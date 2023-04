El elefante, la lona y el asado

Uno de los efectos colaterales del caso Enríquez Negreira es que ha despertado en muchos cacofonías de nombres perdidos en la bruma de la infancia: Joaquín Ramos Marcos, Manuel Díaz Vega, Juan Andújar Oliver, Ildefonso Urizar Azpitarte, Japón Sevilla, José Donato Pes Pérez, Emilio Soriano Aladrén, Anastasio Mayoral Cedenilla, Augusto Lamo Castillo, Raúl García de Loza... Árbitros, trencillas, que solía decir José María García en sus retransmisiones radiofónicas, que marcaron tardes dominicales de rondas informativas, carruseles deportivos y goles en Las Gaunas tanto como los Urruti, t’estimo, la media inglesa de Terry Venables, el dream team de Cruyff, la Quinta del Buitre y las volteretas de Hugo Sánchez. Tan fuerte han retornado estos nombres del pasado que el presidente del Barça, Joan Laporta, se ha apeado definitivamente del elefante azul (ya un poco maltrecho) y se ha vestido con las mejores galas de Josep Lluís Núñez. Tan solo falta que Alfonso Arús le regale una imitación de rodillas con camisas alucinatorias.

La mejor era de la historia del Barça, la que empezó con un partido a medianoche regado con gazpacho y acabó, por elegir una fecha, con un 2-8 en Lisboa y un burofax de Leo Messi, no solo fue un prodigio futbolístico. También hizo creer a quienes crecieron entre los lloriqueos y psicodramas del nuñismo que algo fundamental había cambiado en el ADN del barcelonismo, que los años del victimismo habían terminado. El equipo jugaba muy bien, y ganaba a menudo, pero sobre todo iba por el mundo con la cabeza alta. En ese sentido, José Mourinho, su dedo que a tantos enseñó el camino, el villarato, el dopaje y demás insultos, mezquindades e ingratitudes que sufrió el equipo y el club aquellos años (inolvidable que, para algunos, la clave de que España ganara el Mundial de Sudáfrica fue... Xabi Alonso) sabían como un trofeo. El famoso discurso del «puto amo» de Pep Guardiola simbolizaba eso: el Barça jugaba, y a menudo ganaba, en el campo, no antes ni después de los partidos.

Eran años en que era lícito preguntarse si el hecho de contar con el mejor jugador de todos los tiempos convertiría, por decir algo, al Barça en los Chicago Bulls de Michael Jordan, si después de ganar mucho, el club ganaría bastante o al menos competiría para ganar, si una forma profesional de relacionarse con el deporte y el fútbol era posible. Hoy ya tenemos la respuesta: no lo es. Después de cada castaña, que diría Xavi, asoma el nuñismo que nunca se fue.

Es obvia la estrategia comunicativa del arrebato nuñista de Laporta, señalar al Real Madrid permite no hablar de Enríquez Negreira. Es llamativo que el Madrid haya colaborado con ella con su vídeo revisionista. Los dirigentes del fútbol español, uno de los sectores económicos más potentes y globalizados del país, siempre se han sentido más cómodos en las conversaciones de bar y en las trifulcas de cuñados que en las master class de las escuelas de negocios. Muchos aficionados, también. Laporta, que ganó unas elecciones gracias a una lona y la promesa de un asado, lo sabe muy bien, y dio un recital en su rueda de prensa de esta semana. No buscaba aclarar el caso Negreira, sino dar argumentos a los socios y aficionados del Barça que callan y bajan la cabeza cuando les afean los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Misión cumplida, victoria por goleada, a quién le importa Negreira cuando se puede replicar que si José Plaza, que si Guruceta, que si Di Stefano y que si los grises que echaron del campo a Johan Cruyff.

No hace tanto que los barcelonistas preferían hablar de Messi, de Iniesta, de Xavi, de Neymar, y quiero pensar que muchos hoy quisieran hablar de Pedri, de Gavi, de Frenkie de Jong, de dónde se extravió Ansu y de qué buena pinta tiene Araujo. Hablar del balón, de pasarse la pelota, de la ciencia tras el juego de posesión, que si el 3-4-3, el 4-4-3 o el 4-4-2. Era el «equipo del régimen» quien se quejaba y lloriqueba, eran sus entrenadores y jugadores quienes susurraban «robar, siempre robar» en los aeropuertos. El espíritu nuñista se había mudado a Madrid, y muchos, ilusos, pensaron que allí se quedaría. Hoy son los blancos quienes encadenan éxitos en la Champions. Entre el daño que ya ha infligido y me temo que aún infligirá el caso Negreira, el regreso del victimismo me parece de los más graves, porque habla no solo de qué hace hoy el Barça, sino de quién es. Y no somos los Bulls. Ni tampoco un elefante azul.