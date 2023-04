Otra Revolución francesa

Como ya ocurriera en 2019 con el asunto de las pensiones, en las calles francesas vuelven a pintar bastos. Ahora bien, ¿solo, nuevamente, a causa de la ley que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación? Se trataría entonces, sin duda, de la revuelta de una población privilegiada respecto de los ciudadanos de los restantes países de la Unión Europea, en los cuales la edad del retiro laboral es superior. Uno puede pensar en tal caso que si la República francesa es lo suficientemente rica para permitírselo no obstante el elevado promedio actual de longevidad, allá se las componga. Sin embargo, debajo de ese cabreo monumental (con violencia urbana incluida) por la cuestión de la edad de jubilación, tiene que haber algo más, como detrás del movimiento de los «chalecos amarillos» durante el primer mandato de Emmanuel Macron había un fuerte resentimiento social que en un momento determinado (incrementos en el precio de los combustibles, impuesto ambiental, pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y bajas, desigualdad tributaria, percepción de la población rural del olvido por parte del Estado…) hizo explosión.

Por supuesto, el Presidente Macron no ha adoptado en materia de pensiones una decisión sorpresiva ni dictatorial. El asunto figuraba en el programa electoral de las presidenciales de 2022, obteniendo en segunda vuelta el respaldo del 58,54% de los sufragios emitidos. Cierto que la ley correspondiente no ha sido votada (aunque sí «aprobada») por la Asamblea Nacional. La Constitución francesa dispone, en efecto, que el Primer Ministro podrá plantear la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea en relación con un proyecto de ley de Presupuestos o de financiación de la Seguridad Social, o respecto de cualquier otro proyecto o proposición de ley. En tal caso este proyecto se considerará aprobado, salvo si una moción de censura, presentada dentro de las veinticuatro horas siguientes, fuera adoptada por mayoría absoluta de los miembros de la Cámara (art. 49 III). Aquí fracasaron, por poco, las mociones presentadas por los diputados de la oposición, si bien la ley no ha sido todavía promulgada por el Presidente al resultar impugnada ante el Consejo Constitucional, que deberá pronunciarse en breve.

Queda claro, por consiguiente, que siendo la actuación del Gobierno escrupulosamente constitucional, no resulta menos verdad que en términos democráticos juega con ventaja: el Ejecutivo de Élisabeth Borne no dispone de la mayoría simple de la Asamblea Nacional para aprobar la ley de pensiones, pero se encuentra en la cómoda posición, respaldada constitucionalmente, de imponer un «trágala» a los diputados si estos no alcanzan la mayoría absoluta para derribar al Gabinete. He ahí lo más hiriente a ojos de la opinión pública contraria a la reforma legislativa citada. Hay, no obstante, más aspectos curiosos en un sistema ideado originariamente para dar cobertura a la figura excepcional y carismática del General De Gaulle y que lo sacrifica casi todo en aras de la estabilidad gubernamental. En efecto, ¿cómo es que el Gobierno, llamado a determinar y dirigir la política de la Nación y declarado «responsable ante el Parlamento» (art. 20 CF), está a su vez dirigido por un Primer Ministro designado en exclusiva por el Presidente de la República, el cual, por su parte, preside los Consejos de Ministros, puede emitir un veto suspensivo de las leyes, someter a referéndum cualquier proyecto de ley y decretar la disolución de la Asamblea Nacional (arts. 10, 11 y 12)?

Pues bien, a resultas de esta ingeniería constitucional –rancia mixtura del principio monárquico vestido de presidencialismo, por una parte, y del parlamentarismo dualista u orleanista, por otra–, sobre el suelo francés libran ahora su combate tres legitimidades: la del Rey Macron elegido por sufragio universal directo, la de los diputados de igual procedencia electoral y la de la ciudadanía que se manifiesta en las calles del país y en todos los medios de opinión pública contra la ley de pensiones. Desde luego, el conflicto tiene desahogo institucional, bien a través del referéndum, bien mediante la disolución de la Asamblea Nacional. Ninguna de estas soluciones binarias, empero, posee viabilidad en estos momentos. La apelación al cuerpo electoral no la juzgo, pues, conveniente hoy por hoy, y menos aún en razón de la materia, cuya complejidad técnica no permite el gozo irresponsable de la simplificación. En cambio, la negociación con los actores sociales resulta imprescindible. No en orden a retirar la ley, desde luego, sino para complementarla con una panoplia de medidas que contrarresten el malestar de una amplísima franja de población que ha atravesado desolada varias crisis económicas desde 2008, una pandemia destructora de la sanidad pública, fuertes desigualdades fiscales y territoriales, un cambio poblacional enorme acentuado con la globalización… Toda Europa está así, desde luego, pero si queremos ahuyentar el fantasma de las soluciones mágicas al estilo Le Pen o Mélenchon, debemos pedir a los gobernantes mayor implicación y cercanía. Detentar el poder público, como tener razón, no basta si no se ejerce con humildad. ¿No le preocupa a Macron salir del Elíseo viendo llegar a Le Pen por la misma alfombra roja? Esa sí sería otra Revolución francesa, y con repercusiones inmediatas a nivel europeo, cuyo proceso de integración se vendría abajo. Francia representa mucho, de modo que todos atentos.