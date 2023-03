El trepidante mundo del dron FPV

Volar drones FPV es una de las actividades más emocionantes y adictivas que existen. Desde que descubrí esta afición, no pude dejar de competir con ellos por la velocidad y la sensación de libertad que me brinda.

Para aquellos que no están familiarizados con los drones FPV, estos son drones de carreras equipados con cámaras en primera persona (First Person View) que transmiten una vista en vivo desde el dron al piloto, quien controla la aeronave usando unas gafas especiales. Estas gafas ofrecen una experiencia de vuelo inmersiva que hace que el piloto se sienta como si estuviera dentro del dron, volando a altas velocidades a través de obstáculos y giros cerrados. Es como ir montado en tu propia nave o incluso ponerte en la piel de un insecto.

Una de las razones por las que me encanta competir con drones FPV es la velocidad. Estos drones pueden alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, lo que hace que la experiencia sea realmente emocionante y desafiante. La adrenalina que siento cuando piloto un dron FPV a toda velocidad es incomparable a cualquier otra actividad que haya hecho.

Otra razón por la que me gusta volar drones FPV es la sensación de libertad. Al pilotar un dron FPV, puedo volar a través de paisajes y lugares que de otra manera serían inaccesibles para mí. Además, puedo experimentar la sensación de volar sin restricciones, algo que siempre ha sido una fantasía para mí.

Por supuesto, la parte competitiva también tiene sus desafíos. La precisión y habilidad necesarias para volar a alta velocidad y a través de obstáculos requiere de mucha práctica y experiencia. Además, el costo de los drones y equipos de competición puede ser bastante elevado. Es por ello que yo recomiendo comenzar usando algún simulador que puede estar en torno a los 20 euros y comprarse una emisora que puede costar unos 70 euros, y va a resultar una compra más eficaz, ya que es un elemento compatible con muchos drones profesionales del mercado. Sin embargo, no recomiendo comprar un dron de juguete, ya que es algo muy limitado que se podría dejar de usar a las pocas semanas de comprarlo.

Es verdad que podemos encontrar competiciones por todo el mundo, estas pueden ser federadas o no federadas y privadas. Unas de las más importantes son las World Cup que se celebra entre otros países en Corea, mientras que también encontramos la DCL (Drone Champions League), una competición estadounidense que contrata a los mejores pilotos para competir en ella, es la única que tiene este formato.

En Canarias la competición y las carreras están un poco limitadas y es verdad que estamos siendo pioneros en realizar estos eventos desde el club. Gracias a actividades formativas y divulgativas como la del Arucas Drone Spring Camp 2023 que tendrá lugar entre el 3 y 8 de abril en Arucas, el ecosistema está creciendo poco a poco, tanto a nivel educativo como profesional.

Además, el mundo del dron a nivel educativo aporta una gran cantidad de posibilidades, no podemos pensar sólo en que se trata de pilotar, sino que también es una gran herramienta para aprender a montar, solucionar problemas, buscar piezas y colaborar con un equipo, así como a programar. Ya se está aplicando como una herramienta educativa en alumnos de la ESO y está funcionando bien, ya que es capaz de motivar al alumnado.

Cabe destacar que tanto en competiciones como en el mundo laboral el acceso es igual tanto para hombres como mujeres y no es algo que dependa del género sino de ponerle empeño, aprendizaje y ganas para desarrollar las habilidades necesarias del pilotaje, algo que a las nuevas generaciones les está costando mucho menos ya que vienen con la práctica de los videojuegos y los esports en las consolas. En personas con algún tipo de discapacidad motriz, auditiva o visual por ejemplo, podemos ver que se han desarrollado adaptaciones que permiten una mayor accesibilidad, y que el dron para ellos es una forma de liberarse y superarse.

A pesar de estos desafíos, volar drones FPV y competir con ellos es una actividad que me apasiona y me brinda una sensación única de emoción y libertad. Si eres un amante de la tecnología y la velocidad, te recomiendo que pruebes esta experiencia por ti mismo. Te aseguro que no te arrepentirás.