Se podría decir que el circo nacional de la política cuenta con varias pistas y que todas suelen estar ocupadas. Para conocedores, no se trata de un pequeño circo ambulante, es el Ringling Brothers de los buenos tiempos después de fusionarse con el Barnum & Bailey. Estos días hay una especie de excitación con los funambulistas del caso Mediador, la trama corrupta socialista de Tito Berni, que invitaba a cenas, putas y drogas a los empresarios, y con los payasos, gracias a la moción de censura de Vox, que defenderá el mismo nonagenario que propuso a Mas la Nación catalana como solución a los problemas del independentismo, tras el 1-O. Abascal ha restado importancia a esa iniciativa de Tamames, no tan lejana en el espacio y el tiempo, pero que según él atraerá a gente que piensa diferente. ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿A los independentistas? No conocía esa predisposición de la ultraderecha nacionalista española a aceptar como idea conjugable o discutible el confederalismo dadas sus reticencias hacia el proyecto autonómico, pero todos los días se acuesta uno aprendiendo. Igual ERC y los seguidores de Puigdemont se suman a la moción contra Pedro Sánchez, y lo de Vox se convierte en un éxito para España, debido a su generosidad de criterio y no solo en un minuto de gloria paupérrima. Nada es descartable, embarcados como estamos en la ola demencial que arrastra a la clase política.

A su vez, en el caso de Tito Berni está representada la cutre realidad corrupta de siempre: las discotecas, los bares de alterne, las comilonas de diputados y empresarios, y el mediador dispuesto a intervenir para, haciendo valer su condición, obtener favores públicos a cambio de comisiones. Es lo de Roldán cuarenta años después, si me apuran el Patio de Monipodio cervantino de Rinconete y Cortadillo. El modus operandi no ha cambiado. Pedro Sánchez ha dicho: «La corrupción existe, por desgracia». A ver cómo explica lo de las putas del comisionista el próximo 8-M.