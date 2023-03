Ya son más de una docena los diputados y altos cargos socialistas que habrían acudido a las cenas de Tito Berni con empresarios. El PSOE ha corrido sobre ellos un tupido velo de manera que no se conozcan sus nombres. Ocultar datos de la trama que se servía del parlamento para sus operaciones ilícitas de tráfico de influencias no es precisamente un ejercicio de transparencia, pero más temprano que tarde se irán conociendo las identidades de todos los que acudían a las convocatorias del maestro de ceremonias de las putijuergas. Encubrir los nombres de la polémica no significa otra cosa que aplazar el daño para los intereses electorales del partido que está detrás de este nuevo escándalo de corrupción que retrotrae a los tiempos en que a Roldán lo pillaron in fraganti en calzoncillos en compañía de prostitutas. Hay un déjà vu en toda esta historia que nos devuelve aquellas fotos publicadas por Interviú del entonces director general de la Guardia Civil. Del mismo modo que ahora tenemos a los protagonistas del caso Mediador posando ufanos en un club de alterne, a pecho descubierto y con un general de la Benemérita formando parte del elenco.

Las historietas de corrupción de este país que tienen a los políticos como actores destacan casi siempre por lo chuscas que son. Existe en ellas, además de la gravedad del delito, la insoportable cadencia de lo grotesco. La jerga patibularia empleada para tratar de disfrazar los enjuagues y las mordidas, los «bocatas de calamares», el «catering», el «agüita»; solo les falta llamar champú al champán. El inventario nacional de la zafiedad y la desvergüenza va incluido en los tejemanejes de este tipo de corrupción. Fiestorros, drogas y putas, todo al servicio de un enriquecimiento que busca en la política, en este caso en el Congreso, un filón. Por eso, además de la investigación policial, el parlamento no debería permanecer ajeno ni blindarse, ocultando datos, ante la nueva amenaza de oprobio.