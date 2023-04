Breverías 118

El haber alcanzado este año la longevidad media del país me suscita una serie de reflexiones que me apetece reseñar aquí, aún sabiendo que los lectores jóvenes se las saltarán. Y harán bien.

En primer lugar, al disfrutar de buena salud física, y mental también aceptable, me veo como en una atalaya contemplando el paso del tiempo y el devenir de mis amigos, muchos vivos, y casi otros tantos ya desaparecidos. Lo único común a estos últimos es que están muertos, y que me han conocido. Con lo cual a través de ellos, y por delegación, ya voy abordando mi propia extinción.

*

También constato que mi aportación al PIB nacional no debe haber sido desdeñable, pues tan solo entre los desaparecidos profesionales implicados en mi periplo vital me vienen a la memoria tres médicos, cuatro ingenieros, tres arquitectos, dos notarios, dos promotores turísticos y un número indeterminado de abogados. Por supuesto que no me voy a poner a contear los profesores de mi infancia, pues aunque suene algo injusto por la ascendencia que tuvieran sobre mí en su día, no acabaría nunca.

*

Me percato de que el recuento de amigos y conocidos es algo arbitrario, pues muchos de estos contactos sobre el plano profesional suelen solaparse también en términos de amistad, en actividades deportivas en común, manifestaciones artísticas o relaciones de tipo político e institucional. Con lo que podría focalizar mi añoranza en la ausencia de buen número de tenistas, parapentistas, nadadores, cofrades gastronómicos, cómplices literarios o periodísticos y funcionarios de distinto rango y pelaje.

*

Decía Hemingway que en esta vida no podemos cambiar las cartas que nos han tocado, pero sí jugarlas de la mejor manera. Aprovéchalas pues para sacarles el máximo partido en la elección de tus amigos. Y entre estos le llegará el turno al más importante de ellos: el de tu amigo o amiga que ha de convertirse en tu pareja, elección que condicionará toda tu vida futura. Y ya sabemos que en el roscón matrimonial puedes sacar un rey o una reina, pero también puede tocarte el haba. A mí me ha tocado reina. Lo que sin duda ha facilitado llegar a esta emblemática edad de longevidad media. Con lo que estadísticamente estoy disfrutando de una prórroga, que por cierto trato de aprovechar al máximo. Y como no hay porqué ponerle límites a la providencia, me estoy fijando en los récords de longevidad de otras latitudes. De momento para los hombres está el récord en 113 años, por lo que teóricamente al menos, me queda un buen tramo vital por recorrer, y me estoy aplicando a ello con tesón.

*

Pero como caigo en la cuenta de que cuando yo cumpla los 113 ya habrá reculado alguna década más la expectativa de vida, mucho me temo que van a tener que seguir soportando mis artículos hasta que las ranas críen pelo.