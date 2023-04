Amor y capital

Esta es, para mí y sin dudas, la mejor y más completa biografía de Carlos Marx. Supera el estilo decimonónico de la escrita por Franz Mehring, que fue referencia en su momento, la excesivamente alabada de When y por su amenidad y estilo a la de Michael Heinrich. Quizás solo la supere en su exposición de las ideas del revolucionario alemán la del sueco Sven Eric Liedman. Por amenidad, claridad y nuevo enfoque, Mary Gabriel las supera a todas.

Escribe varios libros en uno, con un estilo ágil que convierten las más de setecientas páginas de su obra en un auténtico placer para la lectura. Nos cuenta la historia de amor entre Marx y su esposa Jenny, desarrolla la vida cotidiana y los avatares de la familia Marx, incluidas las tres hijas que sobrevivieron a sus padres. Y esa historia engloba la del amor por la revolución, la entrega total a las ideas del socialismo de toda la familia y su implicación en la escritura de la magna obra del padre, El Capital. La muerte de los hijos pequeños, la miseria y la pobreza, el rechazo de la familia prusiana, todo se soporta por el bien de la revolución. Jenny es radical en sus planteamientos y dará ejemplo a sus hijas con su compromiso. La revolución lo merece todo.

Además de la historia familiar, Gabriel va desgranando las principales ideas y conceptos económicos y filosóficos de Marx, a medida que se van construyendo, exponiendo de manera clara y precisa los conceptos y el proceso mediante el que se alcanzaron. Así escribe una historia de las ideas del marxismo, muy clara y precisa, que no tiene nada que envidiar a ningún historiador de la filosofía. Ese es otro valor por lo que vale la pena leer este libro. Gabriel lo consigue al utilizar el amplio repertorio de correspondencia conservada de las mujeres de la familia.

De esta forma su libro no es solo la biografía de Carlos Marx sino de las tres hijas y la esposa, visibilizando así, las figuras femeninas que rodearon al revolucionario alemán. No olvidemos que esas figuras han sido siempre soslayadas o disminuidas por la historiografía poniendo siempre en primer plano al fundador del marxismo y escondiendo o dejando en un mísero segundo plano a las mujeres marxistas, discípulas y a la vez fundamentales colaboradoras del patriarca. Jenny y sus hijas atienden la correspondencia del pater familias, mantienen contacto estrecho con los revolucionarios europeos, difunden las ideas revolucionarias y filtran las visitas que vienen a importunar al pensador y lo distraen de sus estudios y de la redacción de su magna obra. Estos aspectos no suelen encontrarse en casi ninguna biografía de Marx, ni siquiera en la tan sesgada La mujer del diablo, de Françoise Giroud, dedicada a Jenny y que no deja de ser un alegato antimarxista. Por esta clara intención de visibilizar a las mujeres, Gabriel es compañera de Katrine Marçal y su magnífico ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?

Pero, además, escribe una historia del marxismo y de los movimientos revolucionarios del XIX, incluyendo la Comuna, el papel de Engels, la figura de Lafargue, los amores de las hijas con Lissagaray, Longuet y el mismo Lafargue. Las múltiples facetas que componen la obra impiden el aburrimiento y logra que sea lo que podría llamarse una biografía global del matrimonio Marx y sus descendientes. La historia de un amor radical entre un joven filósofo y una bella heredera, tres años mayor que su enamorado, que desafían las convenciones de su época, y que por amor son desheredados por la familia de ella, vigilados y acosados por el cuñado, jefe de la policía prusiana, némesis del matrimonio, que ordena espiarlos en sus distintos exilios. Es su intervención directa ante el gobierno de Napoleón III (le petit en acertada definición de Víctor Hugo) el que determina su expulsión de Francia y ese mismo acoso el que les obliga a dejar Bruselas por Londres, en un periplo de pobreza que no influye en el amor de la pareja. Ni siquiera la muerte de los hijos, contada a partir de las desgarradoras cartas de Jenny y de Carlos a amigos o familiares, o la infidelidad episódica del marido, logran acabar con la unión de los dos revolucionarios. Solo la muerte de Jenny a los 67 años hundirá a Marx en la depresión, hasta el punto que el amigo Engels, el tío para las hijas, escribió: «Ha muerto Jenny, y el Moro (apodo familiar de Carlos Marx), también». De hecho Carlos sobrevivió a su mujer tan solo 14 meses.

Entiéndase bien. No es una hagiografía de Carlos Marx ni se le presenta como una adelantado feminista de su tiempo. Se muestra tal cual sería un señor del XIX, un patriarca, un filósofo que trabaja por la libración del género humano pero que no se preocupa especialmente por la cuestión de la mujer. La sinceridad de la autora al respecto es digna de mención, huye de la alabanza fácil, del menosprecio sectario, y nos cuenta la historia de una familia comprometida con la revolución. Recogen a los exiliados de la Comuna, comparten con ellos lo poco que tienen, son solidarias, revolucionarias.

Gabriel usa la abundante correspondencia y demuestra el compromiso de las tres con la revolución proletaria y las ideas de su padre. Son conscientes de la importancia de la obra teórica que se está gestando en Londres y se esfuerzan en dotar al ideólogo de la tranquilidad necesaria para desarrollar su obra. No tendrán grandes medios y pasarán momentos de miseria económica, pese a la ayuda de Engels, el tío, pero no cejaran en su compromiso ni en su empeño. Jenny madre, Jenny hija, Leonor y Laura, dominan la historia. No en vano dominaron la vida cotidiana de Marx, sin ellas el filósofo no hubiese podido escribir ni desarrollar su magnífica descripción del sistema capitalista. Sin ellas, la historia de marxismo sería otra. El compromiso de las cuatro con la esperanza de libertad para los seres humanos fue total.

Mary Gabriel nos ofrece una historia de amor, de la revolución, de las ideas. Nos cuenta y explica el periplo de la escritura de El Capital, pero sobre todo, el mérito principal de su empeño es la visibilización de las mujeres Marx, sacarlas del trastero de la historia, allí donde la ortodoxia y el patriarcado las había escondido y mostrarlas a la luz, en primer plano, como seres humanos totales y completos que se comprometieron en la lucha por la liberación de la especie humana. Por todo ello, vale la pena leer este libro y tenerlo siempre a mano, como libro compendio del marxismo y su intrahistoria.