Otra semana más

40.751 personas compartieron un vídeo en el que se simulaba la caída de un meteorito en Nueva York. A la pregunta: «¿Qué harías si sucediese de verdad?» mi primer pensamiento fue «Preocuparme mucho por la hostelería». Pinta de preocupada tenía Macarena Olona en su entrevista en Lo de Évole. Nadie de mi círculo de amistades tuvo el estómago necesario para verla, solo yo. Siempre me gustó el cine de terror. Las últimas películas que he visto son Aftersun y Decision to leave. No son de miedo, ojo. La primera no me conmovió ni me emocionó ni me hizo llorar. Sentí cierto cosquilleo al tener que pagar casi diez euros por la entrada, solo eso. La segunda me pareció una buena comedia de la forma en la que las películas que pretenden ser serias terminan haciendo gracia. Leí por ahí que era la historia de una obsesión, a mí me pareció un testimonio de lo ridículos que pueden llegar a ser los hombres cuando se enamoran. Volviendo a la entrevista de Macarena Olona, qué tono de voz tan modulado, qué pausas, qué mesura. Qué silencios, qué compungida parecía, ojalá pudiésemos nominarla a un Goya o a un Oscar. Se los merece, es una gran actriz. Villana y muy valiente con los de abajo, perrito pequeño con los de arriba. Parece ser la única persona en España que no sospechó nunca que trabajaba con machistas, racistas, homófobos, «nostálgicos del régimen» y nazis. ¿No les sorprende que una abogada del Estado como ella no haya ido a denunciar todos los indicios de delitos que sugirió en su entrevista? Si para sacarse esas oposiciones hay que estudiar mucho. Llegué a pensar que en cualquier momento el matrimonio de los Warren irrumpiría en el programa para parar la emisión. «Hemos detectado una presencia paranormal», dirían. La sinvergonzonería de la entrevistada.

En alguna esquina del universo se lanzó el concepto «Ciudad de 15 minutos» y tanto los de derechas como los de izquierdas han bajado al barro a criticarlo y a defenderlo esta semana. Se le olvidó a todo el mundo que ya existen las ciudades de 15 minutos, las llamamos barrios y no son un plan de Soros y Bill Gates para encerrarnos en nuestras calles. Resulta inquietante que haya tantas personas que quieren morir en la colina de hacer que la vida de los demás sea miserable desde que nacen hasta que se mueren. Estudios señalan: «La generación Z quiere salir temprano del trabajo». Una boomer neofascista con pamela en su avatar se lamenta: «Me fascina que, con la cantidad de retos que tiene delante la humanidad, la aspiración sea «salir temprano del trabajo». Y que nos parezca bueno». Le fascina. No cabe un tonto más ya en ninguna parte así que en la ciudad más hostil de España el gobierno regional se preparó para talar 1027 árboles y poner cemento en su lugar. Madrid y Canarias tienen en común que en ambas CC. AA si hace falta tumbar una montaña para montar un aparcamiento se tumba la montaña y se monta un aparcamiento. Escuché al mediodía a Antonio Naranjo asegurar en un programa de la televisión que España no funcionaría si no fuese por los empresarios. Ojalá volvamos a hacer la prueba en forma de huelga general y tuviesen los empresarios y Antonio Naranjo que sacar adelante el país ellos solos durante 24 horas sin explotar a nadie ni robarle su plusvalía. Uno de los partidos del gobierno, el Partido Socialista Obrero Español ha votado en contra de recuperar la indemnización de 45 días por despido improcedente. Resulta paradójico que lleven la palabra Obrero en sus siglas. Creo que todo el mundo puede hacerse una idea de en qué quedará la derogación de la ley mordaza. Hace unos años era imposible pasear por la calle y no cruzarse con dos, tres y hasta cuatro shibas inu. Los veía en sitios donde nunca me hubiese imaginado que llegaría a verlos, como la entrada del Hiperdino de Triana o la terraza del Dinardi de la calle Venegas. Ahora, el noventa y siete por ciento de los perros que veo por la acera son dachshunds, también llamados teckels o perros salchicha. Ojalá la gente dejase de comprar perros como si fuesen juguetes exóticos de importación, pero creo que no solo no dejarán de hacerlo sino que además seguirán intentando normalizar la compraventa de seres humanos. Sin buscarlo, una se ve cayendo en discusiones inverosímiles en las que ha de explicar -con el mismo tono de voz que Macarena Olona usa para desquiciar a su interlocutor- que comprar bebés o entrevistar a fascistas es mezquino e inmoral. Quedan 91 días para las elecciones. A Carolina Darias comienza a preocuparle mucho la calidad de vida de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria.