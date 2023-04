Penetración, envolvimiento, abrazo

Hace poco Nopólemo leyó que una Secretaria de Estado conocida como Pam mostraba asombro y rechazo al saber que hay mujeres que prefieren la penetración a la masturbación. Nopólemo no daba crédito a lo que leía y pensó que tal vez las declaraciones de la secretaria se habían sacado de contexto. No obstante, por resultarle aburrido, no se molestó en comprobar cómo, cuándo y dónde Pam pudo haberse manifestado de manera tan burda, pero sí se quedó con la copla y se puso a pensar en las razones por las que, merced a la mediación de Pam, penetración y masturbación entraron a formar parte de un debate mediático reducido a oposición binaria.

Después de darle unas vueltas al asunto, Nopólemo no encontró motivo alguno para oponer penetración a masturbación, como tampoco hay motivo sensato que pueda oponer la velocidad con el chorizo. Entre otras cosas, piensa Nopólemo, porque puede haber penetración con masturbación, sea esta última conseguida bien de manera digital o bien mediante una postura capaz de combinar el estímulo clitoridiano con la cópula. No le gusta a Nopólemo reducir la realidad a opciones binarias, o lo uno o lo otro, o blanco o negro, o conmigo o contra mí, o verdad o mentira, o bueno o malo. La realidad es borrosa y está hecha de innumerables escalas de grises. A más exactitud más borrosidad, más matices, más complejidad. El resto son toscas simplezas para el consumo de las masas enfervorizadas. El coito mismo, ¿por qué ha de verse como una penetración? Sí, en tal acto se introduce un pene en una vagina, pero esa introducción puede ser también entendida como el envolvimiento que realiza una vagina sobre un pene erecto, o como el cariñoso abrazo que una vulva da a una verga penetrante para darle y al mismo tiempo darse placer. Porque en innumerables ocasiones detrás de esa vagina y de ese pene hay dos personas que se aman y respetan y quieren satisfacer los deseos mutuos. Nopólemo odia la pornografía y le preocupa mucho que sea consumida por jovenzuelos poco educados y predispuestos a asumir sin capacidad crítica los roles que en ella se asignan a hombres y mujeres. Por ese mismo motivo odia el reguetón y se entristece al oír a preadolescentes cantando sus insulsas letras machistas sin darse cuenta de la basura ideológica que contienen. Y también por ese motivo rechaza declaraciones como las de Pam, que imaginan que las relaciones sexuales se producen en un campo de batalla y que ignoran la conexión sentimental que las personas que se quieren consiguen mediante el acto sexual de toda la vida, el que se da entre un hombre y una mujer, y en el que sí, hay penetración, pero en el que también hay envolvimiento y abrazo en cantidades variables, según el día, la hora, la pericia y las apetencias que los amantes deseen desplegar durante su encuentro.