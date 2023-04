Alicia Vanoostende

Querida Alicia, estimada consejera: vives momentos críticos al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, desde que se destapó el escándalo de corrupción de exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y de su sobrino Taishet Fuentes. Ha sido una verdadera desgracia política para una mujer especialmente preparada y entusiamada con su labor. Desde Carlos Romero, ministro de Agricultura del primer Gobierno de Felipe González, pasando por el recientemente despedido y unánimente reconocido, Pedro Solbes, en la política agraria, sin tratar de hacer comparaciones, hay mujeres que sobresalen por su preparación, su talento natural y su capacidad de trabajo. Loyola de Palacio era una de ellas. Isabel García Tejerina, otra. Y a distancia, por generación e ideología, pero en la misma línea de prestigio y preparación hay que colocarte a ti, apreciada Alicia.

Nacida en 1973, en la ciudad de Gante, como el emperador Carlos I de España, en solares donde ondearon las banderas del imperio español, con padre belga y madre italiana, Gabriela Simili, la han visto crecer en Los Llanos de Aridane.Ingeniera agrónoma ahormada por Europa, eres madre de dos hijos, que siguen tus pasos en el amor a la tierra y a los animales. Intentaste ser alcaldesa de tu municipio y, al final, has sido la primera socialista palmera en el Ejecutivo canario y, con buen criterio, en uno de los departamentos de esta región ultraperiferica que más miran a Europa.

Se comprende que Ángel Víctor Torres, que tuvo el acierto de nombrarte consejera, te mantenga en el cargo tras lo ocurrido en la dirección general de Ganadería, para garantía de todos, empezando por la suya, de ganaderos y agricultores, a los que has dado pruebas de eficacia y capacidad resolutiva. Tu simpatía, naturalidad y sencillez con las gentes del campo y de la mar, sin ademanes altivos ni gestos de suficiencia, ni palabras despectivas, te han acreditato.

Son muchos, en cambio, querida consejera, los que quieren acabar con tu carrera política. Y aunque algunos te han aconsejado mal, has conseguido superar la prueba de fuego del Parlamento para responder a lo ocurrido en el departamento de ganadería, desgraciado por la irresponsabilidad de un líder socialista empeñado en colocar a un militante enfermo, que necesitaba más ayuda terapéutica que despachos y coches oficiales.

Ahora llega el sálvese quien pueda. Las rencillas entre dirigentes socialistas, desenvainados los naifes, tratan de aplicar un castigo ejemplar a los inocentes. Richard Nixon no cayó por el Watergate, que era tan despreciable como el comportamiento de ‘Tito Berni’ y su sobrino. Fue desmontado de la Presidencia de los EE UU por mentir. Ahí está el límite que no debe traspasar el Gobierno canario tras destaparse la corrupción en la dirección general de Ganadería, de la que has declarado que vivías al margen.

No eres una mujer de cuota y te has consolidado como uno de los valores de referencia del PSOE, como acredita tu presencia en las listas electorales como número uno por La Palma al Parlamento regional, y porque siempre has sido trabajadora, honrada y prudente. Tu padre, ingeniero también, estaría desbordante de orgullo al ver tu éxito en la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ánimo, estimada consejera, ya te habrá quedado claro que nos estás viviendo, como tu tocaya Alicia, en el país de las maravillas. Todo lo contrario. Más bien te encuentras en esas exóticas islas del país del Nunca Jamás .