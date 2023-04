La vida periodística y la vida

En aquel tiempo los chicos eran valientes, al menos yo lo entendí así. Se peleaban en la calle, y ganaban las peleas. Se reían de los otros chicos, de los cobardes, y los obligaban a morder el polvo, entre carcajadas.

Muchas veces sentían que la derrota formaba parte de un apuñalamiento, y estaban habitualmente excitados, aunque sus victorias fueran tan solo destellos del billar. En mi barrio los valientes eran unos cuantos. Salían a la calle desafiando, se les veía en el rostro el carisma de sus galones, y entre aquellos yo era tan solo un alfeñique, un muchachito asmático del que ya se reían los que iban venciendo en las distintas batallas, ninguna de las cuales era de gran importancia.

Eran sandungueros tristes que se reunían antes de llegar a la plaza para saber de qué era el olor de sus propios perfumes, y luego se vaciaban, eran tan potentes como vacuos, pero eran más valientes que yo, eso se sabía.

Había entre todos, en aquel entonces, muchachos que, después de burlarse, venían a saber qué había pasado, y prometían que ellos no querían burlarse. De eso tengo mucha memoria, porque hubo uno solo entre todos ellos que jamás sintió que se estaba burlando, sino que tenía derecho a burlarse, como si fuera el que, en la tribu, venía con la guerra aprendida, tan guerrero que me dijo que no fuera cobarde, que eso me hacía ridículo ante las chicas.

Es una época de la vida que todos tuvimos enfrente, como el lugar donde confluían la tristeza y el dolor, aunque uno, eso se decía, estuviera triste una mañana. Éramos cobardes, y yo lo era en grado sumo. Me buscaban para la pelea, y siempre ganaban. Ni siquiera yo mismo me atrevía a iniciar la lucha, y cuando la pelea ocurría los chicos se echaban cuerpo a tierra, simulando herida o rabia, hasta que ya, unificada la batalla contra ti, huías exactamente como un cobarde.

En aquellos tiempos recuerdo que vino a cantar a Tenerife Víctor Manuel y cantó, por primera vez, El cobarde, una canción preciosa, que yo sentí, naturalmente no era así, como si fuera un eco para mi, un saludo. Víctor Manuel era muy buena persona, le robaron el Festival del Atlántico, falsificaron (lo hizo Tico Medina, entre otros) el resultado de las votaciones, le regalaron a otro grupo el muerto, pero jamás me olvidé de que esa canción había nacido para mi, por ejemplo, que de veras era un cobarde, y que por eso me hice reo de la risa de aquellos burlones del Puerto que, siendo ricos o muy pudientes, consideraban que ser pobre era, también, un modo de haber perdido.

Cuando pasó el tiempo yo sentí que no tenía por qué ser cobardía lo que me pasaba, al contrario. Era lógico que se burlaran de mi, para eso estaban los chicos burlones, pero acusarse de cobarde no tenía que ver con lo que me pasaba. Era, simplemente, que no me había atrevido nunca a desear lo contrario. Y una vez deseé lo contrario, y así salir de la cobardía al menos una o dos veces, que en la ración larga de la vida no es mala señal.

Mis amigos valientes en realidad no hacían mucho por demostrar valía: bastaba (¡hasta hoy!) con arrojar algunos escupitajos en la sala de billar para que los otros supieran quien mandaba, pero a mi me dio por algo diferente una vez que comprobé que la maldad iba envuelta en la amenaza y en el desdén. Una vez que estuve en la Redacción de El Día, que entonces era mi periódico, recibí la noticia de que habían metido en la cárcel gente como Julio Pérez, Agustín Millares Cantero y Raúl Marcos Ruiz Gutiérrez, y era 1970.

Entonces Franco era una saliva continua, una dictadura. El presidente del Gobierno era él igualmente, o similar, pues aquella era una dictadura, y el gobernador de la provincia era un hombre melifluo y culón que se llamaba Gabriel Elorriaga. Las noticias no se daban, estaban prohibidas, pero a mi me llegó una a una la noticia de los perseguidos, y yo sentí, al mediodía y luego a la tarde, que algo tendría que pasar, que yo no podía no decir nada para desterrar la cobardía y poner en conocimiento de la autoridad que ésta estaba mermando la vida de los otros.

