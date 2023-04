El idealismo trascendental de Cristo

A veces me da por pensar que nuestra clase política está poblada por idealistas, pero al modo sartreano. El francés, tan enigmático como contradictorio en su vida, quizás sea el mejor para explicar la moderna forma de hacer política. En El diablo y Dios, hay un pasaje memorable en el que reflexiona sobre las categorías del hombre, reduciéndolas a tres: «Los que tienen mucho dinero, los que no tienen ninguno y los que tienen un poco». La que nos ocupa es, precisamente, la última, aquella compuesta por los que «quieren derrocar el orden social para tomar lo que no tienen, pero conservándolo a la vez para que no les quiten lo que tienen». Sartre concluye que esta categoría es la de los idealistas. En este sentido, pues, defiendo que en la actualidad los políticos se merecen el calificativo, porque, ciertamente, buscan tomar lo que no tienen sin perder lo ya conseguido. Sentado lo anterior, surgen al paso situaciones en las que motejar de idealistas a determinados políticos, siempre según el precepto del galo, resulta hasta chocante, por no decir algo peor. Ante tal desafío, propongo un nuevo tipo de idealismo, uno de raíz irónicamente filosófica, si se me permite la licencia. Este renovado idealismo, superior en ambiciones, es una categoría que porfía por encontrar su acomodo entre algunos personajes de la política española.

Es verdad que exigir, no digo siquiera reclamar o solicitar, sino abiertamente exigir de un individuo, ideológicamente señalado por su adscripción a un partido cualquiera, que sea coherente con el credo de su formación es una tarea abocada al fracaso, pero que, en un mismo discurso, cohabiten un pensamiento y su contrario creo que convendrán conmigo que pertenece de suyo a lo esperpéntico. Y, sin embargo, lo del candidato Cristo Santiago lo sublima y, por consiguiente, demanda una nueva etiqueta intelectual que represente el fenómeno de un político que ha transitado desde las feroces posiciones de VOX hacia las trincheras del moderado progresismo de un PSOE venido a menos en apenas tres años, cuatro a lo sumo. Fue el cabeza de lista de los ultranacionalistas en 2019 y, sorpresivamente, aparece en la plancha electoral del partido de la rosa para las municipales de este mes de mayo. Es más que evidente que el idealismo de Cristo merece una consideración especial. Explora Jürg Schubiger, en el cuento El camello de Bagdad, incluido en el siempre sugerente Cuando el mundo era joven todavía, una metáfora que va mucho más allá de la simple anécdota. El mamífero de marras, que podríamos identificar con un político al uso, se atreve a preguntar con infantil candidez: «Perdona, ¿dónde está la izquierda? La derecha siempre sé dónde está, pero la izquierda…». Y santa razón tenían el camello y Schubiger a la vista del caso de Cristo. ¿Se ha movido la derecha de VOX o, por el contrario, se ha desplazado tanto el PSOE como para que la extrema derecha sea ahora una parte más de la izquierda? Me temo que no encuentro respuesta convincente a la cuestión, porque supera mi entendimiento, lo reconozco. Tal vez sea una dinámica tan elevada para mi inteligencia, tan sublime en su interpretación, que me hace razonar que el idealismo de Cristo reclama para sí una nueva dimensión. Por ello, el idealismo de Mogán, lugar por el que se presenta nuestro protagonista, es un idealismo trascendental, a la manera kantiana. Desde luego, inasequible para el común de los mortales. Una nueva realidad que precisa de nuestra atención so pena de infravalorar la apuesta del PSOE y del propio Cristo. Doy albricias por hallarme en una época en la que se han superado las barreras de la ideología, los bandos enfrentados y la confrontación política. Mostremos eterna gratitud a Sartre, Kant y Cristo. Y por este orden, por favor.