El violador violado

Hace unas semanas todos nos hicimos eco de la presunta violación del exjugador del Barça, Dani Alves, a una joven de veintitrés años. Como era de esperar, la noticia no ha estado exenta de polémica. Tristemente, ha sido más sonada por ser él quien es que por el delito en sí, pero eso da para otro artículo. Fueron muchas las cosas que me chirriaron desde el principio, por eso quizá no escribí sobre ello cuando más se discutía del tema. Por un lado, estaba la declaración de su, ahora, futura exmujer, que afirmaba que las jóvenes se le tiraban encima a su marido estando ella delante, de modo que ya nos podríamos imaginar qué sucedería no estando ella. Por otro, las múltiples versiones del futbolista, entre la que destaca no conocer a la joven para que su mujer no se enterara de que le ponía los cuernos. Ahí fue cuando la modelo canaria se dio cuenta de que la declaración de apoyo a su marido tenía la misma validez que los argumentos de defensa de este. Entonces, solicitó el divorcio, porque está feo insinuar que todas las mujeres nos abrimos de piernas ante un tío con fama o dinero. Por culpa de comentarios de este tipo, las mujeres, como fue el caso de la víctima, se ven en la obligación de rechazar la indemnización económica a cambio de que se crea su testimonio. En fin… Sin embargo, la trama ha dado un giro de ciento ochenta grados. El futbolista, que parece que va recuperando la memoria a retales, según le conviene, ha hecho una nueva declaración, (redoble de tambores): al parecer fue la joven quien lo violó, y él guardó silencio, cual mártir, para protegerla, porque claro, qué iban a decir de ella si se descubría que va por ahí violando a hombres indefensos y desvalidos. Sí, sí, tómese su tiempo para levantarse del suelo si le ha sucedido como a mí cuando escuché esto, que me caí de culo. No sé si este muchacho está siendo asesorado o va por libre, pero desde luego alguien debería decirle que, a estas alturas del partido, mejor asuma las consecuencias de lo sucedido (no sé por qué me huele a mí que no es la primera vez) y se declare culpable. Porque no coló que negase conocerla para no destapar una infidelidad, no coló que las relaciones fueran consentidas, y no cuela que la víctima ahora sea él, que estaba tan tranquilo disfrutando de la noche cuando se vio acorralado por alguien de proporciones físicas inferiores y, claro, cómo se iba a defender. No podía, así que se dejó hacer. Y guardó silencio, obvio. Y ahora pedirá asistencia psicológica, pero no porque sea un depredador sino porque está muy afectado por el trauma. No entiendo mucho de fútbol, pero el gol que nos intenta meter Dani Alves está en fuera de juego. No sé cuál será su próxima versión. A lo mejor descubrimos que tiene un doble diabólico y maligno y que él nunca estuvo allí. Solo espero que la justicia esté a la altura.