Guerra y paz

Es increíble que en pleno siglo XXI siga habiendo enfrentamientos bélicos o situaciones de ignominia en el mundo, sin que la Comunidad Internacional pueda evitarlos. La infamia que sufren las mujeres de Afganistán y las de Irán, sin que se pueda hacer nada por ellas, ni evitar los crímenes que se cometen en esos países cuando se intenta acabar con la obligatoriedad de ir ocultas bajo mantos negros, resulta muy difícil de entender y de aceptar aún en la distancia.

Además de las guerras en Africa, la interminable de Siria, de Yemen y de todos los crueles conflictos que asolan a la humanidad en los últimos tiempos, llevamos un año contemplando cómo un país gigantesco, Rusia, invade a otro pequeño, matando a sus ciudadanos y destruyendo sus ciudades, sin que se haya podido evitar ni poner fin a la agresión, a pesar de las sanciones internacionales que se le han impuesto al gigante país invasor, aún previendo la amenaza de represalias del dictador ruso que ha originado esta situación, lo que es de suma gavedad para todo el continente europeo e, incluso, para las islas Canarias, tan alejadas, pero parte de España y de Europa Occidental políticamente. Una vez más, una sóla persona decide la muerte de miles.

Las ayudas con armamento a Ucrania para su defensa desde Occidente son, igualmente, otra gravísima amenaza para los países de la OTAN, exponiéndose a las represalias de Putin y que Europa Occidental sea agredida con misiles nucleares, lo que podría suponer su destruccción y el principio de una gran tercera guerra mundial.

Creemos que no existe nada en el mundo que justifique una guerra, donde no sólo hay que lamentar la muerte de civiles, sino, y en primer lugar, la de los mismos soldados agresores, casi siempre obligados a luchar por la fuerza, y la de los defensores, pues tienen todos ellos madre y familia que los han de llorar. Pero los que tratan de entender la invasión del ejército ruso ordenada por Putin, la achacan a la pérdida del Imperio Ruso y de la influencia de Rusia sobre los países próximos que pertenecieron a la órbita soviética. Pero si eso fuera una razón para atacar a un país soberano y destruirlo, habría en el mundo ahora mismo muchos más países invadiendo otros y reclamando antiguos imperios, como España o Inglaterra. Afortunadamente, no es así. Nada es eterno en este mundo y la soberanía de los países debe ser respetada, aunque se aparten de las ideas de la madre patria, pues los amores a la fuerza no se estilan ya en estos tiempos modernos.

Los ciudadanos de a pie contemplamos expectantes, cómo una vez más a lo largo de la historia de la humanidad, se repite el personaje que se erige en dueño y señor de una nación y decide sobre la vida y la muerte de los habitantes de ese país y de los que se anexiona por la fuerza, haciendo y deshaciendo a su antojo. Esto ocurre actualmente en unos cuantos países del mundo, sin que desde fuera se vislumbre la forma de poder cambiar la terrible situación que sufren sus habitantes.

Stefan Zweig, en el interesante estudio que hace de la personalidad del temible tirano Calvino en la Ginebra del siglo XVI, en su magnífica obra “Castellio contra Calvino, Conciencia contra violencia” nos explica cómo ayuda siempre al éxito del dictador de turno la mayoría que se pliega mansamente a sus órdenes y prohibiciones, ya que les ahorra tener que pensar por sí mismos.

Deseamos que llegue la paz pronto a Ucrania, para que no se siga derramando la sangre de sus habitantes ni de sus heróicos defensores, así como la de los combatientes rusos obligados a matar. Pero es necesario que esa paz se consiga sin concesiones al país agresor, pues lo contrario significaría darle la razón al tirano y alentarlo a seguir invadiendo países limítrofes. La invasión de Ucrania ha ocurrido después de que Rusia, en el 2014, se anexionara Crimea por la fuerza, sin que nadie le pusiera ningún obstáculo. Y esperamos que otra nueva invasión no se vuelva a repetir.