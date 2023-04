Aislados y solos

Hay una soledad deseada, útil para el espíritu la que, escribe Jorge Luis Borges, buscaba el emperador Aureliano para alejarse de las zonas más alejadas del imperio «torpes Ciénegas y los contemplativos desiertos para que la soledad le ayudara a comprender su destino». La nociva, no deseada, hasta ahora, era en la que murieron miles de personas dependientes y ancianas que, durante el pico del Covid-19, convirtieron las residencias en secretas tumbas de muerte y los hospitales en despedidas sin duelo. Son, también, ellas y ellos en cuyos domicilios policías y jueces levantan atestados de muertes denunciadas por los vecinos a causa del olor. En Canarias viven unas 350.000 mayores de las cuales unas 60.000 envejecen en soledad. Un mal producto de la urbanización con barrios construidos para ricos, otros para clase media y suburbiales para desheredados de la fortuna. Sus ascendientes, quizá, vivían en pueblos donde eran fuertes los lazos comunales de la vecindad un antídoto contra la soledad no deseada. Pero es que, ahora, también están o se sienten solos los jóvenes. Informes realizados en los Estados Unidos, en el año 2019, apuntan que el 24% de los jóvenes se quejan de encontrase solos. Y la mayoría manifestaban que, con frecuencia, establecían contactos, a través de las redes, con amigos residentes en ciudades, países y hasta continentes distintos. Y recién un informe del País y la agencia 40db concluye que cada vez la gente joven se siente más sola. La mayor incidencia, el 36%. en jóvenes entre 18 y 24 años y luego el de 34 a 44 años (32%) El de los mayores de 65 cae a un 12%, pero la fragilidad asociada a la edad o dependencia tiene peores consecuencias. Además, uno de cuatro del estudio cree tener pocos o ningún amigo a los que confiar algo importante que es, por ejemplo, lo contrario de los fineses que creen tener amigos leales y honrados empresarios y cargos políticos por lo que otorgaron a este país nórdico ser el país más feliz del mundo en el año 2018. Entre las causas que convierten a este temprano grupo de edad ser unos inesperados seres solitarios, el aislamiento, crecido a consecuencia del Covid-19. Estima el Instituto Nacional de Estadística que dentro de 15-20 años uno de cada tres hogares estará formado por una sola persona. La mayoría de los encuestados, un 77%, considera esta cifra como un problema importante. El sociólogo Eric Klineberg afirma que «hasta el siglo XX nadie vivía solo. Es el mayor cambio demográfico de la vida moderna. Es un experimento para nuestra especie». Se ha descubierto un nuevo trastorno que la Universidad de Boston define como «soledad persistente». Crónica que afecta a la salud psíquica de grandes y chicos. Obra como factor precipitante de la soledad en menores y adolescentes la vida laboral de los padres, la excesiva competitividad, el individualismo de «cada uno a lo suyo», obligaciones domésticas, el cansancio acumulado que, a veces, impide una interacción sana y creativa con los hijos asilados en sus consolas o multitareas extraescolares. El problema del aislamiento se agrava cuando es crónico porque desemboca en tristeza, miedo y angustia. Para el homo sapiens de este siglo el aislamiento social es insoportable y el estrés derivado es un riesgo para su salud y vida. Puede afectar a la calidad del sueño y aumenta los síntomas depresivos y los niveles matinales de cortisol, la hormona del estrés. Caldo de cultivo entre los más jóvenes para que aparezca depresión, pensamientos auto-destructivos, riesgo de padecer la otra casi pandemia: el aumento de suicidios entre jóvenes, adolescentes y niños. Se habla, no sin cierta razón, de la vuelta a los pueblos donde existía la costumbre de la conversación sosegada y a nadie se le negaba un adiós. Pero muchos pueblos isleños son barrios dormitorio cuyos vecinos padecen la misma incomunicación y grados de estrés de las ciudades de donde emigraron. Además, La vida campesina de antes no era una lírica evocación del Beatus Ille que versó el poeta latino Horacio. Existían carencias, superstición, desprotección social, melancolía y suicidios. Quizá la solución se encuentra en una combinación entre lo tradicional olvidado y lo novedoso en que se permita el contacto entre personas de diferentes edades y la implicación de los organismos públicos. En especial de aquellos más cercanos a la vida diaria de los ciudadanos. Surgen quejas que se ha deteriorado o directamente eliminado el movimiento vecinal que suele ser un lugar donde se juntan varias generaciones, A las instituciones corresponde la creación de espacios comunes de convivencia cultural y lúdica, que se abran bibliotecas y se ofrezcan subvenciones para aquellas organizaciones sin ánimo de lucro que fomenten programas educativos, ocio y tiempo libre para personas en riesgo de soledad, entre los que están ese alto porcentaje de menores solos y aislados arriba mencionado y el contacto provechoso entre generaciones. Que sean lugares que alejen la melancolía y promuevan la esperanza.