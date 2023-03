Currículum mortis

Hace tiempo que Nopólemo no va a la inauguración de una exposición de arte y está muy contento de atender a la amable invitación que le han cursado. Ha dejado de frecuentar eventos culturales de ese jaez porque los niños tienen un calendario poco compatible con las horas de las inauguraciones, que, por lo general, suceden entre las 19 y las 21 horas, momentos en los que o los niños cenan, o entran o salen del conservatorio, o estudian lo que les falta antes de irse a la cama. Además es consabido que las inauguraciones no sólo pueden prolongarse en un picoteo o en una cena tardía, sino también complicarse en unas copas hasta altas horas de la madrugada que, al día siguiente, se pagan.

Nopólemo se dirige a la sala de arte sin prisas y también con la intención de no demorarse demasiado. Y lo consigue. De hecho, no alarga el evento más allá de las puertas de la sala y en los límites de la exposición pasa un par de horas. Se toma una cerveza, pica alguna cosilla y luego se va a casa. Hacía tanto tiempo que no asistía a una inauguración que disfrutó muchísimo de ese ratito en tan sencillo acontecimiento. No sólo la obra expuesta le gustó, también le deleitó el ambiente relajado, se alegró de saludar a amigos y a conocidos, y le encantó ver caras familiares y otras completamente nuevas, gente joven, alternativa.

Tumbado en el sofá no atina a dar con el cómo ni con el porqué de la conversación que acaeció con Dionisio Cañas sobre el tema del currículum vitae. ¿Sería por algo relacionado con la ANECA, esa agencia estatal que en sus decisiones cuenta con una discrecionalidad de todo punto inadmisible en evaluaciones que deberían estar sometidas al mayor grado posible de reglamentación sancionada por el BOE? Puede que sí, puede que no. La ANECA da para todo, desde un roto a un descosido, desde una comedia a una tragedia, pasando por el melodrama y hasta por la novela del oeste americano.

El caso es que, en una de las vueltas de la conversación, Dionisio comentó que el currículum vitae debería llamarse currículum mortis porque el currículum vitae, que se refiere a lo realizado, en verdad no está vivo, sino muerto, y el currículum vitae, por coherencia con su propio nombre, debería estar vivo y referirse a lo que se está haciendo y a los proyectos que están por realizarse. Nopólemo admitió su acuerdo con Dionisio, pues, en efecto, el currículum vitae debería referirse a lo que se está haciendo y está vivo, pero discrepó con él en cuanto a su aplicación a lo por hacer, no sólo porque cabe la posibilidad de que no se haga, sino también porque lo proyectado, como el pasado, en verdad no está vivo; vivo sólo está el presente.

Considera Nopólemo que el currículum vitae puede aplicarse exclusivamente al aquí y al ahora, o, siendo algo laxo, también al presente inmediato, a lo que se va a realizar mañana y forme parte de un actividad en andas en el hoy y que es improbable que mañana no se siga realizando. Y esto lo admite Nopólemo por contemporizar, pues no deja de ser una generosa licencia conceptual. En sentido estricto, vitae-vitae sólo es el puro presente y, por tal razón, el currículum vitae podría considerarse una entelequia sin existencia: el presente se esfuma y convierte en pasado en millonésimas de segundo. El tiempo no se puede detener y no cabe posibilidad ninguna de que exista eso que llaman currículum vitae.

El tradicional currículum vitae es en verdad currículum mortis, agua pasada. El verdadero currículum vitae tiene una existencia tan efímera que es como un cero a la izquierda, algo que no existe, la nada, el vacío. Y los proyectos de futuro son una suerte de currículum desiderandum sin materialidad real.

En esa encrucijada curricular inducida por el comentario de Dionisio en la inauguración de una exposición de arte Nopólemo se encuentra discurriendo relajadamente en el sofá. Allí, en el sofá, pensando en calma, Nopólemo da de repente un salto mental, cambia parcialmente el tema, se siente iluminado y descubre que, como el currículum vitae, el rigor mortis carece de sentido aplicado al fallecimiento porque la percepción de rigidez desaparece con la muerte que todo lo convierte en gusanera. El rigor mortis sólo se da en vida, cuando la rigidez se siente de manera fehaciente, y, por lo tanto, debería denominarse rigor vitae, de la misma manera que rigor desiderandum sólo podría aplicarse al deseo de obtener rigidez en el futuro, por las razones, libidinosas o de cualquier otro tipo, que fueren menester.