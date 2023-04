El saber no ocupa lugar

El viejo saber ilustrado de antaño se impartía en las escuelas a través de la sabiduría y autoridad del maestro según el adagio latino de magister dixit y que según el escritor Daniel Pennac las materias impartidas eran los instrumentos de la conciencia. El otro, viejo saber de siempre, procedía de la lectura de libros de texto y otros autorizados por la censura en manos del lápiz rojo del censor civil y la autorización del obispo o los abades, correas de transmisión del riguroso credo católico emanado del Vaticano. Eso no fue óbice para que cualquier lectura, tebeos y cómics incluidos provocaran un vuelco que catapultara a niños y adolescentes de entonces a un mundo de ensoñaciones y esperanzas que mitigaran las carencias y cuyo impacto aumentaba en el momento en que se aprendía a leer sin mover los labios. El saber del mundo, el conocimiento, la conciencia y la trascendencia que parece estar en retroceso en relación con tiempos pasados en los que, en el Bachillerato, era obligatorio leer pasajes de La Eneida, La Odisea o el Quijote. Lo que sucede con asignaturas como la Filosofía, las lenguas clásicas, la Literatura o el Arte a las que se concede una importancia menor porque hay que priorizar las que tengan un mayor acceso a los posibles nichos de empleo o mercado laboral. En la coyuntura actual de crisis y desempleo generalizado, ni con esas. Está bien apostar por la Informática, las lenguas modernas, incluida el chino mandarín, en todos los niveles educativos, pero es una aberración eliminar de un plumazo la Filosofía y la Historia. Escribía el insigne Octavio Paz que «existe un hueco, una sed que no puede satisfacer las mercancías capitalistas ni la técnica». Wittgenstein dijo que la poesía «muestra», la Filosofía «dice». La poesía enaltece al mundo, la Filosofía lo define. Acerca de la función humanística y social de la lectura a la que hace alusión Cervantes cuando pone en boca de Don Quijote: «Cuando en tiempos de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre los hay seguro que saben leer, el cual coge alguno de estos libros en sus manos y rodeámonos dél más de treinta y estamos escuchando con todo gusto…». En la primera década del siglo XX hubo un empresario del tabaco que mandaba leer mientras los trabajadores empaquetaban cajas de puros en una fábrica de La Habana. A semejanza de lo que se hacía en los conventos, seminarios y colegios religiosos mientras se almorzaba o cenaba en los refectorios. El escritor francés citado arriba escribe que «la lectura es la resurrección de Lázaro, que levanta las losas de las palabras». Hoy, gracias a los avances en tecnología y comunicación se puede acceder a lecturas preferidas a través de los audios. Tienen la ventaja, como en la radio, de con la escucha y manos libres permite realizar otras tareas en el hogar o caminar ensimismado en la magia de la aventura o la ilustración. Según Amazon hay millón y medio de usuarios de esta clase de literatura. Sin embargo, parece que se recuerda más lo leído que los escuchado. Estudios recientes prueban que entendemos peor los textos informativos si los consumimos con soportes digitales El neurólogo y neurocientífico argentino Facundo Manes escribe sobre las ventajas del libro tradicional que «ofrece al lector unos rasgos topográficos que le permiten orientarse sin perder de vista el conjunto: la página de la izquierda, la página de la derecha, las cuatro esquinas y un texto fluido que no se ve interrumpido por enlaces o publicidades. A esto se suma la posibilidad de tocar las páginas con las manos y dejar una huella a medida que se avanza en la lectura, lo cual nos brinda un informe sensorial-motor de cuánto hemos leído y cuánto nos falta». Son aquellos que lo prefieren porque disfrutan del olor a tinta, el manoseo de atrás para adelante, el subrayado y comentario de lo que consideran más interesante. Los plasmas incompatibles con la lectura atenta como afirman psicólogos y especialistas en Neurociencia. Sea como sea la lectura amplía el radio de acción de las secuencias mentales logrando que, mediante la imaginación, los recuerdos y nuevos aprendizajes se alcancen altos niveles de gratificación en el cerebro. El poder de la lectura, como desarrollo de la vida interior. Parar Proust «el fructífero milagro de la comunicación en medio de la soledad». El psiquiatra Viktor Frankl, internado en un campo de concentración, cuenta que sufrían menos quienes eran capaces de aislarse del terrible entorno, refugiándose en su interior. Fortalecían su ánimo con la lectura y la literatura. Siglos antes, en la ingente biblioteca de Alejandría quemada por la intransigencia como después el fanatismo cristiano quemó la de Cartago en la que impartía enseñanza la filósofa Hipatia, aficionados a leer papiros descubrieron una inscripción, en una de las salas, que decía: «Lugar del cuidado del alma». Y fue San Agustín que inventó la lectura tal como la conocemos en los últimos siglos. Para él leer es regresar al mundo interior. Según Harold Bloom fue el primero en relacionar lectura y memoria y regresó al mundo interior que, siglos después, Freud buscó, mediante la catarsis, la solución a la angustia y otras enfermedades mentales.

Hay encuestas que hablan de que ha crecido la venta de libros infantiles y juveniles. La venta, pero no precisamente la lectura. Contradice lo que afirman conferenciantes en institutos de Secundaria y Bachillerato que al invitar a los alumnos a que levantaran la mano los que habían leído por última vez apenas lo hacían tres y otros respondían con una sonora carcajada. Habrá que ver en qué lugares, qué contenidos no vaya a ser que los compran padres para regalarlos a los hijos que estos abandonan enfrascados en prestar más atención a sus móviles y redes sociales. Son esos adolescentes que, delante de un libro de texto, piensan en las musarañas y «no miran para los celajes» sino para el móvil y paran de aprender lecciones que poco o nada tienen que ver con su propia vida y la de su ambiente. Pocos libros había en muchos hogares del pasado antes de que se acumularan como decoración en las estanterías, junto a los retratos de familia, en los aparadores del salón de estar. Sin embargo, la máxima aconsejada en el pasado por abuelos, padres y maestros se asociaba a aprender a través de la lectura. Se leía no como un acto compulsivo, sino como disfrute personal y la esperanza de ser redimidos de un atraso de siglos.