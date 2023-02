El PSOE ha actuado de manera firme y rotunda porque ni el PSOE ni el Gobierno transigen con ningún caso de presunta corrupción, por lo que se ha hecho lo que tenía que hacerse y, por supuesto, se colaborará con la justicia con el objeto de que se aclare todo. Se ha actuado porque ni el PSOE ni el Gobierno han hecho lo que debía de hacerse y se colaborará con la justica con el objeto de que se aclare todo. La transigencia es que se aclare todo y se ha hecho lo que presuntamente debería hacerse para actuar contra la corrupción de manera firme y rotunda. Firme y rotundamente no se transigirá ni con el PSOE ni con el Gobierno pero se colaborará con ellos con el objeto de que se aclare todo. Presuntamente se transige para hacer lo que se ha hecho por el Gobierno y el PSOE con el objeto que se aclara todo con ese objeto. Objeto que ni el Gobierno ni el PSOE se corrompan de manera firme y rotunda porque se actúe sin transigencia. Hicimos lo que debería hacerse por la presunta transigencia de la corrupción que lo aclara todo objetivamente y colaboraremos de manera firme y rotunda con el PSOE y el Gobierno. El Gobierno, el PSOE y la justicia colaborarán para llevar los objetos como tiene que hacerse, es decir, de manera firme y rotunda, a algún sitio donde no molesten y pueda aclararse todo.

Que nadie lo dude: el Gobierno del PSOE ha tramitado lo que ha hecho falta respecto a la corrupción que colabora contra la democracia. Tanto el Gobierno como el PSOE colaboran entre sí porque les gusta la justicia y actuar en cualquier parte. La justicia aclarará todo colaborando con la transigencia para que vuelvan a llevarse el objeto a otro sitio donde moleste menos aun y aclare más todavía. Un buen aclarado del PSOE sobre el Gobierno y la corrupción no colaborará sin que se active la transigencia y la lavadora. Lavadora o Lavandera en la rotundidad más firme, en la firmeza más rotunda para acabar con los trámites de las tramas truculentas de la corrupción currutaca. La corrupción de los objetos que colaborarán para que el Gobierno y el partido se pongan firmes y rotundos en pos de la justicia. Fuentes que no has de beber déjalas correr sobre la transigencia que no comparten ni el Gobierno ni el PSOE ni la rotundidad ni el programa de aclarado ni nadie en el ámbito del partido o del Gobierno como ya se ha afirmado hasta la extenuación porque quien a Fierro mata a Fierro muere. Para que no quepa ninguna duda: el Gobierno actúa que te actúa para que la corrupción que corrompe no sea un trámite que se tramita, para que colaborar colaborando firme y rotundamente no salga tan caro, para que la corrupción no valga la pena. Es firme el Gobierno. Es rotundo el PSOE. Es corrupto el que no lo vea. Es transigente el que lo perciba. Es listo el que lo comparta. Es maravilloso el que colabore. A todos aquellos que nos acusan mezquinamente de no dar la cara y de no decir nada: aquí estamos firmes y rotundos, firmando y rotundeando, colaborando con la justicia más justa, transigiendo con el partido, aclarándolo con el Gobierno. Reto a la oposición a que me diga aquí y ahora quien ha sido más transparente que nosotros, más comprometidos con la verdad aclarativa, más rotundos contra corruptas presunciones, quien ha sido, en definitiva, más Gobierno y más PSOE que nunca, lo que jamás podrá decir una oposición que, incomprensiblemente, sigue afirmando rotundamente, sigue aseverando afirmativamente que no decimos nada, que no aclaramos nada, que no depuramos ninguna responsabilidad política cuando ya estamos cansados de proclamar, y sobre todo deben estar cansados ustedes, que el PSOE que gobierna y el gobierno psocializante están tramando actuar juntos para que ningún presunto salga cejijunto y se haga lo que debe hacerse en todos los ámbitos con el fin, por supuesto, de que se aclare todo.