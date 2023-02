Volantes para iniciarte en simracing

Hoy vamos a ver que opciones tenemos para iniciarnos en el Simracing, teniendo en cuenta las características más importantes a la hora de elegir uno.

Podemos encontrar volantes por menos de 150€, pero la realidad es que no valen la pena ya que todos suelen carecer de una característica muy importante, el Force Feedback.

El Force Feedback es el sistema por el cual el volante te devuelve las fuerzas que se generan en la conducción, por lo que puedes sentir fuerzas como inercias, pianos, baches etc.

No todos los volantes tienen una misma calidad de Force Feedback ni tampoco la misma fuerza, y ese es uno de los puntos por lo que puede variar mucho su precio.

Si quieres tener una buena experiencia y sentir las mejores sensaciones del coche ten en cuenta estos puntos:

El volante debe tener Force Feedback: Como hablamos anteriormente, es la fuerza que nos transmite el juego, sin esta tecnología no sentirás nada, podrás sentir algo parecido a conducir con un mando.

Grados de giro: Se recomienda volantes con al menos 900 grados de giro, aunque va a depender del simulador al que juegues. El Fórmula 1 con unos 360 grados podría ser suficiente, los simuladores de rallys con 540 grados se conducen estupendamente, pero si juegas a simuladores de camiones vas a necesitar esos 900 grados de giro.

Anclaje a mesa o soporte: Lo ideal es anclar el volante con la tornillería o anclaje propio que vienen en él, para tener la máxima estabilidad posible. Además, si no se tiene una estructura para ello, se recomienda anclarlo a una mesa pesada y estable. Las ventosas las cuales vienen en volantes de gamas bajas son la peor opción y nada recomendable.

La pedalera: Lo ideal sería tener los tres pedales, ya que muchos volantes vienen únicamente con dos (Evitar los típicos 2 pedales de plástico). Si tuviera que resaltar un pedal en específico diría que el freno debe ser con cierta dureza, esto nos hará ser más precisos a la hora de frenar. La mejor opción son los pedales con célula de carga, pero si estamos comenzando puede que el precio sea algo elevado.

Para obtener una buena experiencia con el simracing te voy a dar tres opciones de volantes que te recomiendo calidad-precio. Por debajo de estos volantes me limitaría a no recomendarlos, y si económicamente no te lo pudieras permitir me iría al mercado de segunda mano que suelen haber opciones interesantes.

THRUSTMASTER T150 PRO:

Este volante tiene sistema de Force Feedback con 1080 grados, incluye además una pedalera de tres pedales (T3PA), con placas metálicas. El diámetro de su volante es de 28cm y es compatible con la caja de cambios de Thrustmaster (TH8A) y el freno de mano (TSS). El precio ideal sería no pagar más de 250€. Compatible con PS3, PS4, PS5 y PC.

LOGITECH G29/G920:

Este volante tiene sistema de Force Feedback con 900 grados de giro, incluye una pedalera de tres pedales (ligeramente superior a la del T150 PRO). El diámetro de su volante es de 27cm. Se puede también incluir la caja de cambios por unos 50€ más. El g29 es compatible con PS3, PS4, PS5 y PC, mientras que el G920 es compatible con XBOX y PC. El precio ideal sería no pagar más de 250€.

THRUSTMASTER T248:

Para mí la mejor opción de los tres. Suele tener un precio un poco más elevado que los anteriores, aunque por la poca diferencia de precio vale la pena por su mejor calidad. Este volante tiene Force Feedback, con calidad por encima de los dos anteriores. Incluyen tres pedales magnéticos, los cuales se adaptan bastante bien a la conducción y ofrece mejor precisión. El volante tiene un diámetro de 28cm e incluye una pequeña pantallita central.

Además, a diferencia de los anteriores, incluye levas magnéticas que le dan una sensación más clara, mejor tacto y más precisa. Es compatible con PS3, PS4, PS5, XBOX Y PC. El precio ideal sería no pagar más de 300€.

Pues estas son mis tres recomendaciones que para empezar en el mundo del simracing, está claro que hay volantes mucho mejores, pero siempre recomiendo probar, y si después de un tiempo vemos que le estamos sacando el partido necesario pues podemos hacer una actualización a un volante de mayor calidad. ¡Eso sí, no tengas prisa y a disfrutar del SIMRACING!.