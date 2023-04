Jefes, cabecillas y abusones

Cuando está a punto de acabar la legislatura (2019-2023), como titular de la Consejería de Presidencia, de la que dependen los Servicios de Patrimonio Histórico y el Instituto para la Gestión del Patrimonio Mundial de Risco Caído y de la Reserva de la Biosfera, usted es el responsable directo de las políticas de patrimonio cultural de esa Consejería, por tanto se supone, debe velar porque se cumpla la ley y se impida por todos los medios legales a su alcance, que se cometan delitos como los de prevaricación, abuso de poder, discriminación, contra cualquier persona, profesional o empresa que aspire a obtener contratos públicos de dicha consejería. Pero es un hecho cierto el que durante estos últimos cuatro años, su Consejería, a través de los servicios de Patrimonio Histórico y del Instituto del Patrimonio Mundial, ha llevado a cabo una política de discriminación, abuso de poder y represión contra mi persona como arqueólogo y contra la empresa de la que soy administrador único, Propac S L, ¿ Qué explicación puede haber sino para justificar que durante estos últimos cuatro años, no se haya contratado ningún proyecto a Propac S L ? Y todo ello a pesar de las ingentes sumas de dinero que se han invertido en proyectos de arqueología, en Gran Canaria, ninguno en Risco Caído y el Patrimonio Mundial, por cierto, de los que se han beneficiado las empresas del sector que trabajan en la Isla, una de ellas, obteniendo la mayor parte de los contratos, dejando fuera siempre a Propac, sin ninguna justificación. Es cierto que suelen sacar a concurso publico parte de estos proyectos, que recaen siempre en las misma manos, porque los pliegos de prescripciones administrativas y técnicas están redactados por técnicos afines a dicha empresa, de tal forma que no haya ninguna posibilidad de competir, máxime cuando has estado marginado y bloqueado durante años sin contratos, por lo que no pueden presentar solvencia económica, para competir en igualdad de condiciones, con las empresas favorecidas por la referida administración.

Son pocas las empresas especializadas en proyectos relacionados con el patrimonio arqueológico y etnográfico de la isla, todas ellas han obtenido también proyectos por parte del Cabildo, menos Propac, la gran marginada. incluso han tenido que contratar a empresas de otras islas para poner en marcha proyectos de hasta de cinco años de duración, dejando a Propac en la estacada, ni un solo encargo. Como se puede explicar este maltrato hacia mi como profesional, que he sido Conservador Jefe y Director del Museo Canario, Inspector General de Patrimonio del Gobierno de Canarias y más recientemente Director Científico del Proyecto de Investigación para la declaración de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria, como Patrimonio de la Humanidad, lo que se logró el siete de julio de 2019 en Bakú.El 11 de noviembre de 2021, en el meridiano de la legislatura, le hice exactamente la misma pregunta, y su respuesta fue enviarme dos informes de firmados por los responsables técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico y del recién creado Instituto para la gestión del patrimonio mundial, ambos informes resultaron ser un insulto a la inteligencia. En varios escritos le he venido solicitando, que procedan a realizar una investigación interna, como paso previo a una demanda judicial, para determinar supuestos delitos de prevaricación continuada por parte del responsable técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, así como también de los responsables técnicos y el gerente del Instituto del Patrimonio Mundial. Una reclamación que hago extensiva también al Director Insular de Patrimonio Histórico, por entender que, en última instancia, como también usted mismo, son los responsables directos de permitir estos procedimientos execrables, impropios de una administración pública y mucho menos de servidores públicos al servicio de la sociedad. En febrero de 2022 presentábamos escrito en esa Consejeria solicitando se llevase a cabo una investigación para determinar si les proceder del técnico responsable del Servicio de Patrimonio Histórico , podía ser constitutivo de un delito continuado de prevaricación, señalando que «Al respecto le preguntábamos por las razones en las que se fundamentaba el responsable del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo, por las que hacía casi una década, que no contrataba absolutamente nada a la empresa de la que soy administrador, Propac. Causándonos un grave perjuicio económico, pero también profesional, sino además por haber intervenido, con ánimo de perjudicar a Propac, paralizando, sin justificación alguna, proyectos de investigación y conservación en materia de Patrimonio Arqueológico, de gran importancia e interés científico-patrimonial, que habían sido adjudicados a Propac, entre 2007 y 2014, como por ejemplo: El Proyecto de Intervención arqueológica y musealización del Barranco