Yolanda Diaz es una blanca paloma, alas de cartón -piedra, que vuela y vuela, cada día mas alto, embriagada de su propio ego, en busca de un poder sin límites ni barreras. Narciso de la mitología clásica, ahogado en su propia hermosura, ojos semicerrados, que no le permiten enterarse de los obstáculos que hay en su camino al cielo: nubes, tormentas, relámpagos, ciclones y…traiciones propias y ajenas. No es fácil volar tan alto, por terrenos exclusivos de Dios, desnudos de moral y ética y sin el pasaporte de la humildad. Busca ser la primera mujer que formalice una religión y tan solo logra amalgamar un puñado de sectas, clanes y tribus, sin cohesionar, en una nominación matemática, SUMAR, con sus acólitos a la espera de ver su nombre en las listas de cualquier elección que les convierta en burgueses, lo que al menos es una consolación por si no le toca la dorada lotería de alguno de la 22 Ministerios, cargos de las Administraciones en Estado o Comunidades y Empresas públicas, amén de otras prebendas. La burguesía, que intentaron destruir Babeuf, Proudhon y otros comunistas, es el refugio actual, mas preciado de los conversos de la política.

Henri Bergson dice: «Numerosos son los casos en los que la Naturaleza parece dudar entre constituir una Sociedad o un individuo». Yolanda ha apostado por las dos opciones. Todo depende de cómo coloques las partículas o las sectas: átomos de Demócrito, mónadas de Leibniz, conchas de Hobsbawm. Conjuntos o individuos. Al fin, hoy se trata de destruir mas que de crear. Destruir valores que como la familia, la lealtad o la religión son las raíces sobre las que se ha constituido parte de nuestro bienestar social. La destrucción se convierte en hábito y los destructores en mantis religiosas que se comen a si mismos y unos y otros. ( Los hindús tienen a Vishnu como Dios destructor pero a cambio, y como contrapartida, tienen a Brahma como creador). Son sectas de poco recorrido, impotentes por sus ignorancias, para hacer frente a las futuras luchas entre Comunidades en una España debilitada. Ya está en marcha la lucha por las aguas que serenas corren desde el Tajo a Murcia, a través de una magna y costosa obra del Trasvase franquista, que hubiese hecho las delicias del ingeniero hidráulico Lorenzo Pardo. Garzón ha convertido a IU en una secta y como sepulturero del partido comunista le han dado un puesto y sueldo de Ministro con lo cual solo admite el desprecio de los que fueron auténticos comunistas canarios José Luis y Tony Gallardo, José Carlos Mauricio, Emilio Diaz, Manolo Bello, Arturo Cantero… Yolanda ya tiene editado parte de su currículo y si llega a Presidenta del Gobierno, compensará a Sánchez poniendo una foto de este en todas las oficinas públicas. Las encuestas cantan ya una baja de votos del PSOE, votos que viajarán a otros rincones de la izquierda. Otra apuesta fallida de Sánchez que no ha sabido lo que con su firma se iba a parir (Sumar) a pesar de los augurios del pitoniso oficial, Tezanos. Continuando con su currículo hay que señalar el ridículo que compartió con Garzón sobre una cesta de la compra abortada por la indiferencia del pueblo. Sus contratos de trabajo fijos- discontinuos, solo sirven para falsificar las cifras de parados. Nos dice que en universidades extranjeras se estudia esta ley de falso título, pero no cita ninguna de estas universidades, ¿Cuáles?. Sigue la técnica del Gobierno de escribir un corto título, en lo que le interesa, con letra mayúscula escondiendo la minúscula. Yolanda, agudiza, en un silencio morboso la destrucción de casi 3000 PYMES. Es culpable, con todos los miembro del Gobierno, de la Ley del Si es Si, exabrupto de una ignorancia Cusiana que siquiera por vergüenza torera habrían de pagar con la penitencia de la dimisión de todos ellos, Sánchez el primero. El Parlamento español es una partitocracia que aprueba las leyes, con los ojos cerrados y las entendederas vacías, sin dar opciones a la oposición, convirtiendo en monólogo las sesiones de las Cortes. Si a eso añadimos la ausencia de referendos debido al alto impacto de leyes, como la Vivienda, la nuestra es una democracia enferma o como dice Shelley es una flor en un inmenso pedregal. La Ley de la Vivienda, nace podrida al haber tenido que recurrir en su tramitación a Bildu y ERC, dos partidos separatistas que asombrosamente forman parte del Gobierno socio-comunista de España. Señalada, una vez mas, por la reconocida incompetencia del Gobierno para calcular los efectos de sus apresuradas y aviesas leyes, por la política intervencionista que ningunea las transferencias a las Comunidades Autónomas, apartándose de la ley de oferta y demanda, eje de una economía liberal, consejo keynesiano que proclama que cuando la demanda es superior a la oferta el remedio no es atentar contra la propiedad privada sino la inversión por parte del Estado en vivienda pública, bajando los impuestos, incentivando la inversión privada con el mismo fin. Pero para ello, es necesario no cargar, como ocurre ahora, al posible inversor con abusivos impuestos, que le llevan mas hacia la venta de sus propios activos. Como siempre Sánchez, juega al despiste diciendo que va a incorporar al mercado 50.000 viviendas procedentes de Sareb, empresa fundada en 1912 con una participación del 51 % del Estado y el resto privado, para recapitalizar a las entidades financieras mas afectadas por la crisis de 2008, comprando 200 mil activos problemáticos en 51 mil millones, con el compromiso de devolver Deuda avalada por el Estado. 50.000 viviendas, con sus problemas de reparaciones y ubicaciones, es otra vez la aludida letra mayúscula, porque las necesidades reales según Asipa (Asociación de Empresarios Inmobiliarios)para cubrir la demanda es de 1,83 millones de inmuebles para arrendar. Sánchez, otra vez, asume el papel de señor feudal en todo lo que sea bien público, olvidando totalmente el tremendo problema de los okupas en su chapuza de ley.¡Ah!. Yolanda, Calviño, Mª Jesús Montero no tienen problemas de vivienda, okupan casas de hasta 500m cuadrados, con todos los gastos pagados. La pregunta es ¿declaran los ingresos derivados de estas prebendas en sus IRPF, pagadas por Vd amable lector y por todos los españoles a través de los impuestos ascendentes?.