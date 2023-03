Lo políticamente correcto

El primer libro que cayó en mis manos de pequeña fue Un cuento para cada día del año y me lo regaló mi madrina. Creo que aún no sabía leer, pero sí recuerdo que una de mis hermanas, supongo que con tedio porque era la pequeña y siempre me salía con la mía, me leía uno casi todas las noches. En ese libro había historias de amistad, de familias, de héroes y villanos, en resumen, contaban lo que es la vida, un camino entre el bien y el mal y la decisión de a qué lado posicionarte. Después de ese libro vinieron muchos más, pero recuerdo con especial cariño los clásicos, sobre todo los de Roald Dahl, que tan de «moda» está últimamente. Con El gigante bonachón aprendí que había –y hay– gente que rechaza a los demás por no cumplir sus expectativas: el Gran Gigante Bonachón es atacado por el resto de gigantes porque lo consideraban «diferente». Luego, también aprendí que existen personas como Sofía, otro personaje de la historia, que alza la voz ante esas injusticias. El libro me ayudó a decidir si quería ser de los abusones o de los defensores. Lo tuve claro. Los cretinos muestra cómo hay personas que viven permanentemente en la queja y en el enfado. Además, sus protagonistas siempre se están gastando bromas pesadas, por lo que no diferencian cuándo una broma es divertida, de la que nos reímos todos, y cuándo empieza a ser una humillación. El cuento me enseñó la importancia de poner nuestros límites y de respetar los límites ajenos. Parece ser que las obras de Roald Dahl van a ser reescritas para «edulcorar» la realidad. La palabra «gordo» será sustituidas por «enorme» y se añadirán explicaciones, como los motivos por los que una mujer se puede quedar calva. Desde mi punto de vista, pretenden hacer a los niños tontos. El hecho de querer maquillar el mundo no es sinónimo de inclusión, suena más bien a esconder todo aquello que pueda generar controversia. Nos guste o no, existen personas gordas, calvas, jorobadas y con muchas otras dificultades; usar eufemismos no es educar en valores. Al cambiar la terminología no evitamos que tanto niños como adultos, porque no nos olvidemos de que los adultos también somos crueles, se burlen de otros, solo que lo harán con términos menos malsonantes, acaso más amables, lo que quizá redoble la crueldad. Los libros, además de divertir y fomentar la imaginación, sirven también para educar. Mientras leemos obligamos a nuestro cerebro a desarrollar las capacidades de pensamiento crítico y analítico, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a utilizar la capacidad de abstracción y de inteligencia. Leer un cuento en el que un personaje sufre nos despierta la empatía. Nos empuja a ponernos en su lugar, a experimentar cómo no queremos ser tratados y, por ende, cómo no debemos tratar a los demás. Leer únicamente historias ancladas en la corrección política nos aleja de la verdad y, sinceramente, nos vuelve estúpidos. El problema no está en el lenguaje de los cuentos. El problema está en los valores que se enseñan en casa, en la escuela y en la sociedad. Quizá la vuelta de tuerca esté en analizar cómo estamos educando y qué hacemos para ayudar a los niños a distinguir el bien del mal, en lugar de reescribir la realidad.