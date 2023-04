Esports y drones comparten afición

Los esports y los drones actualmente tienen una relación más allá de su actividad por separado. Por un lado, los videojuegos en su formato competitivo se juegan en equipos o de forma individual algo similar a las competiciones de drones FPV (Vuelo en Primera Persona), en las que se utilizan drones a grandes velocidades pilotados por una persona que con unas gafas de Realidad Virtual puede estar inmersa en el dron. Sin embargo, algo que no se conoce mucho y que también acoge la cultura de los usuarios del dron son los videojuegos de drones, que principalmente son simuladores de los diferentes tipos de vuelo que se pueden realizar, es por ello que con un ordenador o consola podemos practicar un vuelo en ciudades grabando un vídeo o realizar una carrera en línea con amigos.

La variedad de los simuladores de drones ha aumentado en los últimos años debido a la demanda y el crecimiento del sector, gracias a que los videojuegos se pueden publicar en plataformas más accesibles para los propios desarrolladores de videojuegos como Steam, los pequeños estudios pueden publicar y llegar al público de forma más directa. Estos simuladores dan un mayor acceso al mundo del dron, algo que para usarlos en el entorno físico puede resultar más caro o arriesgado, sobre todo para principiantes. En un simulador no es necesario tener que buscar un lugar para volar, tener las certificaciones y adaptarte a la normativa y ni siquiera tener un dron propio. No es que volar un dron sea imposible, pero sí que requiere de un aprendizaje y de mucha responsabilidad, ya que aunque tengamos las certificaciones, hay que programar los vuelos y respetar la normativa, algo que hemos aprendido durante el programa Una Charla con Drones del canal de YouTube de Esport Talent Canarias. Un simulador puede ser una buena herramienta para empezar, incluso en su formato competitivo digital como esport.

El propio mundo de los deportes electrónicos está siendo acogido en las estructuras del deporte tradicional como ya conocemos el caso del Comité Olímpico Internacional, que ha anunciado la segunda edición de los Juegos Olímpicos Virtuales para el verano de 2023 entre la que se incluyen simuladores de béisbol, tenis o automovilismo, por lo que es probable que veamos una introducción de la modalidad del dron en poco tiempo, debido al impacto y el interés que está generando en la sociedad.

Entre los títulos de simuladores más conocidos encontramos el DCL Game un videojuego creado por la Drone Champion League que tiene competición online y está más enfocado a las carreras de drones FPV, aunque en la misma línea podemos encontrar Velocidrone, otro simulador que recomiendan varios expertos, o bien EreaDrone que ya tiene competiciones online y se está introduciendo en el mundo esport. Un título que se ha creado hace unos años es el Uncrashed, otra opción para aprender o mejorar habilidades del vuelo de dron FPV. Por otra parte, no nos podemos olvidar de la marca quizás más conocida actualmente por los usuarios de drones, DJI, el fabricante chino que tiene drones desde los más accesibles y educativos como son los Tello Edu, con un vuelo de corta duración, pero con cámara, sensores y posibilidad de programación, hasta el Inspire 2 que nos va a permitir realizar grandes trabajos audiovisuales. Este fabricante también se ha posicionado en su formato virtual, no tanto desde un punto de vista competitivo ya que sus drones no son para carreras principalmente, sino para realizar simulación de diferentes trabajos como grabaciones, asistencia sanitaria o seguridad utilizando incluso el mando de los drones reales en el DJI Flight Simulator. Esto le ha permitido tener un mayor alcance y dar mayor accesibilidad al mundo del dron a través de su marca, así como aportar una herramienta para los que ya la conocían para probar drones antes de comprarlos físicamente.

El dron y los videojuegos están ahora conviviendo y desarrollándose bastante rápido, es por ello que junto con el Excmo. Ayuntamiento de Arucas hemos sido pioneros en combinar desde el verano de 2021 el desarrollo de videojuegos y el pilotaje de drones, y que en los dos años siguientes estemos realizando formaciones específicas para adolescentes y adultos, en la que utilizamos tanto simuladores como drones reales. Comenzamos hoy con una formación basada en los contenidos de la certificación más básica de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) conocida como A1/A3, en la que varios profesores especializados facilitarán el contenido con herramientas metodológicas tanto teóricas como prácticas para que al final de la formación los participantes puedan acceder a sacarte el certificado oficial a través de la página web.

Todo ello es un ejemplo más en el que el videojuego cumple su función de accesibilidad rompiendo los límites físicos y económicos, de promoción, llegando a un público que utilice videojuegos y aportando una herramienta digital para los que tienen o no dron, así como de educación, sirviendo de recurso para enseñar e introducir en el pilotaje de drones de todo tipo a principiantes e incluso mejorar a los expertos, también en el mundo competitivo real en las carreras de drones FPV como en el esport. Si Canarias no quiere quedarse atrás, debemos seguir aprendiendo de ambos sectores, tanto esports como drones, que están en pleno crecimiento y que van a ser fundamentales para las generaciones actuales y las próximas.