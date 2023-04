Escrivá, no Escrivá de Balaguer

El ministro José Luis Escrivá se ha pensado que es el mismísimo Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei y santo por la gracia de un papa. A los canonizados no les rechista ni un ser de otra galaxia: amén, amén y amén. El responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una triada que más bien parece un departamento de Orwell, ha querido para sí un milagro: que desaparezcan las colas donde van los que bucean en la burocracia de las pensiones, el paro o la invalidez. Y con este pensamiento contó en el Senado la milonga de que sólo le bastó con emitir un graznido celestial para acabar, en un pispás, con la hilera que se forma desde la madrugada en Pérez del Toro con Juan XXIII. En realidad, el prodigio es que en estos terruños desabastecidos de funcionarios se mueva un papel o el teclado de un ordenador, y que a cualquier hijo de vecino le llegue en tiempo y forma la resolución de su expediente. Está a punto de caramelo, este Escrivá, para ganarse la metopa del ministro más borde con Canarias y los canarios, a los que trata como súbditos dispuestos a rendirle pleitesía como si fuese el general Francisco García-Escámez retozando entre los cojines del Mando Único de Canarias. Este generalísimo de Sánchez pasó por aquí, se metió en la faltriquera sudada las quejas, y por supuesto que no estuvo en la cola de los desesperados para conocer el tuétano de la cuestión. No solo no experimentó la humillación, sino que a su retorno a la metrópoli evacuó en el Senado, a preguntas de Clavijo, un informe donde negó la mayor: la serpiente que se forma antes de la hora de los churros ha sido extirpada. Pues mentira cochina, señor Escrivá de Balaguer, digo Escrivá. Rara es la familia canaria que no tiene a uno de sus miembros sumido en una tormentosa lucha con el deterioro del servicio público. Ahora toca la Seguridad Social y sus hijuelas, pero también alcanza a la Dependencia, una operación quirúrgica, una cita con el especialista, una licencia de obras, una plaza en una residencia para mayores. En Madrid cuentan lo que les da la gana.