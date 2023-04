A mayor transparencia, más oscuridad

El Comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán, expone en su balance de la X Legislatura que se triplican en Canarias las reclamaciones de los ciudadanos por negárseles el acceso a información pública. Aunque la cifra de afectados, 1.730, no resulta brutal, sí es sintomática del problema: hay que dar por seguro que hay otros, quizás el cuádruple, que no presentan queja alguna por no saber de la existencia de dicho Comisionado, o bien porque creen que hacerlo es una soberana pérdida de tiempo. Todo lo contrario a la elevada transparencia de los intersticios personales de cada uno de nosotros. La desventaja es palpable. La mayoría de las adquisiciones a través de la red o el envío de un paquete por mensajería permiten, gracias a una aplicación, conocer dónde se encuentra el encargo abonado y cuántos días tardará en llegar a su destino. No imagino nada parecido en Dependencia o en las listas de espera para una operación: el sistema petaría desde primera hora de la mañana, o resultaría sumamente cantosa la morosidad de la administración pública. Únicamente palpita la transparencia como un animalillo insaciable en la recaudación de impuestos, dado el afán recaudatorio y la necesidad de exhibir el control sobre los ciudadanos. El buen pagador del fisco, cumplidor de los plazos, y no el tramposo, considera apropiado el seguimiento escrupuloso y los datos personales que acumula Hacienda porque cree ver en ello la garantía para un trato equitativo, aunque siempre no es así. Y está la satisfacción que le produce penetrar en su perfil y ver que está impoluto. En otros lares, sin embargo, el trufado acervo que los negociados se hacen a base de direcciones, móviles, mail y todo lo que se puedan echar en un buche sin fondo parece no servir para nada. No hay feed back, como dicen los teóricos de la comunicación social, sino más bien un asalto, aunque ellos resalten que es para hacer más transparente la oscuridad. Imitan el modelo de los bancos, chupan la sangre (y la savia), y algún día llamarán o mandarán una carta, a lo mejor hasta después de muerto.