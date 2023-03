Corrupciones

Afortunadamente una de las televisiones públicas que operan en el archipiélago – Televisión Española – tiene y mantiene un programa de debate riguroso e interesante; la otra, la televisión autonómica no, porque le tiene pavor a las diferencias, abomina del talante crítico y se inventa cada día una Canarias optimista, pujante, colorida y floreal donde no existe la pluralidad. Y si no existe la pluralidad, ¿por qué debe existir el pluralismo? «La verdad solo una y la mentira múltiple», sentenciaba Simone de Beauvoir en uno de sus momentazos estalinistas, «no es por tanto nada extraño que las democracias burguesas exalten el pluralismo». En esto, el canal autonómico es un discípulo fiel de Beauvoir. En El Debate en Canarias, en cambio, se discute, se discrepa y se critica y a menudo se alcanza un contacto verosímil con la realidad.

En el programa emitido anoche, sin embargo, centelleó una curiosa unanimidad. Se habían invitado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Cámara regional y fue asombrosa su prudencia al hablar del caso Mediador. Todos vinieron a decir lo mismo: es una vergüenza, es lamentable, es intolerable. Para los partidos ahí presentes – todos los que tienen representación parlamentaria – la corrupción política es un epifenónemo de la cretinez moral de algunos individuos. Particularmente intensa fue la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, para la que es imposible evitar la corrupción, porque los dirigentes políticos nunca podrán saber a priori, al designar un cargo público, si es o no es un sinvergüenza. Yo intervine para mostrar mi extrañeza: no entendía como el señor Manuel Domínguez salía de su despacho en el Parlamento hace un año para tomar un café con un desconocido, que resultó ser Antonio Navarro Tacoronte. Enseguida Poli Suárez, el representante del PP, puntualizó que Domínguez había acudido a una reunión solicitada por un periodista y encontró sentado a su lado a Navarro. Bueno. Sin embargo a los cinco minutos ya estaba Navarro relatándole un complot contra él desde el Cabildo de Tenerife. Es de todo punto asombroso que nada más empezar su perorata el líder del PP no se levantara ante un gordinflas entre chulesco y quinqui y cerrara así el encuentro. No. Se quedó sentado y escuchó y tal vez hizo dos o tres preguntas. Igual hasta pagó los cortados. De inmediato todos los diputados presentes en el plato protestaron. ¿Acaso es un delito reunirse con gente? Como suele pasar la más supercalifragilisticoespialidosa fue Nayra Alemán, que aclaró que una de las funciones básicas de los diputados consiste, precisamente, en reunirse con la gente. Todas sus señorías adoran a la gente. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Es curioso porque conozco numerosísimos casos – en esta y en pasadas legislaturas –en los que los diputados se niegan a reunirse con gente terminantemente. Con esta y aquella gente. Pero no. Cabe suponer que los diputados están agazapados en sus despachos esperando ansiosamente que los llame la gente para tomarse un cortadito. Ninguno sale a la calle porque le dicen: «Te voy a traer un tipo que te va a contar un montón de mierda sobre el PSOE». Para nada. Solo salen al exterior por amor al género humano. Coalicioneros y conservadores han forzado un pleno extraordinario sobre el caso Mediador. Podrían hacer autocrítica sobre la democracia de baja calidad realmente existente en Canarias, sobre la necesidad de cambiar comportamientos, mecanismos y costumbres que configuran las culturas partidistas y prostituyen la representación política, sobre la oligarquización de las organizaciones políticas y la financiación de las campañas. La corrupción política no es el efecto de algunas almas malignas. Pretender explicarla así es otra forma de corrupción: la de la inteligencia.