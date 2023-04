El escritor Javier Cercas, autor de interesantes y documentadas obras sobre el presente y devenir histórico de la política española, fue invitado a un desayuno en el Palacio del Elíseo con el presidente francés, el afamado y mediático escritor Vargas Llosa y el rey Juan Carlos I del que todavía no se sabe qué empresas, amigos o si es el erario el que costea sus habituales viajes. Días después fue entrevistado por una cadena radiofónica de gran audiencia en la que se declaró nacionalista español, monárquico constitucional y se mostró displicente con otros nacionalismos menores olvidando que una cosa es aceptar el modelo de Estado nacido de la Constitución de 1978 y otra el legítimo sentimiento identitario porque cada uno es de donde quiere ser. En la misma entrevista alabó las bondades y mostró su preferencia por monarquías como la noruega y la sueca en comparación con repúblicas como la de Siria. Sin embargo, no quiso o se olvidó, de forma interesada, de comparar las repúblicas de Austria, Alemania, la avanzada Finlandia o la francesa en cuya capital tomó tal egregio desayuno, con la monarquía de Marruecos o las satrapías de los países árabes del Golfo. En época ya democrática sueños republicanos han tenido diferentes dirigentes políticos de todos los partidos, conservadores incluidos, pero se han declarado fervientes "juancarlistas". Se supone que, desde la abdicación del rey que vive, como su mayestático nombre indica, entre los suyos árabes, ahora se declararán felipistas. De monárquico incondicional se declaró, cuando tocó alfombra roja y oropeles de palacio, Felipe González. Pero la historia no miente y es delatora. El otrora jefe del Partido Socialista obrero español, junto a otros altos miembros del partido, participaron en una manifestación en la Glorieta de Cuatro Caminos de Madrid, después de las elecciones generales de junio de 1977 de junio que ganó el partido Unión de Centro Democrático, en la que el que escribe estuvo presente y en la que, junto a otros eslóganes, se vociferó que "mañana España será republicana". Pero es que el propio Felipe González junto a Alfonso Guerra y demás mandos del partido, tres años antes, octubre de 1974, en el congreso del partido celebrado, en el exilio, en la ciudad francesa de Suresnes, se pronunciaron a favor de una república federal y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades ibéricas. No está claro, por lo de "ibéricas", qué estatuto especial aplicarían a las provincias canarias del ultramar por la tendencia jacobina y olvidadiza de los partidos de derecha e izquierda con respecto a las Islas. A la cabeza de la manifestación, poblada de banderas tricolores y autonómicas se situaban los líderes del nuevo partido que, en las elecciones del año 1982, desempeñaron importantes cargos en el nuevo gobierno. Un partido que ganó las elecciones con la imagen publicitaria de un joven Felipe González de sonrisa y mirada mirífica bajo un cielo azul y el eslogan "Por el cambio". De la noche a la mañana, la transformación o el travestismo político. El nuevo presidente y vicepresidente se despojaron de sus trajes de pana, dejaron las marmitas de tortillas de papas de fines semanas y fiestas camperas y cautivados por alfombras rojas, pantallas de lágrimas y olores de maderas nobles de palacios reales, juraron la nueva Constitución ante el monarca con el que el dictador dejó la cosa "bien atada". Se olvidaron de que a un jefe de Estado debe elegirlo el pueblo por sufragio universal y el alma republicana de un partido progresista pareció que fue un brote rebelde de jóvenes inmaduros alucinados por utopías. Al poco, el nuevo líder del partido y gobierno lanzó un mensaje de calma a los llamados poderes fácticos, grandes consorcios económicos, la banca, el Ejército y la propia casa real de que "hay que ser socialistas antes que marxistas". Pero lo cierto es que la mayoría de los suyos se convirtieron a un nuevo marxismo: el del genial Groucho Marx: "Tengo unos principios y si no le gustan los cambio por otros". Las sucesivas visitas al palacio del rey tejieron una amistad entre presidente y monarca de "amigos para siempre". Pero qué mala suerte ha tenido el expresidente con las amistades. Fue íntimo y defendió, en público, a Bettino Craxi, expresidente de Italia, también socialdemócrata de nuevo cuño que murió en una lujosa residencia de la playa de Hammamet, en Túnez, imputado por corrupción en el famoso proceso de "Manos limpias", iniciado por parte de la justicia italiana. Igual que con presidentes de repúblicas sudamericanas de dudoso comportamiento ético en sus mandatos y, a la sazón, con cuentas millonarias en paraísos fiscales. Pero es que, ahora, en su retiro dorado (existe un vídeo que lo delata: "Saldré de la Moncloa tal cual he entrado" ¡maldita hemeroteca!) no emite la más mínima crítica y lo que es más grave, sospecha, acerca de las informaciones de coimas y presuntos (solo en términos jurídicos) delitos cometidos por el rey investigados, en su momento, por la justicia suiza y la Agencia Tributaria que, como poco, declaró que era defraudador y que no son ni de Podemos ni, que se sepa, tienen conexiones con los nacionalistas catalanes, vascos siempre fieles al ideario republicano. Lo cual demuestra que lo importante no es la vieja y nueva ética sino lo leal que se debe ser con los amigos. El régimen republicano no significa que estén libres de corrupción. Existen, en todos los continentes, cuyos presidentes, elegidos en democracia y voto directo han hecho de su capa un sayo y han afanado todo lo que han podido y más. Sean monarquías elegidas por derechos de sangre o la gracia divina o repúblicas por plebiscito de las urnas, lo que importa son las condiciones para ejercer un gobierno creíble en las fuentes, en sus principios y actuaciones que es lo que, en su raíz lingüística, significa Ética. Decía el viejo Aristóteles que la democracia no es solo el recuento de votos sino la voluntad de ejercer el poder a favor de un Orden Social que se ocupe de los más desfavorecidos. En su origen democracia, gobierno del pueblo, consiste en la libre elección de todos aquellos que ejercen algún tipo de poder o representación para el ejercicio de la llamada "res" pública, cosa pública, origen etimológico de República. Ese sistema o modelo de estado que, ahora que todos se apuran a poner cortafuegos a la monarquía, ningún partido, ni credo, que no esté contagiado de inmovilismo, miedo al cambio o fe ciega en un poder emanado de la divinidad, inviolable, como el papa lo es de infalible, debe eludir el debate o una alternativa democrática que no sea un sueño republicano de utópicos o réprobos.