de Balos-Lomo de los Letreros (Aguimes-Santa Lucia de Tirajana). Un proyecto promovido por el Cabildo de Gran Canaria, que fue adjudicado por concurso público a Propac. Al mismo tiempo que también se adjudicó, en las mismas fechas, a la empresa Tibiciena, el proyecto de La fortaleza de Santa Lucía de Tirajana. En 2012 el proyecto de Balos fue paralizado sin explicación alguna, por el responsable técnico del Servicio de Patrimonio Histórico, que sin embargo mantuvo una financiación permanente, que aún continúa, al proyecto de La Fortaleza, contratando siempre a la misma empresa los diferentes proyectos, por valor de varios millones de euros. Así hoy La Fotaleza cuenta con un museo propio mientras Balos se encuentra en el mayor de los abandonos, y todo por decisión de un técnico del referido servicio al que ya hemos denunciado en el Cabildo en numerosas ocasiones. Por todo lo aquí expuesto solicitamos en aquel entonces, de la Consejería de Gobierno de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria que se llevara acabo una investigación para determinar si la forma de actuar y resolver el técnico responsable del referido servicio de Patrimonio Histórico, en relación con proyectos que afectan a Propac S.L., pueden ser constitutivos de un supuesto delito de prevaricación y abuso de poder, y si lo es igualmente el trato de favor que lleva a cabo con la empresa con la que tiene vínculos familiares, que está siendo la gran beneficiada en la última década de su peculiar forma de gestionar lo Público. Con respecto a la solicitud para que se se llevara a cabo igualmente una investigación, con el objeto de determinar si pueden existir supuestos delitos de prevaricación, por la continua política de acoso y marginación contra mi persona y la empresa Propac, a la que se busca perjudicar económica y profesionalmente, que llevan a cabo, desde hace más de cuatro años, los técnicos responsables del Instituto para la gestión del Patrimonio Mundial, nombrados a dedo por el presidente Morales, al que añadimos ahora al Gerente del referido Instituto. Ya exponíamos en escrito de fecha 28.07.2022, que no solamente habían logrado apartarme de la dirección del proyecto de Risco Caído, sino también impedido mi entrada como técnico en el Instituto para la gestión del patrimonio mundial, paralizando sin justificación alguna, todos los programas de investigación en el que me encontrabas inmerso en relación con el estudio del templo astronómico de Risco Caído y Tara, una paralización que se hizo extensiva a todos los programas en el ámbito del Paisaje Cultural de Risco Caido, y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Pero es que no solo han paralizado los proyectos de investigación que llevaba Propac, bajo mi dirección, y que sirvieron para el logro alcanzado con la declaración de Patrimonio Mundial de Risco Caído y Los Espacios Sagrados de Montaña, sino lo que es aún más grave, que a lo largo de toda esta legislatura tampoco se han realizado actuaciones ni inversiones en materia der protección, conservación, restauración e investigación en el sitio Patrimonio de la Humanidad de Risco Caído, por lo que esta inacción ponen en peligro la integridad del monumento y todo su entorno. Hay que cuestionar también aqui en este punto la no actuación del gobierno de Canarias, con más que evidentes competencia en la protección de los sitios Patrimonio de la Humanidad, que en el el caso de Risco Caído y los otros monumentos que integran el Paisaje Cultural Patrimonio Mundial, ha brillado por su ausencia, por no implicarse y ejercer un control sobre lo que ha estado sucediendo con el abandono de estos bienes culturales de la UNESCO. Este errático proceder, intencionado a todas luces, todas estas actuaciones, y la adopción de resoluciones que están siendo dirigidas claramente a perjudicar a Propac, y que llevan a cabo especialmente dos técnicos de este Instituto, con el consentimiento del gerente y del propio director general de Patrimonio, y de usted mismo como Consejero, nos lleva necesariamente a solicitar a su Consejería que se inicie una investigación sobre los hechos relacionados aquí para determinar si son o no constitutivo de un delito de prevaricación continuada y abuso de poder y negligencia para con el sitio Patrimonio de la Humanidad y contra una empresa, con el consiguiente perjuicio económico y profesional para Propac S. L. Por último nos preguntamos a que se debe este acoso y la aplicación de políticas represivas contra Propac y su director, y porqué del abandono de los sitios Patrimonio de la Humanidad de Risco Caído y Los Espacios Sagrados de Montaña, donde no se ha invertido en materia de conservación y protección absolutamente nada, en esta legislatura que ya acaba, lo que nos lleva a plantearnos una inquietante pregunta: ¿Es esta política nefasta para con los sitos patrimonio mundial de Gran Canaria, una consecuencia o represalia por el posicionamiento nuestro en defensa del Barranco de Arguineguín y en contra del mega proyecto de la central hidroeléctrica de Chira-Soria?