y bailaban desnudos o semidesnudos encima de las cubiertas de los barcos en una orgía pública por la que festejaban el fin del invierno y la llegada de la primavera. Otros, que está tomado de las palabras latinas carne y levare con significado de quitar carne y abandonar la lujuria, siempre asociada a los eventos carnavaleros. Este es el significado que le confirió el papa San Gregorio I Magno que llamó al domingo anterior a la Cuaresma domenica ad carnes levandas por el que conminaba a los cristianos a abandonar todo tipo de licencias y excesos en la comida, la carne y el desenfreno. Pero el carnaval se remonta a más allá del tiempo que los papas y obispos condenaban el festejo considerado como pecado contra la castidad y el Sexto mandamiento. Así que se celebraban fiestas en honor del dios Apis y la diosa Isis en Egipto; las saturnales griegas; las bacanales romanas cuya palabra ha derivado en sinónimo de todo tipo de fiestas en las que abunda el vino y el retozo de cuerpos; las del muérdago de los pueblos celtas y hasta los hebreos celebraban fiestas de disfraces en honor de Pharmo obviando la prohibición escrita en libros de la Biblia. Por lo que a los pueblos del Occidente cristiano se refiere, los carnavales han sido objeto de las iras de la Iglesia que, en connivencia con el poder político, han intentado, por todos los medios, apagar el furor festivo de la gente carnavalera cuyo hostigamiento ha alcanzado a las Canarias. En tiempos del emperador Carlos V y el pacato Felipe II, ocupado éste en combatir por todos los medios el protestantismo, se intentó poner freno a las licencias de don Carnal. Sin embargo, consta como bastante amante del Carnaval Felipe IV que, para divertimiento de la corte, fomentó los bailes de disfraces en los grandes salones de palacio, provincias y colonias del reino. En las islas tenemos constancia a través de los escritos de los «jueves de comadres» de don Lope Antonio de Guerra que habla de bailes de disfraces que duraban semanas. Más tarde, el Carnaval se desplazó a las calles y plazas y el pueblo llano hizo suya la fiesta. El festejo bullangero permaneció inalterable durante los primeros decenios del siglo XX hasta el año 1939, el «año de la Victoria», en el que la Dictadura penalizó al carnaval, en connivencia con la Iglesia católica, Pero unas fiestas de tanto raigambre y tradición no dejaron de celebrarse entre el pueblo isleño. Por eso las autoridades civiles permitían el baile de disfraces en locales cerrados de casinos de las ciudades y pueblos. De ahí que, en Santa Cruz de Tenerife, se celebrara por primera vez, en el año 1961, bailes de máscaras bajo el eufemismo de «Fiestas de invierno». En el año 1967 fueron declaradas como «fiestas de interés turístico» y contagió del mismo cariz festivo a las sociedades de las principales ciudades y pueblos del Archipiélago. Incluso, mucho antes, cuando los maestros amenazaban a niños y niñas, en las escuelas, con la expulsión si no existían a clase el Martes de Carnaval, la gente chica se disfrazaba con cualquier trapo y careta y salía a la calle o caminos de los pueblos a «correr los carnavales» y a la par de la pollería pasaba por las casas, con un cesto o talega pidiendo huevos una peseta y que, si eran bienvenidos, los de la casa intentaban adivinar quiénes eran («¿me conoces, mascarita?») y los convidaban a comer arroz con leche y las famosas «tortillas de carnaval». El carnaval simula el paseo de actores de una comedia de la que escribe Dickens, en las carrozas aparecían como una comedia de la vida: «el asesor del Estado, el ministro, el recaudador general, el doctor jurista, el eclesiástico, la Gran Ópera, la comedia, todo el baile de máscaras rodando velozmente en espléndida carrera sin fin». En las calles, en los casinos populares y en los salones más lujosos, cada uno representa trazas de su propia personalidad. Procede la palabra de phersus, en lengua etrusca, con significado de persona, luego personaje y en Psicología personalidad.

De esta manera, en un espacio colectivo teatralizan y confraternizan diversas personalidades en lo que Pio Baroja llamó «inversión simbólica». Además, en tono irónico, escribe que «muchas personas viven toda su vida disfrazadas de algo que en realidad no lo son». Esa que cada uno arrastra, pasea, exhibe ante los demás en un único y deseado momento de representación y desinhibición con fines de imitación o guardado, como ropería, en la memoria oculta de su inconsciente. En todo caso, como puede haber muchos y muchas que todavía arrastran la mala conciencia de tantos años y generaciones culposas llega el miércoles de ceniza que les puede redimir de los pecados de libertinaje y aquel rito olvidado en las iglesias de la unción de ceniza en la frente y la frase de que «polvo eres y en polvo te convertirás». Pero, que «les quiten lo bailado».