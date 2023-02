Paraguas para dos

La lluvia en primavera suele ser imprevisible, de modo que, cuando vas a salir de casa, no sabes si ponerte un pulóver o un chubasquero. Al final coges las dos prendas y, además, un paraguas, uno de esos chinos que nunca consigues abrirlo a tiempo de no mojarte…

No sé por qué será, pero, aunque sean dos, a la hora de salir solo coges un paraguas, así que, si llueve no te sirve para mucho, y si no, has estado cargando con ese invento inútilmente.

Con todo, hay parejas que se las apañan para guarecerse bajo el mismo sistema protector, pero, aunque se pongan de acuerdo, lo único que consiguen es que ambos se mojen el culo.

A pesar de todo y en estos tiempos preelectorales, sé de un partido de nuestra tierra que pretende convocar nada menos que a nueve propuestas políticas diferentes bajo una sola candidatura con vistas a las próximas elecciones del mes de mayo. Eso sí que es tener vocación de anuencia, Gregorio, aunque mucho me temo que un paraguas para nueve no hay quien lo maneje.

La responsabilidad de decidir el destino de la gente no se puede tomar como un simple juego de alternativas más o menos caprichosas.

Pero resulta que todos dicen que quieren lo mejor para el pueblo, lo que creo que es bastante fácil de entender. Lo que no entiendo es que cada uno quiera dibujar un círculo mejor que el otro cuando todo el mundo sabe perfectamente cómo se dibuja un círculo.

La política se limita, entonces, a la simple disputa del quítate tú para ponerme yo. Una trifulca inútil de personajes incompetentes que, además, le sale demasiado cara a la ciudadanía.

Es precisamente en época electoral que los aspirantes a seguir gobernando se disfrazan de «gente normal», Gregorio, y, acostumbrados como estamos a verlos en coche oficial con chófer y vestidos elegantemente, ahora van en guagua y sin corbata, y ya no sabemos si es que realmente han cambiado o si quieren reírse de nosotros.

Decía el filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860) que «en el mundo solo existe un ser mentiroso: el ser humano. El resto de los seres son auténticos y honestos…», porque «todos los animales deambulan en su forma natural, mientras que el ser humano, utilizando vestimentas, se ha convertido en un muñeco, en un monstruo, cuya visión resulta incluso repugnante…»

Y es que, lo que estos señores califican como «Fiesta de la democracia» se parece más a una fiesta de carnaval, donde todo el mundo se disfraza de lo que no es y promete lo que sabe que no va a hacer.

Dos que no consiguen ponerse de acuerdo para cubrirse bajo el mismo paraguas son los del tren entre Asturias y Cantabria, que después de firmar un contrato millonario para renovarlos, ahora resulta que no les caben los trenes por el túnel. Esos sí que se han mojado el culo…

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.