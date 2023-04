Contrate a Jason Statham, Señor

Alguna vez tendría que ocurrir que uno coincidiera con Bildu y ERC. Obviamente las razones de ambas fuerzas independentistas apuntan a desgastar el Estado opresor mientras que yo simplemente intento ser un ciudadano al que el Gobierno no le tome excesivamente el pelo. Ambas fuerzas parlamentarias han exigido en el Congreso de los Diputados información sobre el coste para el erario público que suponen los viajes a España del ex rey Juan Carlos de Borbón, y permitirá el amable lector que no lo llame emérito. Como cualquiera puede leer en el diccionario de la Real Academia que recientemente acogió a Ángel Víctor Torres en su seno, el término emérito «hace referencia a todo aquel que se ha retirado de un empleo o cargo y disfruta de algún premio o compensación como reconocimiento por sus méritos». Desde su abdicación en junio de 2014 el legado en general y los méritos en particular de Juan Carlos I están abiertamente en cuestión, y dado ese debate feroz e inconcluso, ¿cómo se le puede reconocer esa dignidad? En la ley Orgánica 3/2014 fue aprobada velozmente por las Cortes, sancionada por el monarca saliente y firmada por Mariano Rajoy, es al nuevo rey al que corresponde asignadas labores protocolarias a su antecesor. No lo ha hecho jamás. Y desde el año 2020, cuando Juan Carlos salió a toda hostia de España y se aposentó en Emiratos Árabes, se antoja harto improbable que lo haga.

Porque debe recordarse no solo que Juan Carlos I y su largo y ominoso rastro de hediondos escándalos económicos y fiscales que no se han investigado judicialmente en toda su amplitud, ha decidido instalarse a vivir en el hotel más caro de Abu Dabi. Es que ha comenzado los trámites administrativos para trasladar su residencia fiscal a Emiratos Árabes Unidos. Ese gesto supone una ruptura mayor, más grave y sórdida, que quemar la bandera de tu propio país o escupir sobre su legalidad. Es simplemente romper todo compromiso con tu patria, con tu comunidad, con tu pueblo. Ya es democráticamente intolerable que se desconozca el monto de la fortuna personal del antiguo rey, aunque todas las estimaciones hablan de entre 1.500 y 2.300 millones de euros. Es que tiene el propósito declarado de no tributar un céntimo en España en cuanto le sea posible: una miserable deslealtad con su país. Una ruina moral en toda regla. ¿Hay que soportar que un sujeto que se comporta así le cueste un maldito chavo a los ciudadanos españoles? Juan Carlos ha tenido ciertas precauciones, por iniciativa propia o siguiendo indicaciones que uno se imagina más o menos perentorias. En Sanxenxo, la localidad donde un hombre de 85 años y con serios problemas de movilidad pretende participar en una regata de competición, se quedará a dormir, como el pasado año, en casa de un amigo, presidente del Real Club Náutico y patrón de su embarcación. Pero los garbeos del Borbón cuestan un pico y el Gobierno no suelta prenda. ¿Tiene escolta oficial en Abu Dabi? ¿Le acompaña en el jet privado que la Casa Real emiratí ha puesto a su disposición? ¿Y en Londres, donde se pegó un homenaje estomacal en un restaurante de lujo? ¿Y el dispositivo de seguridad de Sanxenxo a cuánto sale diariamente? ¿Cómo es posible que la Casa Real se enterase de esta visita –a un mes y medio de las elecciones autonómicas y municipales– por los periódicos? Tal vez sea la hora de endurecer la actitud de Juan Carlos I, un hombre que ha sido el único responsable de su propia ruina reputacional, de resignarse a un exilio dorado para no acabar reclamado en un juzgado o desairado en los actos oficiales. Es probable que bastara con quitarle hasta el últimos guardia civil o policía nacional como escolta. Defiéndase usted mismo, señor, manejando sus muletas como armas letales, o contrate a Jason Statham, señor, pero aquí y hasta su muerte se va a pagar hasta el último cortado, señor, porque aquí, y hasta su muerte, nunca será bienvenido.