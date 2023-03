La otra pandemia

Acabó la pandemia, los perros volvieron a ser paseados por sus verdaderos dueños, un largo tiempo después las mascarillas dejaron de ser obligatorias en los transportes y que, yo conozca, todavía no ha habido fiscales que hayan denunciado a responsables políticos por convertir las residencias de ancianos y dependientes en morideros. Pero existe una secuela que, hoy, parece hacerse visible en la medida en que las cifras hablan y otra pandemia amenaza la salud y el bienestar de las familias niños y adolescentes incluidos.

Según la OMS cerca de mil millones de personas sufren de depresión, ansiedad, miedos, demencias, esquizofrenia, algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria y un 14%, de los fallecimientos, unos ocho millones de personas en el mundo, se debe a desórdenes mentales. Se constata que la depresión es una de las principales causas de discapacidad y las bajas laborales, por lo mismo, afecta seriamente a la productividad y economía de las empresas y el buen servicio de las entidades públicas. Se trata del mayor riesgo de suicidio en personas comprendidas entre los 15 y 29 años y el cuarto lugar de muertes entre esas edades. La estadística aportada por diferentes organizaciones apunta a que se suicidan más los hombres, pero se deprimen más las mujeres. La pandemia de la COVID-19 produjo un significativo aumento, cifrado en un 25%, de las consultas por ansiedad y depresión. Y esto ha afectado de manera especial a adolescentes y niños. En los Estados Unidos, entre los años 2004 y 2020 los adolescentes que han sufrido episodios de depresión aumentaron un 145% en las niñas y un 161 % en los niños. Entre los años 2010 y 2020 los suicidios de niñas y adolescentes aumentaron un 82%. Instituciones médicas de Estados Unidos y Canadá han declarado «estado de emergencia nacional» en relación con la salud mental de los menores. La desesperanza en los jóvenes es un hecho por el que un 24% de los mismos expresan sentirse solos. Aislamiento que se debe al mal uso de las redes sociales y los plasmas cuya frialdad impide la empatía percibida por la mirada del otro, el contacto de piel a piel o el abrazo uno de los mejores medios de aumentar el nivel de oxitocina en el cerebro una molécula que, en todas las edades, resulta ser un factor de buen humor y salud mental. Al respecto, según encuestas realizadas sobre 220.000 personas de 34 países existe un deterioro de la salud mental entre todos los grupos de edad y género. La preocupación ha llegado al gobierno español y canario cuya importancia y primera alerta llegó, en la tribuna del parlamento central, de parte del diputado Iñigo Errejón al que alguno respondió con un exabrupto. Denunció el diputado la desidia institucional respecto a la importancia de implementar el tratamiento y prevención de problemas mentales de toda la población, en especial de la gente joven. El mismo diputado ha propuesto una medida consistente en el acompañamiento, durante un tiempo por determinar, por parte de un familiar a aquellas personas del ambiente en riesgo de suicidio y que no se les descuente del salario ni conste en las empresas, como baja laboral o incapacitante. Respecto a niños y adolescentes los especialistas se fijan en los centros escolares para que se conviertan en observatorios continuos de comportamientos suicidas y depresivos de los alumnos. En este caso hay institutos que han detectado hasta 30 casos de conductas autolesivas y en Valencia, un claustro de profesores dimitió al pleno por no poder controlar las autolesiones y accesos de suicidio de sus alumnos. En familia padres, abuelos y otros familiares no deben echar en saco roto las manifestaciones de «querer quitarse la vida» o «desaparecer» debido al mito existente, para grandes y chicos, de «si quería quitarse la vida ya lo había hecho o lo hace «para llamar la atención». Si los síntomas se repiten se debe consultar a un especialista. Muchas veces fuera del alcance de las economías más débiles por el coste que supone evacuar consultas por lo privado. Porque se trata de medidas e implementación de programas en los sanatorios públicos donde escasea o es inexistente la presencia de psiquíatras, psicólogos y personal especializado. Es el caso denunciado por una psicóloga que trataba, de forma voluntaria, a un joven con intentos de suicidio. Su familia solicitó ayuda a un centro de salud de la Comunidad Autónoma de Madrid. Le dieron turno para el 24 de marzo del 2024. La misma comunidad en cuya capital, Madrid, se han declarado huelgas y se han manifestado cientos de miles de personas en defensa de la sanidad púbica. La ignorancia des los responsables de la salud pública ha llegado al punto de primar la atención generalizada a través de internet y los plasmas sin considerar que lo más importante en el tratamiento de una disfunción de conducta o estado de ánimo deprimido es el contacto, bis a bis, en la que, si el especialista es competente, la observación de la palabra y la comunicación no verbal es de suma importancia para el diagnóstico. Hoy contamos con una ventaja que, por ejemplo, ya hace años se produce en la Argentina: en este país la gente presume de tener su doctor o doctora, psicólogo, que le atiende en los problemas y le ayuda en su crecimiento personal, la educación y cuidado de sus hijos. Por suerte, en nuestro ambiente, se viene produciendo un cambio en la percepción popular sobre las enfermedades mentales. Aunque todavía hay quienes piensan y dicen que «al psicólogo o psiquíatra van los locos», ya la gente no ve nada raro manifestar que se siente hastiado de la vida, ansioso o se encuentra en tratamiento por depresión. A ello ha contribuido las expresiones, en los medios, de artistas de cine y deportistas de élite que han manifestado, sin vergüenza, haber pasado por una depresión y se han recuperado gracias a la intervención médica de un psiquíatra, de un psicólogo o de ambos porque muchos de los trastornos emocionales no de medican, se procesan. En todo caso la salud mental se debate en los medios y círculos profesionales. Sobre todo, cada vez que unos gemelos o una chica adolescente se bota por un balcón, un hombre o mujer aparece sin vida en su domicilio por ingerir una sobredosis de pastillas o muerto sobre el asfalto por haberse precipitado al vacío. En todo el mundo, en el año 2022 se estima que millón y medio de personas, en España son cerca de 4000, una media de 10 o 11 diarios. Y la Comunidad Autónoma de Canarias, la tercera en número de suicidios del Estado Español. Para tomarse en serio el problema.