Matar al padre

Tanta duda sembró en la familia la celebración del Día del padre que aparecieron empresas con el nombre o pregunta de «Qué le compro». Y así se equiparó al de la madre que el marketing supo explotar en su predominante rol afectivo dentro del hogar. Porque el padre tuvo hasta hace bien poco el papel de ser la figura autoritaria que mandaba sobre la mujer, los bienes y los hijos. Comenzó con el autoritas romano del pater familias, continuó en la época victoriana y se mantuvo, en siglos, por la Iglesia que recogió el testigo del Derecho civil pagano y del Sexto mandamiento que manda a honrar a padre y madre. Con ello el mandato quedaba atado a un orden superior, divino, de cuyo incumplimiento, por mínimo que fuera, había que dar cuenta al confesor. Ya es un recuerdo lo que fue, para generaciones, el tembleque de piernas, ante ese gesto de incontestable autoridad paterna cuando bastaba «la mirada» para que un hijo o hija supiera el desacuerdo, la reprimenda de un comportamiento o no repitiera pedir un deseo fuera de lugar y tiempo. Las madres eran cómplices de este incuestionable y, muchas de las veces, arbitrario estatus, cuando, para meter miedo a un hijo o hija desobediente le amenazaba con la temida frase de «se lo digo a tu padre cuando venga». El padre no solo imponía respeto, transmitía miedo. Existía la costumbre de «pedir la bendición» a padres, madres, abuelos y besar la mano de los curas que, hoy, muchos añoran como signo de respeto y autoridad y que también hay quienes, por miedo a tanta agresividad por parte de alumnos y pacientes exigen ser funcionarios públicos para maestros y médicos. La liberación de este secular destino patriarcal no vino de movimientos feministas, aunque en la actualidad sí que tiene cabida en la lucha contra el machismo, sino de la Psicología que representa el psicoanálisis. Freud lo tomó de la tragedia griega de Sófocles, en el mito de Edipo que se arrancó los ojos al comprobar, con horror, que había cometido parricidio e incesto. De esta manera, hurgando en el inconsciente colectivo, acuñó el término de «matar al padre» como solución al ancestral complejo y que los hijos se liberaran de la tradicional tutela paterna. Para no ser menos (nadie le puede tachar de machismo), también ideó el complejo de Electra en el que las niñas, en rivalidad con la madre, se enamoran de su padre y justificar los accesos de rebeldía adolescente, en los dos sexos y apuntar al vuelo de los hijos fuera del nido. Quizá Freud, además de en el mito, se inspiró en Balzac que escribió «cuando la República cortó la cabeza a Luis XVI se la cortó a todos los padres». Desde hace décadas se ha producido un cambio en el rol de ser padre que ha trastocado la vida familiar de los hogares y la relación con los hijos. En varias direcciones. Cuestionar el autoritarismo paterno, mando y control sobre todo lo que acontecía en el núcleo familiar, reconocido por el poder político y religioso. Pero, también fruto de diversas revoluciones sociales del siglo o milenio acerca del papel de los padres en un mundo sometido a profundos cambios. Los nuevos padres ya no sólo, como antaño, se ocupan de llevar el sueldo a casa. Ya es habitual encontrar a esposas que ganan más que sus maridos o soportan su desasosiego de parados de larga duración. De un tiempo a esta parte ya participan de manera amorosa y solidaria, con las madres, en el cuidado y atención diaria de los hijos desde el primer momento de su nacimiento. Padres y madres se conectan, en total paridad, emocionalmente con los hijos desde que son bebés. Y los dos disfrutan con quitarles y ponerles los pañales, darle de comer y dormirlos con el arrullo de una suave canción. Así que el arrorró, «duérmete mi niño chico», ya no es exclusivo de la «madre canaria y bonita». En sentido contrario, al paso que los hijos crecen, puede aparecer un peligro que acarrea desencanto en padres que, con toda naturalidad, recogen a sus hijos a la puerta del colegio o se les ve en animosa charla después de recogerlos de la casa de la madre los días estipulados por las medidas judiciales acordadas después de una separación. Me refiero a la aspiración seguida de la pública y orgullosa expresión de sentirse amigo de sus hijos. Que no se llamen a engaño. Nunca podrá un hijo sentirse, en el estricto sentido emocional del término, amigo de su padre como tampoco una hija amiga de su madre. La particular amistad y confianza recíproca la depositan los hijos en sus iguales, amigos de clase, de calle o de ocasión porque, ante todo, sus amigos los eligen ellos. Tanto que ya la independencia de su tutela se produce, con cierto peligro, a través de los amigos virtuales de las redes. Ni siquiera los padres pueden entrar en el mundo de sus pensamientos y elucubraciones. El poeta libanés Kahlid Gibran escribió: «Tus hijos no son tus hijos. Les puedes dar tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen los suyos propios». A la figura paterna le corresponden el rol de orientadora y acompañamiento de escucha en sus cuitas, gozos y desafíos. Proporcionar en el hogar un lugar seguro donde encontrar apoyo y un pequeño «laboratorio» en el que aprendan y experimenten acciones que les puedan valer para el futuro, entre ellas el no tener miedo a la libertad. Hay que aceptar que se equivocan y estar dispuestos a aprender de los hijos. Más de una padre queda en entredicho cuando responde, con aplomo a una pregunta del hijo y éste, ante la duda recurre, delante de sus narices, a Google. Y cualquier mocoso puede enseñar a sus padres como se maneja el último smarphone o computadora sin tener que recurrir a las indicaciones del manual. Y que si un fin de semana, un padre invita a su hijo o hija adolescente a salir no se extrañe que no quiera y no se hunda en la frustración diciendo que «ya no quiere salir conmigo», o peor, «ya no me quiere». Los padres cumplen hoy un rol que tenían vedado en tiempos no muy remotos. Nadie discute su derecho a proporcionar cariño, esa ternura que siempre pareció una cualidad materna para con los hijos y que el Diccionario de María Moliner define como «una actitud cariñosa y protectora hacía alguien». Tanto se han modificado las actitudes, estereotipos y costumbres que ya las escuelas festejan, no «el día del padre», sino de «la familia». Con ello se intenta dar una idea inclusiva que no discrimine a otros tipos de familia propios de los nuevos tiempos, nuevos modelos de familia en los que, en todo caso, la figura del padre ha sido redimida de su condición de hombre gruñón, arisco y ancestral déspota.