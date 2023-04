Breverías 117

Fugit irreparabile tempus». Ya los romanos sabían lo imparable que es la huida del tiempo.

El tiempo se nos escapa, pero hasta cierto punto yo he tratado por lo menos de reciclarlo.

Verán. Desde hace muchos años utilizo calendarios con un motivo monotemático; los faros.

Y resulta que este año no he conseguido ninguno, por no cuadrar mis visitas a Londres, que es donde me abastezco de tan particulares ejemplares. De modo que he rebuscado entre los calendarios pasados, que afortunadamente conservo, y resulta que el del año 2006 encaja exactamente con las fechas del 2023. Con lo cual este «déjà vu» me va a servir perfectamente a lo largo de todo este año, y encima seré ecológico a tope. Y reutilizando un calendario viejo, en vez de desecharlo, se salvará un pedacito de bosque, y un pellizco de mi patrimonio.

Lo malo es que no coinciden los simbolitos de las lunas. Por ejemplo hoy día 7 de Enero marca la luna llena que contemplo desde mi ventana, mientras que en 2006 por estas fechas estábamos en cuarto creciente. Aunque tampoco hemos de fiarnos mucho de la luna. Como que los romanos la llamaban «luna mendax», o luna mentirosa; porque cuando se semeja a la letra C de creciente, está en realidad menguante, y cuando marca una D de decreciente es cuando está creciente.

Estaba hace un rato viendo por la tele una película de serie B. Ya saben, son esos films donde uno sabe exactamente lo que va a ocurrir en el plano siguiente. Una de las señas de identidad es la secuencia en que la heroína, tras lograr darle un martillazo a su perseguidor no lo remata, para que siga la persecución…. y la película claro. Otra es el momento en que la protagonista - siempre es una mujer desvalida la que huye del facineroso- advierte aterrada que el cable de su teléfono está cortado. Momento en que se apresura a cerrar puertas y ventanas ante el peligro inminente. Pero no se le ocurre reparar el cable y llamar al 112. Porque no hace falta ser Mc. Gyver ni electricista para empatar un cable de teléfono. Seguro que hasta en Google te enseñan cómo hacerlo.

Siempre me ha sorprendido que aquellos alimentos a los que se les ha desprovisto de algún ingrediente salgan más caros que el producto original. Porque ya me dirán Uds. ¿acaso se tira el gluten que le quitan al pan? ¿O la cafeína del descafeinado? ¿O la lactosa que se le ha mutilado a la leche ? ¿Hacen negocio con dichos excedentes, o los queman tal vez como si fueran un alijo de drogas a eliminar?.

Y hablando de la cafeína, ¿no les parece a Uds que un café descafeinado ya se está acercando al paradójico oxímoron? Vamos, que si seguimos así en aras de dietas saludables tendremos que acostumbrarnos a la ginebra sin alcohol o al solomillo vegetal.

Pero en fin, todo sea por la eliminación constructiva y la tolerancia cero a cuanto merece la pena ….aunque nos conduzca a una muerte en vida.