Una rectificación necesaria

La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ fue aprobada el jueves por el pleno del Congreso de los Diputados con 233 votos a favor, 59 en contra y cuatro abstenciones. La apoyaron PSOE y PP, que en esta ocasión votaron juntos, y con ellos, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPN y PdeCat. En contra estuvieron Unidas Podemos, ERC, HB-Bildu, Más País y Compromís. Las cuatro abstenciones fueron de JuntsxCat. Vox ni siquiera se molestó en votar el texto. La modificación de la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, venía justificada por la necesidad de poner coto a lo que desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez se han denominado «efectos indeseados» de la norma y que básicamente han consistido en la revisión a la baja de las condenas de cerca de un millar de agresores sexuales, varias decenas de los cuales han quedado en libertad antes de lo previsto. Hasta comienzos de marzo las Audiencias Provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) habían rebajado 31 penas a hombres condenados por delitos sexuales y excarcelado a tres presos. Como se ha explicado hasta la saciedad, esos resultados no buscados de la legislación se han producido por el principio de retroactividad favorable en aplicación de la ley que les es más propicia, que en esta ocasión era, sin desearlo así los legisladores, la del ‘sí es sí’.

La rectificación auspiciada por el PSOE responde a la alarma social causada por esas excarcelaciones y reducciones de condena. Y la imposibilidad de llegar a las urnas con esta pesada mochila. La modificación no impedirá, sin embargo, que eso siga ocurriendo para aquellos agresores sexuales ya condenados, pero puede evitar que se repita en condenas futuras. Para conseguirlo se han introducido en la ley algunas correcciones que facilitarán a los jueces una interpretación más severa, al mantener un único delito de agresión sexual, pero diferenciar entre si hubo violencia o intimidación o no, lo que implica que aumenten algunas de las penas mínimas. Para los socialistas esas modificaciones no alteran la esencia misma de la ley aprobada en septiembre

Los socios de Gobierno, en particular, las ministras de Unidas Podemos Irene Montero e Ione Belarra consideran, por el contrario, que la reforma altera el principio básico de la norma y han cargado contra el PSOE por «adulterarla» y por «humillarse» al pactarla con el PP. También insisten en que la ley que impulsaron dejaba claro que era necesario el consentimiento expreso para mantener una relación sexual, entendiendo que la ausencia de este supone un atentado contra la libertad de la otra persona y, por tanto, un delito. Sin embargo, los juristas sostienen que la necesidad de que haya consentimiento ya existía, existe y seguirá existiendo.

El Tribunal Supremo así lo señala en diferentes sentencias. La más reciente notificada el 21 de marzo en relación con una condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a un hombre por abusos sexuales a su compañera de trabajo, a la que violó durante un viaje organizado por la empresa aprovechando que ella estaba semiinconsciente debido a la ingestión de bebidas alcohólicas. Esta resolución sí que reconoce que, de forma previa a la ley impulsada por Igualdad, el consentimiento no se había definido antes en nuestra legislación en cuanto a delitos sexuales se refiere. Pero puntualiza que eso no significa que, «desde siempre, la jurisprudencia no entendiese que tal consentimiento era sustancial». Según el alto tribunal, la justicia siempre ha tenido en cuenta cuando se actúa «sin consentimiento de la persona agredida sexualmente o bien bajo un consentimiento viciado por las circunstancias concurrentes derivadas de la posición del autor del hecho», bien por su relación de parentesco o de superioridad o por razones laborales, rango de edad, vulnerabilidad o estado de inconsciencia.

La imprescindible reforma consumada esta semana ha provocado situaciones inéditas en esta legislatura tan polarizada. Ante la negativa de UP a modificar la ley, tal vez por la «soberbia infantil» que les atribuyó la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el PSOE ha buscado en el PP el aliado necesario para poder aprobarla, lo que supone una notable excepción en lo que viene siendo la actitud de los dos grandes partidos, que hasta ahora han sido incapaces de pactar siquiera la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es, pues, loable que los populares se hayan prestado a este acuerdo cuando podían haber caído en la tentación de dejar que el Ejecutivo y con él la izquierda al completo se sancocharan en la salsa de su propio error.