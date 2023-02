La felicidad mínima

El desprestigio de la memoria ha sido y es general, salvo entre los científicos cognitivos, el personal de los servicios de salud y las familias donde están conscientes de esa maravillosa cualidad de la mente. Al decir del filósofo de la salud Nordenfelt, una persona está completamente sana cuando es capaz de hacer el género de cosas que son necesarias y suficientes para alcanzar su felicidad mínima. Su enfoque de la salud es puramente holístico.

Sentirse bien es una condición necesaria para estar completamente sano, por consiguiente, la línea que demarca ambos campos es finísima. La percepción propia que delimita el campo de sentirse bien del campo de sentirse mal es justamente la línea divisoria entre la patología y la salud. Pero de lo que más propiamente, no obstante, hablaré es de la importancia de la memoria con la creatividad.

Considero injustificados y poco instructivos los ataques que de hecho han convertido la memoria en la madrasta de las capacidades de la mente y en la que, erróneamente, dotan a la creatividad de un prestigio poco realista. Es falso el apriorismo que juzga la creatividad con independencia de la memoria o incluso como un estorbo para su logro. De facto, nadie puede decirse creativo sin la memoria que lo identifica como tal. Sus detractores enfocan esta cualidad como sin fuera algo misterioso, fantasmal y ubicuo: sin concurso de la memoria. Imagino que el desprestigio de la memoria lo provocan la mercantilización y el consumismo económico de la mente.

Dado que el mercado demanda creatividad, en el sentido más ingenuo y vacuo del significado de la palabra, la presión mercantil desplaza su foco. Puede pensarse que para la memoria se bastan y sobran las máquinas tontas que, por cierto, cada día a pesar de lo que digan siguen siendo tontas. Hace unas décadas la memoria formaba parte de las cualidades de mente, entre las demás, en un plano de cierta correspondencia. Pero nunca antes había derivado en una confrontación entre güelfos y gibelinos.

Imagino que esa situación forma parte de la leyenda negra que ha potenciado su bajeza hasta el surrealismo y elevado, a su vez, a la creatividad a los altares. Para mi suerte jamás me tropecé con un profesor que me exigiera algo de memoria ni creo que, salvo rara excepción, pocas veces por no decir nunca, en la vida real, se me presentó el absurdo de repetir mecánicamente de memoria un contenido, o un artículo, o un folleto de declaración de la renta. Realmente se trata de un debate irracional.

Puede entenderse que, bajo el amparo del humor, un monologuista plantee un gag de este jaez, cosa que al fin y al cabo el público agradecería con gusto y la diversión. De la importancia de la memoria da sobrada cuenta el hecho de que nos guarda nuestra identidad, cualquiera que sea aquello que denominamos identidad. Somos lo que somos gracias a la memoria. Acudimos a ella para saber quienes hemos sido y somos. La leyenda negra de la memoria y de la que se deriva su desprestigio obedece a una mala interpretación antes que a los aspectos que se derivan su constitución. Lo que sí es seguro es que no emana de su intelección.

Aparte de los pedagogos con su incansable y fracasado idealismo racionalista, los científicos cognitivos y filósofos la estudian con fascinación. Lo que sí puede hacer cada uno es constatar que de las virtudes de la memoria provienen el género de cosas que son necesarias para disfrutar de una felicidad mínima. Sin memoria no hay paraíso.

Contra lo que suele decirse, la memoria no es un almacén más o menos ordenado de trastos y cachivaches de la experiencia consciente e inconsciente y en cuyo fondo se depositan y acumulan sus registros. Coleridge escribió su famoso poema “Kubla Kan” después de la lectura de una biografía del Gran Kan y una ingesta de opio. Durante el sueño que le produjo, pudo retener en la memoria 300 versos de los que, al ser interrumpido en su escritura, sólo pudo escribir una parte. En el mismo plano, Descartes pudo leer y guardar en la memoria el verso “Est et non”, que leyó en un libro abierto en el escenario del sueño y cambiaría el rumbo de las matemáticas.

Las abstracciones mentales elaboradas desde el universo del subconsciente informado y que se abren paso son reflejos de la realidad. El mundo no lo vemos como es, sino como lo recordamos desde nuestra particular forma de recordarlo y de las aberturas que muestran los sueños. La memoria, su configuración y educación nos devuelven el reflejo de la realidad.

La realidad no es algo tan consistente como parece, más bien parece aquello que filtramos a través de los sentidos y del sentido de la aleatoriedad del pensamiento y la memoria. Provistos de ese reservorio disfrutamos de lo que llamamos vida. Sobre la base ese reservorio fundamos la realidad y el mundo al que pertenecemos. La felicidad mínima de la que nos ilustra Nordenfelt depende de la memoria y el pensamiento que nos permite realizar el género de cosas que nos procura una salud completa.