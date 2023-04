Gota, dieta y ácido úrico

Me decía una profesora de bachillerato que se había vuelto experta en detectar en los trabajos de sus estudiantes las fuentes donde copiaban párrafos enteros sin citar. No son los únicos. Un director de la Biblioteca Nacional había escrito un libro plagiando sin pudor páginas enteras. Lo llamó intertextualizar. No dimitió. Me decía la profesora que con las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial la labor detectivesca se hará más difícil. Basta unas pocas instrucciones y en pocos segundos tienes un texto que responde bastante bien a la demanda. Dicen que cada vez se aproxima más a la inteligencia humana. Noam Chomski se apresuró a escribir un artículo de divulgación en The New York Times del 8 de marzo que tituló La falsa promesa del ChatGPT.

Debe de ser muy difícil crear un sistema capaz de hacer lo que hace nuestra inteligencia. Baste decir que es una función difícil de definir. Hace años la Sociedad Americana de Psicología hizo una encuesta entre sus socios pidiéndoles que definieran inteligencia. Triunfó la más práctica: lo que miden los test de inteligencia. La inteligencia debe de ser una función de la mente, otro concepto confuso como conciencia, yo, persona, ego. Sin embargo, no hay muchas dudas sobre qué es el cuerpo. Cuando se consiguió la descripción completa de su anatomía, se lo comparó con los artilugios mecánicos del XVII. Aún persiste esa idea. Y con la aparición de los motores, se asimiló a una máquina de vapor. Más tarde, influidos por la informática, se vio como una máquina cibernética que se ajusta permanentemente al medio interno y externo merced a los sistemas de alarma y control. Pero lo que no tiene las máquinas, por ahora, es la capacidad de rehacerse. De lo que cada uno de nosotros fuimos hace unos años apenas queda nada. Esa permanente muerte y destrucción de las células que nos componen ocupa la mayor parte del trabajo metabólico. Destrucción de células con la consiguiente aparición de metabolitos de las bases nucleicas, las que compone al ADN y ARN que son las famosas letras. Dos son púricas, la A y la G. Producen purinas que al degradarse resultan en ácido úrico. El 75% del ácido úrico que se genera procede de la permanente destrucción celular. El resto, de los alimentos. ¿Cómo saber si un alimento puede dar origen a mucho ácido úrico? La forma aproximada y fácil es conocer su contenido proteico, el producto de los genes. El ácido úrico es uno de los parámetros que se miden habitualmente en los chequeos médicos. Cuando está alto suele ser por un problema de excreción más que de producción. Pero también puede ocurrir que la ingesta de purinas sea muy alta y sobrecargue el metabolismo. O que las vías metabólicas estén alteradas. Por ejemplo, el nutriente que más afecta al ácido úrico es la fructosa, un carbohidrato que no contiene purinas. Y es porque en su metabolismo produce un precursor de esa molécula. La fructosa es un edulcorante potente, cada vez más empleado por la industria y se le atribuye hasta el 50% del incremento de los casos de gota en los últimos años. Actúa como un precipitante, lo mismo que el alcohol que también modifica el metabolismo del ácido úrico. Otros alimentos que, sin tener purinas, modifican la cantidad de ácido úrico son los panes hechos con levadura, y las bebidas. Facilitan el crecimiento de una flora bacteriana que incrementa su producción. Los cristales de urato se pueden depositar en las articulaciones, tiene preferencia por el primer dedo del pie y las rodillas, las irritan y desencadenan una inflamación que, desde Galeno, es dolor, calor, rubor, tumor e impotencia funcional. Enfermedad tradicionalmente de poderosos y glotones, hoy, debido a la disponibilidad de alimentos ricos en proteínas, fructosa y otros hidratos de carbono refinados y el consumo de alcohol, afecta a todas las clases sociales y va en aumento. Como ocurre con otros problemas metabólicos (hiperglicemias, hipercolesterolemia, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad) hay una tendencia que se supone genética a sufrir hiperuricemia y gota. Tendencia que se puede modificar con un estilo de vida apropiado. Y lo interesante es que el mismo estilo de vida beneficia todos ellos. Las dietas que más éxito han tenido son la mediterránea y una muy parecida denominada DASH que se diseñó para controlar la tensión arterial que se usa también en la hiperglucemia y diabetes. Siempre están basadas en un consumo alto de vegetales combinado con cereales integrales, legumbres, frutas. Además de pescado, carne, lácteos con moderación. Y cada vez está más proscrito el alcohol. Yo tengo dudas. En dosis moderadas, se asociaba a una mejor salud cardiovascular. Un estudio que realicé hace ya muchos años demostraba que los consumidores de hasta 30 gramos al día de alcohol tenían la mitad de riesgo de ictus isquémico que los abstinentes, pero los que consumían 60 gramos tenían el doble. Para la gota, ser abstinente es lo más recomendable.