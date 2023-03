El caso Theodor Kallifatides

Hace tres años apareció en las estanterías españolas un libro que apenas pesa, Otra vida por vivir, de Theodor Kallifatides. Traducido en ese momento al español por Selma Ancira para Galaxia Gutenberg, tenía 153 páginas y una cubierta helada. El autor, un griego del exilio, había roto con su lengua, al menos no la usaba para escribir sus libros, que salían en sueco, el idioma de su exilio. Expulsado, como tantos griegos, igual que tantos españoles, de su tierra, vivía allí al amparo de un país extranjero que terminó siendo su patria, su territorio, un país que también le dio su lengua. En aquel momento ese autor no tenía, para los que lo buscábamos a raíz de la calidad insólita de su libro, ni estatura ni familia, era como uno de esos escritores que vienen del frío y que seguramente seguirían ahí si no fuera por el azar del lenguaje, por el misterio de su potencia. ¿De dónde venía esa potencia?.

Fue una explosión, modesta como todas las explosiones literarias; no se derribó un muro ni se construyó un paisaje, pero lo cierto es que ese libro, de medio dedo de grosor apenas, causó de inmediato extrañeza y pasión. Empezaron a hablar de él los críticos literarios más reticentes, las librerías comenzaron a celebrarlo como si cayera entre nosotros, otra vez, uno de aquellos escritores nórdicos que, en los años sesenta del siglo pasado, explicaban con sencillez y dureza la vida impar de las personas con las que convivían su país y sus andanzas. Naturalmente, Kallifatides no era nórdico, sino que era un griego del exilio, alojado fuera del mundo de su madre por un vendaval que se parecía al desierto al que arriban los emigrantes forzosos. ¿Y por qué este libro en concreto llamó la atención del lector de lengua española?.

Ese libro que no abultaba apenas incluía un misterio que poco a poco subió de grado para convertirse en una de esas novelas ejemplares que se recomiendan para hacer felices, o más ricos, a los que no se conforman leyendo cualquier cosa.

Otra vida por vivir era literatura, pero sobre todo era un ejemplo de cómo la vida se puede torcer y enderezarse gracias a milagros que tienen que ver con la resurrección de la lengua o de la patria. Kallifatides, víctima de la persecución que siguió a la apropiación indebida de su tierra por parte de los coroneles, había ido perdiendo la lengua propia; había adquirido el hábito de sentirse griego y sueco, y le fue dando a esta última pertenencia también el beneficio de la lengua.

Lo que sucedió con Kallifatides y ese libro fue extraordinario: a medida que se aproximó a su escritura, que la abordó, a medida que fue contando sus vicisitudes de exiliado que regresa a donde estuvo su madre, se hizo más y más griego, otra vez, su lenguaje. Y el libro, ese libro, escrito cuando él tenía más o menos ochenta años, se convirtió, muchos años después, en su primera obra en el idioma en el que nació y fue acunado.

Perder la lengua, haber sido arrancado de la misma por el capricho de la mala historia, fue un drama mayor de su vida; y ese libro, Una vida por vivir, era la resurrección de su palabra, un triunfo personal del escritor, y de la lengua, y de la literatura. Los editores consideraron que merecía la pena fijarse en ese libro para que se pudiera divulgar otra literatura en el idioma español, donde no siempre desemboca el mejor río de los libros extranjeros. Llegó Kallifatides, por ejemplo, a mi buzón de correo, lo desenvolví con la curiosidad que desprenden los libros chiquitos, y me puse a leerlo como si estuviera saludando a un compañero de juegos, aunque mayor, un compañero que viene a hacerme el regalo misterioso de la literatura.

Pues el lugar del que venía, la historia que contaba, la cantidad de exilio que estaba allí metido, la propia historia del país, tan cercano a nosotros, era parte de nuestra propia vida europea o hispanoamericana, sometida en todos los países, a guerras y dictaduras que habían desbaratado haciendas e idiomas, y esperanzas. Cuando leí el libro me quedé boquiabierto: era posible, evidentemente, que la escritura contara la vida sin aspavientos, sin engreimientos, y eso era así porque la autobiografía, el género en el que se expresaba Kallifatides, era de naturaleza noble, especialmente adecuada para que quienes vivíamos en uno de esos extremos de los dramas que también fueron nuestros entendiéramos que no estábamos solos en la desolación que a muchos también dejaron sin patria o sin lengua.

El libro me conmovió. Otra vida por vivir no era otro libro por leer. Se suele decir, en grandes ocasiones inolvidables, que quien toca un libro toca un hombre, y este era el caso. Se le hicieron a Kallifatides entrevistas asombradas, los editores españoles lo trajeron a librerías y a festivales, él se fue acostumbrando tanto a este país de exiliados que incluso empezó a tratar de saber el idioma en que nosotros nos expresamos. Fue tan atento con sus anfitriones que incluso simuló entenderlos, aunque todavía no se hubiera hecho ni con nuestro vocabulario ni con nuestra sintaxis, pero, obligado por su voluntad de solitario griego en el norte del frío, un día empezó a hablar nuestro idioma, del mismo modo milagroso que, para Otra vida por vivir, recuperó la legendaria lengua de sus padres.

De pronto, pues, Kallifatides ya fue, como dicen los ingleses, uno de los nuestros, y empezaron a publicarse todos sus libros (ahora llega a las estanterías, siempre a través de Galaxia Gutenberg, Un nuevo país al otro lado de mi ventana), de modo que podría decirse que en español ya está todo él, el que se ocupó de su barrio y de Troya, el que alió su presente con el pasado remoto de los griegos, el que no ha perdido el acento que extravió para ser, de fondo y de forma, un escritor griego que no reniega del aire sueco que le dio acogida, acomodo y libertad.

Es, además, un caso especial de simpatía. Es decir: de preocupación por los otros, por los que lo descubrieron y por aquellos a los que él ha descubierto, pues de todas partes lo reclaman y a todas partes va, estrenando lenguas extranjeras que aprende como de milagro y usando la suya con la alegría con que está escrito aquel Otra vida por vivir que parece, en la cubierta, un homenaje a Suecia y que, cuando ya llevas la mitad leído, resulta ser un hermoso trozo, inmenso, del país que no le pudieron arrebatar los coroneles. Ha paseado sus hallazgos, y los ha regalado, no como un escritor simplemente, sino como alguien que, sabiendo que también fue un solitario, ahora deviene un europeo feliz, cuya lengua es su patria pero que ha sido capaz de regalar su escritura para que otros puedan vivir en el aposento cálido que son sus libros.

¿Y todo esto a qué venía? Ah, es que este domingo de marzo cumple Kallifatides 85 años, que estrena precisamente en España con Un nuevo país al otro lado de mi ventana, y es, entre todos los escritores que he conocido, uno que te regala esa sabiduría tranquila de los que no se resignaron a perder su lengua ni su escritura profundamente griega, clásica, exacta poesía.

Ese libro que deslumbró a tantos termina así: «Este libro, el primero que escribo directamente en griego después de cincuenta años, es mi agradecimiento tardío [para los] que me devolvieron a mi lengua, la única patria que todavía me queda y la única que no me heriría. No sólo me honraron. Salvaron en mi lo que aún podía ser salvado. ¿Qué importancia tenía en qué rincón del mundo viviera?».