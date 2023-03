¿Una carrera como piloto de drones? empieza con la formación

LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas abre todos los lunes un espacio de debate, en colaboración con eSport Talent Canarias, sobre la práctica de los deportes electrónicos (eSports) escritos por gamers, psicólogos, profesores, abogados, economistas, médicos y especialistas deportivos, en comunicación audiovisual y nuevas tecnologías, que ofrecerán un análisis exhaustivo y novedoso para conocer una actividad que no solo es deportiva sino que tiene importantes repercusiones educativas, económicas, jurídicas, culturales y sociales.

Los drones, sí, esos dispositivos voladores que han sido utilizados en los últimos años, y se siguen y seguirán utilizando para una amplia variedad de aplicaciones, pueden contribuir a que construyas una exitosa carrera profesional. Tenemos desde el video y la fotografía aérea (mi campo profesional), la agricultura, la vigilancia, inspección de infraestructuras y hasta la entrega de paquetes, entre otras muchas áreas; los drones han demostrado su valía en diferentes campos. Por lo tanto, no es de extrañar que la demanda de pilotos de drones habilitados y titulados esté aumentando constantemente. Eso sí, hablamos de estas bondades que se explotan en otros países más avanzados. España está en el (muy) buen camino.

Nos debemos quedar con esto: La demanda de pilotos de drones está en constante crecimiento porque supone un cambio de paradigma tecnológico y profesional. En la actualidad, hay un gran número de empresas, desde startups hasta grandes corporaciones que utilizan drones, sí, drones, para realizar diversas tareas, lo que significa algo lógico: se necesitan pilotos capacitados para operar estos dispositivos. Y con otra oportunidad que se puede presentar que es la de trabajar en estrecha colaboración con clientes y equipos de proyectos para crear soluciones innovadoras y a medida para sus necesidades específicas.

Y en términos económicos, este crecimiento tan rápido se traduce en un valor de miles de millones de euros/dolares (que ya está pasando) de cara a los próximos años, que como consecuencia inmediata significa que habrá una gran cantidad de oportunidades laborales disponibles para aquellas personas que estén capacitadas para trabajar como pilotos de drones.

Y seguro que lo primero que uno piensa es que si se gana dinero con esto. Pues la realidad es que sí. Y mucho. Ahora bien, todo depende de qué perfil laboral se desempeñe. No nos engañemos. Si nos vamos al PAÍS del que se toma siempre la referencia en cuestión de prácticamente todo. Según las estadísticas, el salario promedio de un piloto de drones en los Estados Unidos es de aproximadamente $80-90,000 - al año. Esto, si lo ponemos en perspectiva, es significativamente más alto que el salario promedio en muchos otros trabajos llamados «tradicionales», lo que significa que los pilotos de drones pueden disfrutar de una (muy) buena calidad de vida financiera.

Además, los pilotos de drones que trabajan como autónomos o que tienen su propia empresa pueden ganar, incluso, aún más dinero, eso sí (y vuelvo a repetir) dependiendo de la demanda y de la calidad de su trabajo.

Piensa en lo siguiente que te digo: La tecnología de los drones está evolucionando rápidamente, por lo que la consideración de iniciar una carrera profesional en este campo lo hace todavía más atractiva. ¿Qué significa esto?, que los pilotos de drones pueden esperar trabajar con dispositivos cada vez más avanzados y sofisticados en el futuro, lo que puede hacer que cualquier trabajo que se presente sea aún más interesante y desafiante. Y un aspecto crucial es que, además, la tecnología de los drones también está mejorando en términos de seguridad y eficiencia, lo que significa que los pilotos de drones, con cierta garantía, pueden esperar trabajar con dispositivos cada vez más seguros y confiables. Y digo cada vez, porque no nos podemos olvidar de que por mucho avance que haya no dejan de ser máquinas, y como cualquiera de ellas pueden presentar errores.

Así que si estás considerando una carrera emocionante y llena de desafíos a cada momento, considera convertirte en un piloto de drones. Pero todo esto tiene una razón de ser para saber cómo comenzar, y esto no es otra cosa que la formación, tanto teórica como práctica. No se trata de comprarte un dron y ya (que es lo que han hecho much@s). Todo lleva un proceso de enseñanza-aprendizaje, y precisamente esto es lo que se va a dar en esta próxima semana santa en el municipio de Arucas, que tras el éxito rotundo del campus del año pasado, ahora el Excelentísimo Ayuntamiento de Arucas promociona y patrocina el Arucas Drone Spring Camp 2023. Yendo un paso más allá, ya que el objetivo es ayudar a las personas de 16 años o más a prepararlas paso a paso para la obtención del certificado A1/A3 que exige AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) para empezar a volar de manera más profesional, segura y legal guiando a los futuros pilot@s para obtener conocimiento básico en cuestión de regulación y normativa, mejora de sus habilidades técnicas, comunicativas, explorar oportunidades laborales, etc.

Una formación, nuevamente, pionera en Canarias, cuyas inscripciones ya están abiertas y que tendrá lugar desde el día 3 al 7 de abril, con carácter presencial en Arucas y que tendrá un evento final abierto al público donde habrán muchas actividades relacionadas con este mundo tan apasionante (Drones FPV, talleres formativos, charlas para profesionales, etc.).