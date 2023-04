Medioambiente de quita y pon

No se puede salir un día en modo miembro de un Gobierno de Canarias alarmado y abrumado por la Apocalipsis medioambiental y los estragos del cambio climático, y semanas después quitarle hierro a la aberración ecológica de los hoteles construidos en las Dunas de Corralejo de Fuerteventura en los años setenta. La banalización de los expedientes del Ministerio de Transición Ecológica que recaen sobre estas dos moles en paraje natural es tan dañina, a efectos de Canarias, como el mensaje trumpiano de que el cambio climático no existe. La descarbonización de las Islas -y estos hoteles carbonizan- conlleva una importante dosis de pedagogía social. Si el presidente canario ofrece alas de plata a la multinacional Riu expedientada en su empeño de mantener nuestros Algarrobicos contra viento y marea, no pretendamos que la sociedad contribuya sin resistencias al cuidado del paisaje insular.

La condescendencia de Torres y Valbuena en el caso de estos mamotretos lleva a pensar en algún momento que son representantes de la firma explotadora, recayendo sobre ellos toda la responsabilidad sobre el futuro de las personas que trabajan allí. Al Pacto de las Flores, ecologista un día sí y otro no, le haría bien levantar una línea divisoria entre los intereses meramente extractivos y lo que representa la colectividad. A algunos representantes políticos les resulta todavía difícil meterse en la cabeza que vivimos una época crucial, de la que depende un mejor o peor calidad de vida de la humanidad. En Fuerteventura, a personajes como el viceconsejero de Economía e Internacionalización, el socialista Blas Acosta, le importa un ramillete de perejil la preocupación amparándose en el futuro claroscuro que se cierne sobre los empleados. En periodo de preelecciones hay que realizar este tipo de manifestaciones para quedar bien y forzar algún tipo de negociación política, que deje en dique seco sentencias, deslindes, expedientes y aspiraciones medioambientales de poner y quitar. Una euforia inoculada precisamente por la transferencia de las competencias de Costas, materia sensible en una geografía rodeada de mar donde el dominio marítimo-terrestre es puro colágeno para cualquier administración deseosa de bañar con agua bendita esos poblados que ahora llaman de interés etnográfico. En las Dunas de Maspalomas el oponente hace gala de una artillería mas desarrollada, de la que dejó testimonio vencedor con su propósito consumado de cepillarse la arquitectura del Movimiento Moderno del Oasis Maspalomas, firmada por Corrales, Molezún y De la Peña. Pero eso es otra historia de dominación. En el caso que nos ocupa, tampoco se queda pequeño el influjo del influyente poder para forjar las mentalidades, matizar pareceres, hacer del Gobierno un palanquín, movilizar sindicatos, alterar a las corporaciones locales, enredar en los tribunales... Hasta ahí lo que conocemos. Así es la descarbonización con aguachirri.