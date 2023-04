La máscara de Narciso

Quién no conoce la historia de Narciso, el joven cuya sorprendente belleza desató la pasión y la locura de hombres y mujeres. Él, altivo, los rechazaba a todos, sumiéndolos en la desdicha. Terminó tomando de su propia medicina, muriendo de amor por sí mismo. El mito griego sirvió para bautizar un tipo de personalidad que, llevado a su extremo, puede ser un trastorno. Hablo del narcisismo.

Las personas narcisistas poseen tres rasgos principales: creer que el mundo gira en torno a sí mismos, ser incapaces de desarrollar la empatía y practicar la manipulación social para aumentar su ego. A primera vista, resultan encantadores, carismáticos, ingeniosos: el típico que brilla dentro de un grupo, por quien resulta muy fácil sentir atracción, sobre todo si tú eres esa otra clase de persona más tímida, con pocas habilidades sociales o ciertas inseguridades que te hacen mantenerte casi siempre en un segundo plano. El narcisista, que suele ser muy inteligente e intuitivo, identifica esas inseguridades y se interesa inmediatamente por ti. Te elige. Se acerca, te halaga, finge que tu vida o tus aficiones le importan, y entonces tú, si eres ese tipo de persona tímida o retraída, te emocionas por que alguien tan fascinante te haya elegido, de entre todo el grupo. Te sientes especial. Y caes en sus garras, porque los narcisistas son auténticos depredadores.

Durante un tiempo, el narcisista mantendrá esa actitud de elogiarte, de hacerte sentir muy importante en su vida; al mismo tiempo, cuidará de que comprendas hasta qué punto él es especial también, hablándote de sus logros, de sus ambiciones o sus aptitudes, pero tratándote como a un igual. Te convencerá de que pocas criaturas pueden entenderlo, pero tú eres una de ellas. Además, esta fase no será progresiva: el narcisista aparecerá en tu existencia como una oleada, repentino y exultante, apasionado. Tu fascinación aumentará, a la par que tratarás, por todos los medios, de «mantenerte a su altura», de no decepcionarlo, no permitirle perder el interés.

Pero ese momento llegará. Poco a poco, el narcisista dejará de elogiarte para, por el contrario, criticar prácticamente todo lo que hagas o digas. Minimizará tus logros y demostrará que cualquiera podría alcanzarlos, que el solo hecho de que los tengas en cuenta te define como un ser mediocre. ¿Has publicado un libro? Bueno, eso está al alcance del más tonto y, además, tu libro está plagado de erratas y la historia carece de interés. Él podría hacerlo mucho mejor, pero no se molesta en intentarlo; prefiere ocuparse de asuntos importantes. Si le revelas algo que te preocupa, responderá con indiferencia o desdén e incluso llegará a ridiculizarte, hasta el punto de que podrás arrepentirte de habérselo contado. ¿Una amiga ha dejado de incluirte en sus planes y te entristece? Es tu culpa, por juntarte con gente tan simple y perder el tiempo; ¡no se lo hagas perder también a él! De repente, dejas de parecerle ingeniosa: ya no te ríe las gracias, como antes, sino que constantemente señala tu torpeza. Y tú, que estás obnubilada, creerás en su magnanimidad: «a pesar de ser yo tan vulgar, una persona inteligente y brillante como él se interesa por mí y tiene la suficiente confianza como para transmitirme que no voy bien por ese camino; debo seguir sintiéndome afortunada».

Mientras, él seguirá hablándote de sí mismo, de sus preocupaciones y sus logros. Todavía eres lo suficientemente especial para que lo haga. Esperará que continúes fascinándote, expresándole lo maravilloso que te parece. Y te empezará a pedir un favor tras otro. Y cada favor se convertirá, a tus ojos, en un reto: en la ocasión de demostrarle que no se equivoca confiando en ti. Pero siempre fallarás, jamás será suficiente. Y así, caerás en una espiral de frustración y ansiedad.

Escapar de un narcisista no es fácil. Si en algún momento haces caso a tu intuición y te distancias, él te arrastrará momentáneamente a la fase de halagos para que no te «desenganches». Te manipulará. Después, comenzará de nuevo el ciclo. Se aprovechará de tus debilidades para aumentar su propio ego, porque, en realidad, el narcisista es la criatura más acomplejada e insegura del universo. Cuando comprendas esto y lo desenmascares, estarás libre de su hechizo.

Todos hemos conocido alguna vez a una persona narcisista, en mayor o menor grado. Pueden haber sido relaciones sentimentales o amistosas, pero siempre nos suelen dejar tocados, pues suceden con mucha intensidad. Por mucho que nos duela, lo más recomendable para nuestra propia salud mental es alejarnos y dejar que se consuman admirando su propio reflejo.