Seria historia la de oponerse a una dictadura, y quién era yo, qué fuerza tenía, si otros amigos y compañeros, entre ellos los que jugaban, brillantes, al billar, no hacían nada. Si ellos no hacían nada es que no se podía hacer. Pero de pronto un ramalazo de vida me vino a ver a media tarde y entonces llams de vañliente en mi vidara poes otros. y a 1970, le llevho del diretcor, al billar, no hac otros.

era eñ igualmente, o similaré a Gabriel Elorriaga. A él lo levanté de una mesa de policías, pues entonces los policías eran el gobierno local, pues había más policía que gente en el Gobierno Civil, así que él me dijo que no tenía tiempo de escucharme, pero que fuera rápido. Le dije:

--¿Y a usted cómo puede meter en la cárcel a toda esa gente, estudiantes, jóvenes que no han delinquido, no tiene nada contra ellos, qué hace, señor Elorriaga?

Él me escuchó, finalmente, y yo le expuso mis quejas sentado ante la silla del antedespacho del director, que era Ernesto Salcedo. Éste apareció en un momento del diálogo, y me estuvo mirando, cómo se atreve, imaginé que decía, y entonces el gobernador civil me dijo:

--Ya vers de vañliente en mi vidara poes otros. y a 1970, le llevho del diretcor, al billar, no hac otros.

era eñ igualmente, o similaré qué puedo hacer, pero ya sabes cómo es la autoridad.

Y apagó el teléfono, aun escucho el ruido.

Unos meses más tarde el gobernador civil fue otro, Antonio del Valle Menéndez, un rico de León que era el cuñado de Carlos Arias Navarro. Éste decretó que yo no podía viajar lejos, así que me dieron permiso para un viaje limitado, “por poner en peligro la seguridad de la región”, y todo porque a él le pareció que había sido culpable de cierta valentía.

Nunca me olvido de la verdad que fue más grande que mi cobardía, o que mi valentía. Fui a la cárcel a ver a Julio Pérez, llevaba algún libro, quizá de Blas de Otero, para dejárselo, él estaba vigilado por la guardia civil, era 1970. Y recuerdo que para mí esa sí fue una valentía, acordarme de que llevara poesía, ese sí era entonces un desafío a la autoridad.

Hice poco más de valiente en mi vida. Muchos fueron más valientes, pero a algunos valientes me parece que los mandaban más la fanfarronería que el amor a los otros, o a los que lo pasaran mal en la vida o en la cárcel. Eran los que nos enseñaban mejores, pero pocas veces los vi alentar esa calidad de la que presumían. Seguramente no los supe mirar, pero es que tampoco me miraban.

Una novelista contando.- Andrea Cabrera Kñallisnky, Buenos Aires, 1973, escritora grancanaria, presentó este viernes de abril su libro La galería de los antepasados (Machado Libros) en Madrid. Entusiasmada por el ritmo de contar, ha atraído a su prosa (y a su poesía) la narrativa que aconsejó sin gritos Gabriel García Márquez. Una voz que seduce, porque parte de la poesía, ha hecho del centro de la tierra de Gran Canaria un modo de la alegría de contar lo que pasó con los abuelos y con la tierra. Es ficción, pero como lo ha soñado ahora es realidad contada por ella y por los otros personajes que, con su abuelo, su abuela, los que participan en esta saga, es también la historia de una realidad que ahora ocurre, igual que ocurrían las historias de Gabo, en su propia niñez, en su adolescencia, en el mundo que ha vivido o que ha soñado. El que describe es un modo interior en el que entré, mientas se presentaba en la Librería Antonio Machado de Madrid, como si ella estuviera contando, también, la historia pobre de mi abuelo, domador de burros en el barranco, el hombre más valiente que conocí, siendo, ay, asmático, y ruidosamente alegre.

Me sentí tan feliz oyéndola que ojalá un día ella misma aparezca en la sala de un espacio vacío diciendo: «¿Ven? Yo era mejor que Gabo, pero entonces no se sabía». Ojalá, me fui feliz de la Librería Antonio Machado, como si ella le hubiera dado una alternativa a un lector que quería conocerla.