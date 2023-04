Tardé en reconocerlo, pero me gusta Günter Grass. Por ello, vuelvo de vez en cuando a sus palabras, a sus pensamientos y a su cordialidad. En más de un sentido, revisitar las páginas del alemán es como tomar impulso para seguir adelante. Por cierto, hay una expresión que me fascina del autor de El tambor de hojalata, que habla de los sueños, pero que, con la debida cautela, se puede aplicar a los denodados esfuerzos por imponer el criterio ideológico en los territorios de la educación. Una frase que enseguida cautiva, sobre todo, cuando se torna real en las aulas de los centros escolares. Escribía el prusiano de Danzig que «ordeñar cefalópodos, lo mismo que satisfacer sirenas, no se puede improvisar».

Los políticos de izquierda y derecha, pero, especialmente, los de la primera opción, llevan décadas en esta empresa, en cambiar la realidad social y política desde las instituciones educativas. Sería como tratar de modificar la conducta, pero a gran escala. En otros términos, un proyecto de ingeniería social que se ha ido confirmando ley tras ley, decreto tras decreto, sin que se sepa de nadie que haya alzado la voz en su contra, al margen de críticas esporádicas o anecdóticas. De tal suerte que cuando una docente proclama, desde la tribuna que le ofrece el grupo de WhatsApp de los progenitores de su tutoría, que hay que eliminar el Día del Padre en favor del «Día de la Persona Especial», solamente cabría el aplauso unánime a la iniciativa. Grass señala a los cefalópodos, a los calamares y a los pulpos, en su estupenda descripción, y es verdad que la ideología atrapa a los incautos entre sus tentáculos, a veces, sin caer en la cuenta de la trampa en que se cae. De ahí que le dé un voto de confianza a la profesora de Jerez de la Frontera, inesperada protagonista de la noticia que ha saltado a los medios nacionales, pero no así a la institución, a la política educativa que arrastra a los menores, y a los docentes que les acompañan, a la nube tóxica del sectarismo. Dice también Grass que se necesita tiempo para consolidar la tarea, de un orden y una planificación que se mantengan a lo largo de los años para que el lavado de cerebro tenga éxito. Cuando eres apenas un niño y unas personas con rango de autoridad te advierten que «los papás se van y las mamás se quedan», o que los «hombres acosan y violan» y las «mujeres siempre son víctimas», quizás no hagas caso por una vez al mensaje, mas cuando se repite con insistencia puede llegar a calar en la personalidad del pequeño. Esta es la soterrada empresa de cierta izquierda radical, universitaria en su mayor parte, no tanto como excluyente y totalitaria en sus ambiciones. Erradicar el librepensamiento, suprimir los vínculos con la tradición y definir al nuevo hombre del mañana, amén de patologizar a los que razonan y sienten de distinto modo al suyo, reduciéndolos a una simple etiqueta, la de fascistas. Como concluyó Chesterton: «Las ideas son peligrosas, pero el hombre para el cual son más peligrosas es el hombre sin ideas». Negar al padre ya no es una simple pretensión de raigambre filosófica, como la de los autores de la Escuela de la Sospecha, sino una completa realidad en muchos de los colegios de nuestros hijos. Lo ocurrido en Jerez es un síntoma, un aviso y una alerta. Vendrán cosas aún peores si no se pone freno al adoctrinamiento de los escolares. Está en nuestra mano el decir «no», en levantarse en medio de una clase o una charla y pronunciar la palabra mágica. Esta última, la libertad, es el bálsamo con el que sanar las heridas provocadas por los sectarios en la educación.