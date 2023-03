Cuando sea mayor, ay cuando llegue ahí, cuántas cosas querré hacer, me quedará poco tiempo pero lo aprovecharé.

Cuando me haga mayor querré hacer muchas cosas para poder tener mi mente clara y disfrutar de esa tercera edad.

Cuando me sienta mayor quiero disfrutar de una compañía, no necesariamente en casa, todos no tenemos esa suerte, pero sí tenemos Centros, donde poder relacionarnos, donde nuestras palabras hacen eco en los demás.

Soy un ser solitario pero al mismo tiempo extrovertido, me gusta mi soledad y me gusta la compañía.

Vivo en Arucas y me he hecho socia del Centro de Mayores, son personas de una gran valía, desde Luz Marina y Zoraida, hasta Lourdes y Eva. Su calidad humana lo demuestra.

Me apunté a un curso, su nombre Rítmicamente, interesante para nuestras mentes, su monitora Irénela, mis compañeras me dan eso que me faltaba, una risa, un rato de compañía, un esfuerzo en el pensar en mis hemisferios.

Tenemos días de recreo, hoy fuimos al Museo de la Ciencia, yo siempre saco mis conclusiones y ha sido tan positivo.

Todos somos mayores, hablamos el mismo idioma y nos comunicamos igual. Nos tenemos respeto, ¡qué bonito!, al mismo tiempo nos gastamos bromas y de pronto sin más y sin tener motivo, un desconocido y compañero, trabajador de la madera durante muchos años, te da un corazón, no tiene doble sentido, es un compartir, es una ilusión, es dar el corazón.

No dejemos de ser personas solidarios con todos los mayores, ellos nos han dado, nos dan y nos darán todo su sentir.

Gracias por ayudarme en mi vida.